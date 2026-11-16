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Nem érdemes megszegni a távolságtartási végzést

• Fotó: Alina Gorghiu Facebook-oldala

Fotó: Alina Gorghiu Facebook-oldala

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Az alkoholos befolyásoltság és pszichés betegségek állhatnak többek között a családon belüli erőszak hátterében. Hargita megyében nőtt a bejelentett esetek száma, az év első tíz hónapjában 469 ilyen bűncselekményt jegyeztek.

Barabás Hajnal

2026. november 16., 18:272026. november 16., 18:27

2026. november 16., 18:272026. november 16., 18:27

Nőtt a családon belüli erőszak miatt bejelentett bűncselekmények száma Hargita megyében,

2026 első tíz hónapjában ugyanis 469 ilyen esetet jegyeztek, 112-vel többet, mint az előző év azonos időszakában

– derült ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn ismertetett adataiból.

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Radu Rita, a rendőrség családon belüli erőszakkal foglalkozó részlegének felelőse megjegyezte, a bejelentések számának növekedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanilyen mértékben súlyosbodott a jelenség. Az emelkedésben a rendőrség munkája mellett az is szerepet játszhat, hogy

egyre többen mernek segítséget kérni, és nagyobb bizalommal fordulnak a hatóságokhoz.

A bejelentett bűncselekmények legnagyobb részét (294) bántalmazás vagy más erőszakos cselekmény tette ki. Különösen beszédes adat, hogy 380 esetben, vagyis a bűncselekmények több mint 80 százalékában az áldozat otthonában történt a bántalmazás. A nyilvántartott 484 elkövető közül 410 volt férfi.

• Fotó: Freepik Galéria

Fotó: Freepik

A rendőrségi adatok szerint

az elkövetők mintegy ötöde, 97 személy alkohol befolyása alatt állt a cselekmény elkövetésekor,

emellett több eset hátterében pedig pszichés betegség áll; akadtak olyan agresszorok, akiket állapotuk miatt kórházba kellett végül utalni. Újságírói kérdésre, hogy bántalmazás miatt kerültek-e kórházba áldozatok, a rendőrség munkatársa azt válaszolta, előfordultak ilyen esetek is, de ezek száma nem volt jelentős. Olyanra is volt példa, hogy maga az egészségügyi intézmény értesítette a rendőrséget a bántalmazásról.

Az 523 áldozat közül 75 volt kiskorú.

Ez jelentős emelkedés az előző év azonos időszakához képest, amikor 56 gyermek vált családon belüli erőszak áldozatává.

• Fotó: Freepik Galéria

Fotó: Freepik

Több a távoltartási végzés, de sokan visszalépnek

A rendőrök az év első tíz hónapjában 214 ideiglenes távoltartási végzést állítottak ki, 69-cel többet, mint egy évvel korábban. Ezen intézkedések során

  • 203 esetben kötelezték az agresszort arra, hogy tartson meghatározott távolságot az áldozattól,

  • 73 alkalommal pedig ideiglenesen ki kellett költöznie a közös lakásból.

Elektronikus megfigyelőeszközt 30 személynél rendeltek el.

A rendőrök az ideiglenes távoltartási végzésben az eset súlyosságától függően határozzák meg, milyen távolságot kell tartania az agresszornak az áldozattól. Leggyakrabban 50–100 métert írnak elő, a bíróság azonban ettől eltérő rendelkezést is hozhat – tudtuk meg.

Előfordult olyan is, amikor a bíróság mindössze nyolc méterben határozta meg a minimális távolságot,

mivel az áldozat és az agresszor ugyanazon az udvaron, de különálló épületekben lakott.

• Fotó: Freepik Galéria

Fotó: Freepik

A rendszer fontos védelmi eszköz. Ha az agresszor megpróbálja megrongálni vagy eltávolítani az elektronikus nyomkövetőt, az riasztást generál, és a rendőrség beavatkozik.

Az áldozatnál elhelyezett eszközön SOS-gomb is található.

A távoltartási intézkedések megszegése miatt egyébként 29 bűncselekményt jegyeztek, héttel többet, mint tavaly. Az ilyen esetekben 23 megelőző intézkedést is elrendeltek, köztük 24 órás őrizetbe vételt, hatósági felügyeletet és harmincnapos előzetes letartóztatást.

Nem minden rendőri beavatkozásból lesz bűnügyi eljárás

A sajtótájékoztatón arra is kitértek, nem minden rendőri kiszállás végződik büntetőeljárással. A járőröknek olykor szóbeli veszekedésekhez, párkapcsolati nézeteltérésekhez kell kivonulniuk, de előfordul az is, hogy

a szomszédok jelzik a konfliktust, miközben a helyszínen sem az áldozat, sem az agresszor nem ismeri el, hogy erőszak történt.

Hozzátették, a családon belüli erőszakkal kapcsolatos eseteket naponta elemzik megyei szinten, és a beavatkozások során minden alkalommal mérlegelik, milyen intézkedések szükségesek az áldozat védelmében.

A megelőzés terén a rendőrség két tájékoztató kampányt is lebonyolított a témában. Ezek során a Bright Sky RO ingyenes alkalmazást is népszerűsítették, amely segítséget nyújt a családon belüli erőszak áldozatainak a rendelkezésre álló szolgáltatások megismerésében.

Hargita megye Rendőrség
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