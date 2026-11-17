Azonnali hatállyal megszűnt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának, Horváth Péter Jánosnak a megbízatása kedden – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.

Székelyhon 2026. november 17., 18:352026. november 17., 18:35

A miniszter nem sokkal ezt követően be is mutatta az új igazgatót, Vigh Károlyt. Hirdetés Mint a miniszter Facebook-oldalán írta, az új vezető több mint 22 éve dolgozik az atomerőműben, ahol a ranglétrát végigjárva, reaktoroperátorból és blokkügyeletesből lett felsővezető.

2024 óta az erőmű üzemviteli igazgatójaként több mint 800 munkavállaló munkáját irányítja.

Kapitány István tájékoztatása szerint vezetése alatt jelentős eredményeket értek el az atomerőmű működési hatékonyságának javításában, a főjavítások határidőre történő befejezésében és a blokkok visszaindításához kapcsolódó késedelmek csökkentésében. Gépészmérnöki és atomerőművi üzemeltetési szakmérnöki végzettsége mellett közgazdász képesítéssel is rendelkezik, szakmai tapasztalatait pedig a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a Nukleáris Üzemeltetők Világszövetsége nemzetközi programjaiban is bővítette.

A Paksi Atomerőmű biztonságos, megbízható és gazdaságos működése Magyarország energiaellátása szempontjából kiemelt jelentőségű. Vigh Károly több mint két évtizede dolgozik ezért, mostantól pedig vezérigazgatóként folytathatja munkáját”

– írta Kapitány István, sok sikert kívánva az új igazgatónak a feladatához. A leváltott igazgatóról Horváth Péter János 2023. január 16-ától látta el az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatói teendőit. Az energetikus végzettségű szakember korábban az energetikai ágazat számos állami és vállalati szereplőjénél dolgozott, 2010 és 2013 között, valamint 2020 és 2023 között

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke volt.

Az Energiaügyi Minisztérium 2023 januári tájékoztatása szerint Horváth Péter János az atomerőmű vezérigazgatójaként elsődleges feladatául azt kapta, hogy tartósan megőrizze a hazai áramellátásban meghatározó, Magyarország energiafüggetlenedésében nélkülözhetetlen létesítmény működőképességét, valamint

előkészítse a meglévő blokkok tervezett üzemidő-hosszabbítását.

Az atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének több mint 40 százalékát biztosítja. A társaság 2025-ben 16 097,9 gigawattóra áramot termelt, amely az év során végrehajtott négy főjavítás mellett is az erőmű történetének második legmagasabb termelési eredménye volt.

A paksi atomerőmű a nyári, alacsony vízállás idején Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Az idén többször is sor került a blokkok teljesítményének csökkentésére a teljesítményképesség vizsgálata, generátor, illetve turbina segédrendszerének javítása, valamint az extrém nyári meleg miatt is.

A nyáron kialakult rendkívül alacsony dunai vízállás miatt a kormány fenékküszöb építéséről döntött a Dunában Paks és Dunapataj között, amely 50-60 centiméterrel emeli meg a vízszintet a hűtővízcsatorna bevezetésénél.