Tovább húzódik Călin Georgescu ügye, kedden dönthetnek a fogva tartásáról

Keddre halasztotta az Ilfov megyei törvényszék a döntést arról, hogy előzetes letartóztatásban marad-e Călin Georgescu abban az ügyben, amelyben egy üzletember 1,1 millió eurós megkárosításával vádolják.

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A volt elnökjelöltet hétfő reggel a bukaresti rendőrségi fogdából vitték a bíróságra. Ügyvédei vitatták az Ilfov megyei törvényszék illetékességét, és a tárgyalás elhalasztását kérték arra hivatkozva, hogy előbb megvárnák a bukaresti ítélőtábla döntését az előzetes letartóztatás házi őrizetre enyhítéséről – írja az Agerpres . A bíróság

többórás tanácskozás után keddre halasztotta a határozathozatalt.

Georgescu fogva tartásáról pénteken egy másik eljárásban is döntés születhet: akkor tárgyalják a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezését a bukaresti törvényszék határozata ellen, amely az előzetes letartóztatását házi őrizetre enyhítette.

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Georgescu és bizalmasa, Ionel Rusen ellen a múlt héten emeltek vádat. Mindketten szeptember 29. óta vannak előzetes letartóztatásban.

Az ügyészség szerint a vádlottak egy nemzetközi finanszírozási ügylethez