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Tovább húzódik Călin Georgescu ügye, kedden dönthetnek a fogva tartásáról

• Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres

Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres

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Keddre halasztotta az Ilfov megyei törvényszék a döntést arról, hogy előzetes letartóztatásban marad-e Călin Georgescu abban az ügyben, amelyben egy üzletember 1,1 millió eurós megkárosításával vádolják.

Székelyhon

2026. november 16., 18:342026. november 16., 18:34

A volt elnökjelöltet hétfő reggel a bukaresti rendőrségi fogdából vitték a bíróságra. Ügyvédei vitatták az Ilfov megyei törvényszék illetékességét, és a tárgyalás elhalasztását kérték arra hivatkozva, hogy előbb megvárnák a bukaresti ítélőtábla döntését az előzetes letartóztatás házi őrizetre enyhítéséről – írja az Agerpres. A bíróság

többórás tanácskozás után keddre halasztotta a határozathozatalt.

Georgescu fogva tartásáról pénteken egy másik eljárásban is döntés születhet: akkor tárgyalják a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezését a bukaresti törvényszék határozata ellen, amely az előzetes letartóztatását házi őrizetre enyhítette.

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Georgescu és bizalmasa, Ionel Rusen ellen a múlt héten emeltek vádat. Mindketten szeptember 29. óta vannak előzetes letartóztatásban.

Az ügyészség szerint a vádlottak egy nemzetközi finanszírozási ügylethez

összesen 1,1 millió eurót kértek biztosítékként Răzvan Leutól,

de a tervezett hitelügylet nem valósult meg, a pénzt pedig nem kapta vissza az üzletember. A vád szerint az összegből 100 ezer eurót Georgescu államfőválasztási kampányának finanszírozására szántak.

A tárgyalás idején Georgescu több száz támogatója gyűlt össze a törvényszék előtt, és elzárták a forgalmat a közeli sugárúton.

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