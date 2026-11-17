Fotó: Borbély Fanni
A romániaiak mintegy 73 százaléka nem tudna fedezni egy hathavi fizetésének megfelelő váratlan kiadást, és mindössze 31,1 százalékuk rendelkezik annyi megtakarítással, amennyi legalább hat hónapig elegendő lenne a megélhetési költségekre.
Többek között ez is kiderül a Kantar által a KRUK Románia megrendelésére készített felmérésből, amelyet az Agerpres ismertet.
E szerint a romániaiak 57,9 százalékának sikerül egy átlagos hónapban pénzt félretennie, megtakarításaik azonban nem feltétlenül elegendők a nagyobb váratlan kiadások fedezésére.
A pénzügyi fenntarthatósági index a 2024-es 56 és a tavalyi 52 pontról idén 50 pontra csökkent. A bizonytalan anyagi helyzetben lévők aránya egy év alatt 27,2 százalékról 33,7 százalékra nőtt, míg a stabil pénzügyi helyzetben lévőké 33,4 százalékról 28,1 százalékra csökkent.
A felsőfokú végzettségűek 73,1 százaléka, a 18-35 évesek 68,1 százaléka, a városi lakosság 61 százaléka takarékoskodik rendszeresen. Továbbra is a készpénzben történő megtakarítás a legelterjedtebb (64,4 százalék).
Azok, akik nem tudnak félretenni, elsősorban a pénzügyi források hiányával (83 százalék), a gazdasági bizonytalansággal (80,1 százalék), valamint a jövedelmüket meghaladó kiadásokkal (78,1 százalék) magyarázzák ezt.
A megkérdezettek 12 százalékának van legalább egy lejárt tartozása. A hátralékok átlagos összege tavalyhoz képest nem változott, továbbra is 4200 lej alatt van.
A számlatartozások átlagos összege mintegy 2000 lej.
A pénzügyi ismereteit a válaszadók 72 százaléka jónak ítéli, de 70,3 százalékuk szükségesnek tartja ezek bővítését.
Az egészségügyi kiadások (75,4 százalék) a negyedikről a harmadik helyre kerültek, míg az adósságok és hátralékok törlesztése (71,6 százalék) a harmadikról az ötödik helyre csúszott vissza.
A romániaiak 90,8 százaléka erkölcsi kötelességnek tartja az adósságok határidőre történő törlesztését – derül ki a felmérésből.
A közvélemény-kutatás 2026 augusztusában és szeptemberében készült 1002, 18-65 éves személy telefonos megkérdezésével.
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