Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) keddi előrejelzése szerint az ország több régiójában szeles, esős időre lehet számítani péntek reggelig.

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A szakemberek szerint kedd délelőttől péntek délelőttig előbb a nyugati és a délkeleti országrészben, valamint hegyvidéken, csütörtökön főként délnyugaton,

péntekre virradóan pedig minden régióban heves szélre kell számítani.

A széllökések sebessége eléri a 45–55 kilométert óránként, a magas hegyvidéken azonban 70–90, péntekre virradóan pedig akár 100 kilométer/órás sebességet is meghaladó szélre lehet számítani.

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Az említett időszakban ugyanakkor eső várható a nyugati országrészben és a hegyvidéken. Nyugaton és délnyugaton helyenként dörgések és villámlások is kísérhetik az esőt, amelynek mennyisége elértheti a 25–60 litert négyzetméterenként.

A meteorológusok ugyanakkor elsőfokú szélriasztást is kiadtak a hegyvidékre, ahol kedd délelőttől szerda délelőttig heves, óránként 70–90, a magasan fekvő területeken pedig 90–120 kilométeres sebességű széllökések várhatók.