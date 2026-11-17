Fotó: Kapitány István/Facebook
Azonnali hatállyal megszűnt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának, Horváth Péter Jánosnak a megbízatása kedden – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.
A miniszter nem sokkal ezt követően be is mutatta az új igazgatót, Vigh Károlyt.
Mint a miniszter Facebook-oldalán írta, az új vezető több mint 22 éve dolgozik az atomerőműben, ahol a ranglétrát végigjárva, reaktoroperátorból és blokkügyeletesből lett felsővezető.
Kapitány István tájékoztatása szerint vezetése alatt jelentős eredményeket értek el az atomerőmű működési hatékonyságának javításában, a főjavítások határidőre történő befejezésében és a blokkok visszaindításához kapcsolódó késedelmek csökkentésében. Gépészmérnöki és atomerőművi üzemeltetési szakmérnöki végzettsége mellett közgazdász képesítéssel is rendelkezik, szakmai tapasztalatait pedig a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a Nukleáris Üzemeltetők Világszövetsége nemzetközi programjaiban is bővítette.
– írta Kapitány István, sok sikert kívánva az új igazgatónak a feladatához.
Horváth Péter János 2023. január 16-ától látta el az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatói teendőit. Az energetikus végzettségű szakember korábban az energetikai ágazat számos állami és vállalati szereplőjénél dolgozott, 2010 és 2013 között, valamint 2020 és 2023 között
Az Energiaügyi Minisztérium 2023 januári tájékoztatása szerint Horváth Péter János az atomerőmű vezérigazgatójaként elsődleges feladatául azt kapta, hogy tartósan megőrizze a hazai áramellátásban meghatározó, Magyarország energiafüggetlenedésében nélkülözhetetlen létesítmény működőképességét, valamint
Az atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének több mint 40 százalékát biztosítja. A társaság 2025-ben 16 097,9 gigawattóra áramot termelt, amely az év során végrehajtott négy főjavítás mellett is az erőmű történetének második legmagasabb termelési eredménye volt.
A paksi atomerőmű a nyári, alacsony vízállás idején
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI
Az idén többször is sor került a blokkok teljesítményének csökkentésére a teljesítményképesség vizsgálata, generátor, illetve turbina segédrendszerének javítása, valamint az extrém nyári meleg miatt is.
Ennek köszönhetően alacsony vízhozam esetén is biztonságosan működhet az atomerőmű.
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