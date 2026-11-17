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Fotó: Tuchiluș Alex
Sebességmérő radarberendezéseket vontak ki ideiglenesen a használatból műszaki ellenőrzés és felülvizsgálat miatt – tájékoztat a román rendőrség, hozzátéve, hogy ettől függetlenül a közlekedési rendőrök országszerte több mint 700 működőképes radarkészülékkel figyelik az autós forgalmat. Az eset kapcsán hangsúlyozzák, hogy az eszközök ellenőrzés miatti kivonását nem kibertámadás okozta, ellentétben a nyilvánosságban megjelent feltételezésekkel.
2026. november 17., 11:542026. november 17., 11:54
2026. november 17., 11:552026. november 17., 11:55
Az Országos Rendőr-főkapitányság kedden több pontosítást is közzétett a radarkészülékeket ért feltételezett informatikai támadásról szóló híresztelések kapcsán.
„Egyes berendezéseket ideiglenesen kivontak a használatból ellenőrzés és műszaki felülvizsgálat miatt, hogy biztosítsák a mérések pontosságát. Ez nem kibertámadás következménye” – hangsúlyozzák a hatóság közleményében. Ami az érintett készülékek jövőjét illeti, a
egyelőre viszont annyit közöltek, hogy „az ideiglenes kivonás nem jelenti az eszközök leselejtezését”.
Az országos hatóság tájékoztatása szerint a közlekedési rendőrök országszerte több mint hétszáz működőképes radarkészülékkel dolgoznak, de nyilván nemcsak ezért, hanem a „felelősségteljes vezetés érdekében” azt tanácsolják a járművezetőknek, hogy mindig tartsák be a közlekedési szabályokat és a sebességkorlátozásokat.
Az eszközök bevizsgálását érintő pontosításra egyébként azután került sor, hogy a nyilvánosságban olyan állítások jelentek meg, miszerint hackerek támadták meg a rendőrautókra szerelt radarkészülékeket kezelő rendszert, és az eszközök már nem rögzítik a felvételek készítésének dátumát és időpontját – írja a News.ro hírportál a rendőrségi tájékoztatásra hivatkozva.
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