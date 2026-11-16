Az RMDSZ bizalmatlansági indítványt is benyújthat ha felelősségvállalással fogadtatnák el az új közigazgatási reformot

Mi lesz a kis községek, falvak sorsa egy esetleges átszervezés során? Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Az RMDSZ akár bizalmatlansági indítványt is benyújthat, ha a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadtatná el a területi-közigazgatási reformot – jelentette ki hétfőn az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond.
A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy az RMDSZ nem ellenzi a közigazgatási reformot és a települések összevonását, de elfogadhatatlannak tartja, hogy az átszervezést kizárólag a lakosságszám alapján hajtsák végre.
– jelentette ki. Hozzátette: az RMDSZ szerint a történelmi, földrajzi és etnikai sajátosságokat is figyelembe kell venni – ismerteti az Agerpres.
Csoma emlékeztetett arra, hogy Románia ratifikálta az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményét. Rámutatott: az egyezmény 16. cikke szerint egy település területi- közigazgatási határait nem lehet úgy megváltoztatni, hogy csökkenjen az adott településen élő etnikai közösség aránya.
– mondta az RMDSZ politikusa.
Csoma szerint az RMDSZ nem ért egyet azzal, hogy a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadtassa el a reformot. Szerinte a pártok és szakértők bevonásával kell kidolgozni, majd a parlamentben kell megvitatni a tervezetet.
„Románia közigazgatási rendszere elavult, hiszen 1968-ban, Ceaușescu idején alakították ki. Nem azt mondjuk tehát, hogy semmit sem kell változtatni” – jegyezte meg. Szerinte azonban
Az RMDSZ frakcióvezetője szerint a kérdés nem arról szól, hogy egy-egy település polgármestere vagy alpolgármestere megtarthatja-e tisztségét.
– szögezte le.
Csoma szerint az összevonások következtében a magyar közösség sok olyan térségben kisebbségbe kerülhetne, ahol jelenleg többségben van. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ elsősorban ennek következményeiről akar egyeztetni.
Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ bizalmatlansági indítványt kezdeményezne-e, ha a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadtatná el a reformot, Csoma azt válaszolta, hogy ezt a lehetőséget is mérlegelik.
„Minden rendelkezésünkre álló parlamenti eszközt igénybe fogunk venni, beleértve azt is, hogy más pártokkal közösen bizalmatlansági indítványt nyújtsunk be.
– nyilatkozta a politikus.
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