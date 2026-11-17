„Ne várd meg az első havazást!” mottóval indított tájékoztató kampányt kedden a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU), hogy felhívja a lakosság figyelmét a téli veszélyhelyzetek megelőzésének fontosságára.

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A kezdeményezés keretében gyakorlati tanácsokat adnak a lakások, a fűtési és elektromos berendezések, valamint a gépjárművek téli felkészítéséhez, a vízvezetékek védelméhez és az esetleges áramkimaradások átvészeléséhez.

A kampány

külön hangsúlyt fektet az idősek és a gyermekek védelmére

– ismerteti az Agerpres. Hirdetés A katasztrófavédelmi szakemberek a kémények, kályhák és fűtőberendezések rendszeres ellenőrzését és tisztítását javasolják az embereknek, és figyelmeztetik őket, hogy ne használjanak hibás berendezéseket,

ne hagyják felügyelet nélkül a tüzet és a fűtőeszközöket, illetve kerüljék az elektromos hálózat túlterhelését és a rögtönzött megoldásokat.