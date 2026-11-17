Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra hétfőn és kedden. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden elmondta: helyre fogják állítani az ukrán dróntámadás által megrongált Krími hidat.

Tamás Attila 2026. november 17., 16:562026. november 17., 16:56

A Krími híd – vagy a köznyelvben a Kercsi-szorosi híd – egy Oroszország által épített híd a Kercsi-szorosban, a 2014-ben annektált Krím félsziget és az orosz Krasznodari határterület között. Hirdetés A híd vasúti és közúti forgalmat is biztosít.

A Krími híd Európa leghosszabb hídja. Tervezett áteresztőképessége évi 14 millió utas és 13 millió tonna áru.

Szergej Akszjonov, az elcsatolt félsziget vezetője hétfő reggel a Max-csatornáján azt írta, hogy a hídon leállították a forgalmat, a következmények felszámolására bevetették a mentőszolgálatokat, Kercsben pedig operatív parancsnokságot állítottak fel – számol be az MTI. Further demonstrating that Putin's $3.6 billion dollar bridge was more a propaganda project and means to enrich himself and those that hold his money than than the timeless icon it was professed to be, the underside of the Crimean Bridge shows it to be the cheapest construction possible. — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 17, 2026 Az orosz közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a létesítményt dróntámadás érte, és a híd közúti részén a forgalmat leállították. Helyreállítási munkálatok kezdődtek.

Vizsgálják a váltakozó irányú forgalom elindításának lehetőségét. A vasúti közlekedés zavartalanul folyik”

– áll a közleményben. Személyi sérülés nem történt. A Kommerszant hírportál szerint a forgalmat moszkvai idő szerint éjjel 2 óra 22 perckor leállították – ami a támadások veszélye miatt gyakran előfordul –, a csapás pedig hajnali hat óra körül érte a hidat. A történtek miatt négy Tavrija utasszállító vonatot tartóztattak fel. A félsziget elcsatolása után megépített, az orosz szárazföldet a Krímmel összekötő, 19 kilométeres, stratégiai jelentőségű közúti és vasúti híd ellen a háború kezdete óta eddig két sikeres támadás történt.

2022 októberében a hídon felrobbantottak egy robbanóanyaggal megrakott teherautót, amelynek következtében több hídköz megsemmisült.

2023 júliusában pedig tengeri drónok támadták a hidat. Mindkét támadásnak voltak polgári áldozatai. A Krími hidat a támadások veszélye miatt rendszeresen lezárják a forgalom elől. A felhajtás előtti járműellenőrzések miatt gyakran többórás forgalmi dugók alakultak ki. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján azt közölte, hogy

mintegy hatszáz, a moszkvai régióra tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem délután öt és reggel nyolc óra között.

Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól nagy távolságra, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek. A moszkvai védelmi minisztérium jelentése értelmében vasárnap este nyolctól hétfő reggel nyolcig az orosz légvédelem 1336 repülőgéptípusú, pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A RIA Novosztyi hírügynökség összesítése értelmében a mostani volt az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadás Oroszország ellen. Váltakozó irányban újraindult a közúti forgalom az ukrán dróncsapás után A Krími hídon váltakozó irányban újraindították a közúti gépjárműforgalmat az ukrán dróncsapás miatti ideiglenes lezárás után - közölte Marat Husznullin orosz miniszterelnök-helyettes hétfő este a Telegram-csatornáján. A félsziget elcsatolása után megépített és az orosz szárazföldet a Krímmel összekötő, 19 kilométer hosszú hidat hétfő hajnalban ukrán dróntalálat érte. A létesítmény vasúti része sértetlen maradt. „Már összegyűjtöttük a helyreállításhoz szükséges erőforrásokat, tervezőket és építőket. A régiók vezetésével közösen oldjuk meg a logisztikával kapcsolatos kérdéseket” – írta Husznullin, megemlítve hogy az ilyen munkában van már tapasztalatuk. A hídon már kellett végezni helyreállítást, miután 2022 októberében felrobbantottak egy rajta áthaladó teherautót, 2023 júliusában pedig tengeri drónok okoztak benne kárt.

Fotó: Wikipédia

Kreml: a Krími hidat helyre fogják állítani Helyre fogják állítani az ukrán dróntámadás által megrongált Krími hidat – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak, miután az éjjel újabb csapás érte a létesítményt. A híd állapotáról, amelyről hivatalos tájékoztatás nem hangzott el Moszkvában, Marat Husznullin miniszterelnök-helyettes kedden jelentést tett Vlagyimir Putyin elnöknek. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK)

terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított, miután a létesítményben „szerkezeti károsodás” történt.

Ennek mértékét a hatóság nem nevezte meg. Az ukrán hadsereg hétfőre és keddre virradóra csapást mért a hídra. Az első hatására károk keletkeztek a híd közúti részén, és a járműforgalmat csak váltakozó irányban tudták helyreállítani. A második következtében ukrán források szerint

megsérült a híd szerkezete, és leomlott a közúti hídtest egyik hajózható árkádja.

„Husznullin jelentést tett arról, hogy folyik a helyreállítás részletes tervezése és a munka időkeretbe foglalása. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy

a hidat helyre fogják állítani, és még jobb lesz, mint korábban”