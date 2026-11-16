Jegybankelnök: Romániának pénzre van szüksége, de nem az IMF pénzére

Romániának jelenleg nincs szüksége megállapodásra a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), de meg kell őriznie nemzetközi hitelességét és hozzáférését a tőkepiacokhoz – jelentette ki hétfőn a Román Nemzeti Bank kormányzója.

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Mugur Isărescu szerint IMF-megállapodásra elsősorban valutaválság és elégtelen devizatartalék esetén lenne szükség, Románia azonban jelenleg nincs ilyen helyzetben.

Az országnak pénzre van szüksége, de nem az IMF pénzére”

– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint. Hozzátette:

A jegybankelnök szerint a legnagyobb kockázat az ország hitelességének romlása.

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Emlékeztetett arra, hogy Románia megállapodott az Európai Unióval a költségvetési hiány csökkentéséről, és ha teljesíti a vállalt deficitcélokat, IMF-megállapodás nélkül is megőrizheti hitelminősítését és piaci hitelességét.

Isărescu hangsúlyozta, hogy a következő időszak legfontosabb feladata az idei deficitcél teljesítése, egy hiteles 2027-es költségvetés elfogadása és annak biztosítása, hogy Románia továbbra is hitelhez jusson a nemzetközi pénzpiacokon.