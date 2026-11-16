Az RMDSZ bizalmatlansági indítványt is benyújthat ha felelősségvállalással fogadtatnák el az új közigazgatási reformot

Mi lesz a kis községek, falvak sorsa egy esetleges átszervezés során? Képünk illusztráció

Az RMDSZ akár bizalmatlansági indítványt is benyújthat, ha a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadtatná el a területi-közigazgatási reformot – jelentette ki hétfőn az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond.

Székelyhon 2026. november 16., 18:242026. november 16., 18:24

A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy az RMDSZ nem ellenzi a közigazgatási reformot és a települések összevonását, de elfogadhatatlannak tartja, hogy az átszervezést kizárólag a lakosságszám alapján hajtsák végre.

Először 1500 lakosról beszéltek a PSD-s kollégáink, aztán 3000-ről, majd 5000-ről és 10 000-ről. Már nem is tudtuk követni, minden nap más szám hangzott el”

– jelentette ki. Hozzátette: az RMDSZ szerint a történelmi, földrajzi és etnikai sajátosságokat is figyelembe kell venni – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Csoma emlékeztetett arra, hogy Románia ratifikálta az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményét. Rámutatott: az egyezmény 16. cikke szerint egy település területi- közigazgatási határait nem lehet úgy megváltoztatni, hogy csökkenjen az adott településen élő etnikai közösség aránya.

Egy több mint egymilliós magyar közösség nevében beszélek. Ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni”

– mondta az RMDSZ politikusa. Csoma szerint az RMDSZ nem ért egyet azzal, hogy a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadtassa el a reformot. Szerinte a pártok és szakértők bevonásával kell kidolgozni, majd a parlamentben kell megvitatni a tervezetet. „Románia közigazgatási rendszere elavult, hiszen 1968-ban, Ceaușescu idején alakították ki. Nem azt mondjuk tehát, hogy semmit sem kell változtatni” – jegyezte meg. Szerinte azonban

térségenként külön kell megvizsgálni a történelmi, földrajzi és társadalmi sajátosságokat, és a reform előkészítésébe szociológusokat, a Román Akadémia szakértőit és más szakembereket is be kell vonni.

Az RMDSZ frakcióvezetője szerint a kérdés nem arról szól, hogy egy-egy település polgármestere vagy alpolgármestere megtarthatja-e tisztségét.

Nem a polgármesteri tisztség a fontos, hanem a közösség helyzete”

– szögezte le. Csoma szerint az összevonások következtében a magyar közösség sok olyan térségben kisebbségbe kerülhetne, ahol jelenleg többségben van. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ elsősorban ennek következményeiről akar egyeztetni. Arra a kérdésre, hogy az RMDSZ bizalmatlansági indítványt kezdeményezne-e, ha a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadtatná el a reformot, Csoma azt válaszolta, hogy ezt a lehetőséget is mérlegelik. „Minden rendelkezésünkre álló parlamenti eszközt igénybe fogunk venni, beleértve azt is, hogy más pártokkal közösen bizalmatlansági indítványt nyújtsunk be.

Az AUR-ral azonban semmilyen politikai együttműködést nem szeretnénk”