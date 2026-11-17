Fotó: Jay in Kyiv/X
Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra hétfőn és kedden. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden elmondta: helyre fogják állítani az ukrán dróntámadás által megrongált Krími hidat.
A Krími híd – vagy a köznyelvben a Kercsi-szorosi híd – egy Oroszország által épített híd a Kercsi-szorosban, a 2014-ben annektált Krím félsziget és az orosz Krasznodari határterület között.
A híd vasúti és közúti forgalmat is biztosít.
Szergej Akszjonov, az elcsatolt félsziget vezetője hétfő reggel a Max-csatornáján azt írta, hogy a hídon leállították a forgalmat, a következmények felszámolására bevetették a mentőszolgálatokat, Kercsben pedig operatív parancsnokságot állítottak fel – számol be az MTI.
Further demonstrating that Putin's $3.6 billion dollar bridge was more a propaganda project and means to enrich himself and those that hold his money than than the timeless icon it was professed to be, the underside of the Crimean Bridge shows it to be the cheapest construction possible.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 17, 2026
Az orosz közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a létesítményt dróntámadás érte, és a híd közúti részén a forgalmat leállították. Helyreállítási munkálatok kezdődtek.
– áll a közleményben.
Személyi sérülés nem történt. A Kommerszant hírportál szerint a forgalmat moszkvai idő szerint éjjel 2 óra 22 perckor leállították – ami a támadások veszélye miatt gyakran előfordul –, a csapás pedig hajnali hat óra körül érte a hidat. A történtek miatt négy Tavrija utasszállító vonatot tartóztattak fel.
A félsziget elcsatolása után megépített, az orosz szárazföldet a Krímmel összekötő, 19 kilométeres, stratégiai jelentőségű közúti és vasúti híd ellen a háború kezdete óta eddig két sikeres támadás történt.
2023 júliusában pedig tengeri drónok támadták a hidat. Mindkét támadásnak voltak polgári áldozatai.
A Krími hidat a támadások veszélye miatt rendszeresen lezárják a forgalom elől. A felhajtás előtti járműellenőrzések miatt gyakran többórás forgalmi dugók alakultak ki.
Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján azt közölte, hogy
Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól nagy távolságra, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek.
A moszkvai védelmi minisztérium jelentése értelmében vasárnap este nyolctól hétfő reggel nyolcig az orosz légvédelem 1336 repülőgéptípusú, pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.
A RIA Novosztyi hírügynökség összesítése értelmében a mostani volt az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadás Oroszország ellen.
A Krími hídon váltakozó irányban újraindították a közúti gépjárműforgalmat az ukrán dróncsapás miatti ideiglenes lezárás után - közölte Marat Husznullin orosz miniszterelnök-helyettes hétfő este a Telegram-csatornáján.
A félsziget elcsatolása után megépített és az orosz szárazföldet a Krímmel összekötő, 19 kilométer hosszú hidat hétfő hajnalban ukrán dróntalálat érte. A létesítmény vasúti része sértetlen maradt.
„Már összegyűjtöttük a helyreállításhoz szükséges erőforrásokat, tervezőket és építőket. A régiók vezetésével közösen oldjuk meg a logisztikával kapcsolatos kérdéseket” – írta Husznullin, megemlítve hogy az ilyen munkában van már tapasztalatuk.
A hídon már kellett végezni helyreállítást, miután 2022 októberében felrobbantottak egy rajta áthaladó teherautót, 2023 júliusában pedig tengeri drónok okoztak benne kárt.
Fotó: Wikipédia
Helyre fogják állítani az ukrán dróntámadás által megrongált Krími hidat – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak, miután az éjjel újabb csapás érte a létesítményt.
A híd állapotáról, amelyről hivatalos tájékoztatás nem hangzott el Moszkvában, Marat Husznullin miniszterelnök-helyettes kedden jelentést tett Vlagyimir Putyin elnöknek. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK)
Ennek mértékét a hatóság nem nevezte meg.
Az ukrán hadsereg hétfőre és keddre virradóra csapást mért a hídra. Az első hatására károk keletkeztek a híd közúti részén, és a járműforgalmat csak váltakozó irányban tudták helyreállítani. A második következtében ukrán források szerint
„Husznullin jelentést tett arról, hogy folyik a helyreállítás részletes tervezése és a munka időkeretbe foglalása. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy
– jelentette ki Peszkov.
A szóvivő nem zárta ki, hogy Kijev a Krím elcsatolása jelképének tekintett híd elleni támadást szándékosan az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) sencseni csúcstalálkozója elé időzítette, amelyen Putyin találkozni készül Donald Trump amerikai és Hszi csin-ping kínai elnökkel.
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