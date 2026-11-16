Ha most lennének a parlamenti választások akkor az RMDSZ nem jutna be a parlamentbe

Csaknem öt százalékpontot veszített népszerűségéből, de továbbra is magabiztosan megnyerné a romániai parlamenti választásokat a szélsőjobboldali Románok Egyesülésért Szövetség (AUR) – derült ki egy hétfőn közzétett friss felmérésből.

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Az Inscop közvélemény-kutató október 26. és november 2. között – a szociáldemokrata politikusokból és független szakértőkből alakult, Luca Niculescu vezette új bukaresti kormány beiktatása után – gyűjtött adatai szerint

az AUR a voksok 34,6 százalékával nyerne, ha most rendeznének parlamenti választásokat.

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) népszerűsége csaknem hat százalékponttal javult szeptember óta, jelöltlistájára a megkérdezettek 24,6 százaléka szavazna – olvasható az MTI beszámolójában.

Az európai néppárti tagsággal rendelkező, Ilie Bolojan volt kormányfő vezette Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatottsága több mint egy százalékponttal csökkent: a PNL most a voksok 15,1 százalékát gyűjtené össze. A korábbi Bolojan-kabinetben szintén részt vevő, centrista-liberális Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) megítélése csaknem 3 százalékponttal javul. Az USR a voksok 11,9 százalékát kaphatná meg, ha most rendeznének választásokat.

Az Inscop felmérése az utóbbi hónapokban koalíciós partnerként együttműködő jobbközép pártok esetleges választási összefogásának lehetséges hatásait is megvizsgálta. A mérés szerint