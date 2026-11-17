A romániaiak mintegy 73 százaléka nem tudna fedezni egy hathavi fizetésének megfelelő váratlan kiadást, és mindössze 31,1 százalékuk rendelkezik annyi megtakarítással, amennyi legalább hat hónapig elegendő lenne a megélhetési költségekre.

Székelyhon 2026. november 17., 17:552026. november 17., 17:55

Többek között ez is kiderül a Kantar által a KRUK Románia megrendelésére készített felmérésből, amelyet az Agerpres ismertet. Hirdetés E szerint a romániaiak 57,9 százalékának sikerül egy átlagos hónapban pénzt félretennie, megtakarításaik azonban nem feltétlenül elegendők a nagyobb váratlan kiadások fedezésére.

Az 56 és 65 év közöttieknek például mindössze 20,5 százaléka tudna megbirkózni egy hathavi fizetésének megfelelő rendkívüli kiadással.

A pénzügyi fenntarthatósági index a 2024-es 56 és a tavalyi 52 pontról idén 50 pontra csökkent. A bizonytalan anyagi helyzetben lévők aránya egy év alatt 27,2 százalékról 33,7 százalékra nőtt, míg a stabil pénzügyi helyzetben lévőké 33,4 százalékról 28,1 százalékra csökkent.

A pénzt megtakarítók körében a havonta félretett összeg mediánértéke mintegy 1000 lej, az átlagos összeg pedig a tavalyi 1900 lejről 2200 lejre emelkedett.

A felsőfokú végzettségűek 73,1 százaléka, a 18-35 évesek 68,1 százaléka, a városi lakosság 61 százaléka takarékoskodik rendszeresen. Továbbra is a készpénzben történő megtakarítás a legelterjedtebb (64,4 százalék). Azok, akik nem tudnak félretenni, elsősorban a pénzügyi források hiányával (83 százalék), a gazdasági bizonytalansággal (80,1 százalék), valamint a jövedelmüket meghaladó kiadásokkal (78,1 százalék) magyarázzák ezt. A megkérdezettek 12 százalékának van legalább egy lejárt tartozása. A hátralékok átlagos összege tavalyhoz képest nem változott, továbbra is 4200 lej alatt van.

A legnagyobb átlagos tartozásokat a banki és nem banki pénzügyi szolgáltatóktól felvett hiteleknél (5800 lej), valamint az ismerősöktől kapott kölcsönöknél (5700 lej) regisztrálták.

A számlatartozások átlagos összege mintegy 2000 lej. A pénzügyi ismereteit a válaszadók 72 százaléka jónak ítéli, de 70,3 százalékuk szükségesnek tartja ezek bővítését.

A kiadások fontossági sorrendjében továbbra is a közüzemi számlák és az alapvető szolgáltatások (91,3 százalék), valamint az élelmiszerek (85,5 százalék) állnak az első helyen.