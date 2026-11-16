Ha most lennének a parlamenti választások akkor az RMDSZ nem jutna be a parlamentbe

Fotó: László Ildikó
Csaknem öt százalékpontot veszített népszerűségéből, de továbbra is magabiztosan megnyerné a romániai parlamenti választásokat a szélsőjobboldali Románok Egyesülésért Szövetség (AUR) – derült ki egy hétfőn közzétett friss felmérésből.
Az Inscop közvélemény-kutató október 26. és november 2. között – a szociáldemokrata politikusokból és független szakértőkből alakult, Luca Niculescu vezette új bukaresti kormány beiktatása után – gyűjtött adatai szerint
A Szociáldemokrata Párt (PSD) népszerűsége csaknem hat százalékponttal javult szeptember óta, jelöltlistájára a megkérdezettek 24,6 százaléka szavazna – olvasható az MTI beszámolójában.
Az európai néppárti tagsággal rendelkező, Ilie Bolojan volt kormányfő vezette Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatottsága több mint egy százalékponttal csökkent: a PNL most a voksok 15,1 százalékát gyűjtené össze. A korábbi Bolojan-kabinetben szintén részt vevő, centrista-liberális Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) megítélése csaknem 3 százalékponttal javul. Az USR a voksok 11,9 százalékát kaphatná meg, ha most rendeznének választásokat.
Az Inscop felmérése az utóbbi hónapokban koalíciós partnerként együttműködő jobbközép pártok esetleges választási összefogásának lehetséges hatásait is megvizsgálta. A mérés szerint
Közös jelöltlistájuk a voksok 28,2 százalékát szerezné meg, megelőzve a PSD-t, a választási részvételüket biztosra ígérő választók körében pedig egy PNL-USR közös listára a válaszadók 32 százaléka voksolna, alig 3 százalékponttal kevesebben, mint ahányan az AUR-ra szavaznának.
A választási részvételüket biztosra ígérő polgárok körében a szeptemberi 4,8 százalékról 4,5 százalékra csökkent az RMDSZ támogatottsága.
Az 1197 felnőtt román állampolgár válaszai alapján készült felmérés hibahatára 2,8 százalék az Inscop szerint.
Bocsánatot kért hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a daganatos betegektől, amiért kezelésük mellett egyes gyógyszerek beszerzése miatt is aggódniuk kell, és közölte, hogy intézkedett a készletek egyenletesebb elosztásáról.
A kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a Fekete-tengeren sodródó két drónmaradvány átvizsgálását – közölte hétfő este a védelmi minisztérium.
Az EU a következő napokban bemutatja az Oroszországgal szembeni 22. szankciós csomagot – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.
Romániának jelenleg nincs szüksége megállapodásra a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), de meg kell őriznie nemzetközi hitelességét és hozzáférését a tőkepiacokhoz – jelentette ki hétfőn a Román Nemzeti Bank kormányzója.
A James Bond-franchise-t tulajdonló Amazon MGM hétfő délután bejelentette, hogy Robert Pattinson bújhat a 007-es ügynök bőrébe a soron következő filmekben.
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Személygépjárművel ütközött egy rabszállító kisbusz (amelyen 16 fogvatartott utazott) hétfőn délután Málnás közelében. A balesetben két személy sérült meg – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
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