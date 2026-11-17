Naponta öt nő veszíti el az életét méhnyakrákban Romániában, és ezt a számot szeretnék csökkenteni a Klára programmal, amely során Maros, Hargita és Kovászna megyei vidéki településeken is nőgyógyászati szűrést tartanak.

Simon Virág 2026. november 17., 16:062026. november 17., 16:06

Marosvásárhelyen mutatták be kedden a Klára programot, amelynek keretében ingyenes méhnyakrák-szűrést tartanak a Közép Fejlesztési Régióhoz tartozó megyékben, többek között Maros, Hargita és Kovászna megyében is. Elsősorban a nehéz anyagi körülmények között élő, háziorvossal nem rendelkező 25–65 év közötti hölgyeket szeretnék elérni, de nem csak. A program bemutatási időpontja nem véletlen, hiszen november 17-én van a méhnyakrák megelőzésének világnapja. A keddi bemutatón több Maros megyei vidéki település szociális munkása is részt vett. Ijesztő számok A több megyében zajló program vezetője, Lucian Pușcașiu professzor elmondta, hogy a szakminisztérium kimutatása szerint

tavaly az országban ezernyolcszáz nő veszítette életét a méhnyakrák miatt, holott ez egy olyan betegség, ami megelőzhető, és ha időben felfedezik nagyon jó eséllyel gyógyítható.

Emellett ott vannak azok a nők is, akik nem halnak meg, de jelentősen romlik az életminőségük, és ez a családjuk életére is kihat. Hirdetés „A most induló Klára program keretében a képzett orvosok, asszisztensek, a bábákkal közösen felkeresik a községeket, vidéki településeket, ahol mobil orvosi rendelőben megvizsgálják a hölgyeket. A háziorvosokat és a polgármesteri hivatalok szociális asszisztenseit is bevonják, hiszen ők ismerik a legjobban a helyi sajátosságokat, azokat a nőket, akik nem jutnak el az egészségügyi intézményekbe, a szűrésre. A program erőssége, hogy

országos szinten először alkalmazzuk a leghatékonyabb és legpontosabb szűrési módszert,

vagyis a humán papillomavírus kóros, magas kockázatú törzseinek kimutatását. Ez a módszer eddig is elérhető volt az országban, de nagyon költséges volt, ezért nem használtuk.”

Lucian Pușcașiu professzor: a szűrés életeteket menthet Fotó: Haáz Vince

Megtudtuk, hogy a program nemcsak a szűrés költségeit fedezi, hanem az utógondozást is. Vagyis akiknek pozitív a tesztje, további vizsgálatokon vesz részt, mivel a végleges diagnózis felállítása több lépésből áll. Ezt szükség esetén kezelés és további orvosi ellátás követi.

Akinek negatív az eredménye, azt a javaslatot kapja, hogy öt év múlva ismételje meg a vizsgálatot. Az oltás lehetőségével is élni kell A programbemutatón a Maros megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, Iuliu Moldovan elmondta, hogy

a méhnyakrák megelőzésének egyik fontos pillére a rendszeres szűrés mellett a védőoltás is, ami lányoknak és fiúknak is beadható.

Maros megyében 2024-ben háromezer oltást adtak be, idén már tízezret, ami jó haladásnak tekinthető és remélhetőleg ez az ütem így is marad.

Vidéki polgármesteri hivatalok képviselői is részt vettek a szűrőprogram bemutatóján Fotó: Haáz Vince