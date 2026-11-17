Marosvásárhelyen mutatták be Klára programot
Fotó: Haáz Vince
Naponta öt nő veszíti el az életét méhnyakrákban Romániában, és ezt a számot szeretnék csökkenteni a Klára programmal, amely során Maros, Hargita és Kovászna megyei vidéki településeken is nőgyógyászati szűrést tartanak.
Marosvásárhelyen mutatták be kedden a Klára programot, amelynek keretében ingyenes méhnyakrák-szűrést tartanak a Közép Fejlesztési Régióhoz tartozó megyékben, többek között Maros, Hargita és Kovászna megyében is. Elsősorban a nehéz anyagi körülmények között élő, háziorvossal nem rendelkező 25–65 év közötti hölgyeket szeretnék elérni, de nem csak.
A program bemutatási időpontja nem véletlen, hiszen november 17-én van a méhnyakrák megelőzésének világnapja. A keddi bemutatón több Maros megyei vidéki település szociális munkása is részt vett.
A több megyében zajló program vezetője, Lucian Pușcașiu professzor elmondta, hogy a szakminisztérium kimutatása szerint
Emellett ott vannak azok a nők is, akik nem halnak meg, de jelentősen romlik az életminőségük, és ez a családjuk életére is kihat.
„A most induló Klára program keretében a képzett orvosok, asszisztensek, a bábákkal közösen felkeresik a községeket, vidéki településeket, ahol mobil orvosi rendelőben megvizsgálják a hölgyeket. A háziorvosokat és a polgármesteri hivatalok szociális asszisztenseit is bevonják, hiszen ők ismerik a legjobban a helyi sajátosságokat, azokat a nőket, akik nem jutnak el az egészségügyi intézményekbe, a szűrésre. A program erőssége, hogy
vagyis a humán papillomavírus kóros, magas kockázatú törzseinek kimutatását. Ez a módszer eddig is elérhető volt az országban, de nagyon költséges volt, ezért nem használtuk.”
Lucian Pușcașiu professzor: a szűrés életeteket menthet
Fotó: Haáz Vince
Megtudtuk, hogy a program nemcsak a szűrés költségeit fedezi, hanem az utógondozást is. Vagyis
akiknek pozitív a tesztje, további vizsgálatokon vesz részt, mivel a végleges diagnózis felállítása több lépésből áll. Ezt szükség esetén kezelés és további orvosi ellátás követi.
Akinek negatív az eredménye, azt a javaslatot kapja, hogy öt év múlva ismételje meg a vizsgálatot.
A programbemutatón a Maros megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, Iuliu Moldovan elmondta, hogy
Maros megyében 2024-ben háromezer oltást adtak be, idén már tízezret, ami jó haladásnak tekinthető és remélhetőleg ez az ütem így is marad.
Vidéki polgármesteri hivatalok képviselői is részt vettek a szűrőprogram bemutatóján
Fotó: Haáz Vince
A keddi találkozón résztvett Már Mátyás szülész-nőgyógyász szakorvos, a sepsiszentgyörgyi dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház orvosa, aki a Székelyhonnak elmondta, hogy fontosnak tartja a hasonló szűrési programokat, hiszen ilyenkor olyanok is részt vesznek az orvosi vizsgálaton, akik másképp nem.Részben, mert vidéki településeken laknak, részben, mert talán nem is jut el hozzájuk a megelőzés fontosságáról szóló információ vagy nehéz anyagi helyzetben vannak és nem tudják megengedni maguknak a vizsgálatot.
A szakember elmondta, hogy a sepsiszentgyörgyi kórházban korábban is volt szűrőprogram, jó eredményekkel, hiszen az időben azonosított betegség jó eséllyel gyógyítható.
A szakemberek összehangzó véleménye az volt, hogy az oltásnak, de a rendszeres szűrésnek is köszönhetően Romániában évek múlva csökkenni fog a méhnyakrákos esetek száma és több asszony tudja felnevelni gyermekeit, összetartani családját.
A nőgyógyászati daganatos betegségek agresszívak, így nekünk is agresszívan kell fellépnünk ellenük – mondta Már Mátyás nőgyógyász, aki kiemelte az oltás és a megelőző vizsgálatok fontosságát.
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