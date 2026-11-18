Az elbocsátott hatvan parajdi bányász kap ugyan végkielégítést, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nehezen találhatnak új munkát. Egy részük a közeli kőbányában, az autópálya-építésen, a környező városokban vagy külföldön kereshet lehetőséget.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 18., 10:452026. november 18., 10:45

A Salrom az elmúlt héten bejelentette 60 parajdi alkalmazott elbocsátását szerkezeti átalakítások miatt, az elbocsátások ezen a héten pénteken történnek meg.

Az érintett bányászok szolgálati időtől függően a Salrom országos átlag-alapbérének nyolc-, tíz- vagy tizenkétszeresét kapják végkielégítésként.

A Bányász Remény Egyesület szerint a környéken nincs megfelelő szakmai munkahely, ezért sok elbocsátott bányász munkanélküli segélyre szorulhat.

Néhányan közeli kőbányában dolgozhatnak, mások az A8-as autópálya parajdi szakaszán, Nyárádszeredánál, Székelyudvarhelyen vagy külföldön kereshetnek munkát.

Az új bánya lehetséges helyszíne megvan, de a kitermelés a tanulmányok és engedélyek miatt legalább négy-öt év múlva kezdődhet. Hatvan parajdi alkalmazottjának elbocsátását jelentette be az elmúlt héten az Országos Sóipari Társaság (Salrom), mivel szerkezeti átalakításokat tervez. Hirdetés Az érintetteknek nem lesz egyszerű új munkát találniuk.

Az elbocsátott bányászok a Salrom országos átlag-alapbérének nyolc-, tíz- vagy tizenkétszeresét kapják meg végkielégítésként, a szolgálati idejüktől függően

– erősítette meg a Székelyhon információit Moldován István, a Bányász Remény Egyesület (BRE) vezetője. Mint mondta, ezt a juttatást az alkalmazottak kollektív munkaszerződése szavatolja. korábban írtuk Elbocsátják a parajdi sóbánya alkalmazottainak a felét Hatvan parajdi alkalmazottját bocsátja el az Országos Sóipari Társaság e hónapban. A tömeges leépítés korábbi bányászokat és a vállalat kisegítő, valamint adminisztratív személyzetét egyaránt érinti. Azt is közölte, hogy az elbocsátások ezen a héten, pénteken történnek meg. Az érintett bányászok a végkielégítés ellenére is nehéz helyzetbe kerülnek.

Archív Fotó: Thomas Campean

Kevés a lehetőség A szervezet szerint a környéken nincs olyan munkahely, amely lehetővé tenné, hogy a sóbánya dolgozói a szakmájukban helyezkedjenek el, ezért sokan kénytelenek lesznek munkanélküli segélyért folyamodni. Szerencsésebb helyzetben van ugyanakkor néhány bányász, akiket egy közeli kőbányánál alkalmaznak.

Többen bíznak abban, hogy mihamarabb elkezdődik az A8-as autópálya parajdi szakaszának építése, és ott lesz munkalehetőség.

Ha nem, a Nyárádszeredánál már zajló hasonló munkálatokhoz is csatlakoznának. Amennyiben a felsoroltak egyike sem bizonyul jó megoldásnak, a környék városaiban, például Székelyudvarhelyen, vagy külföldön kell szerencsét próbálniuk. Moldován kérdésünkre elmondta, tud arról, hogy lehetséges helyszínt találtak egy új bánya létesítéséhez, ám a szükséges tanulmányok és engedélyek beszerzése miatt szerinte

legalább négy-öt évbe telik, amíg elkezdődhet a kitermelés.

Ilyen körülmények között erre nem lehet alapozni, hiszen addig is meg kell élniük az embereknek valamiből. Azt is hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban és nehéz gazdasági helyzetben a vállalkozók nem igazán alkalmaznak új munkatársakat, ez pedig tovább nehezíti az elbocsátott bányászok helyzetét. Szerinte ezért is lenne fontos, hogy a cégvezetők nyitottabbak legyenek a bányából elbocsátott, dolgozni akaró emberekkel szemben.

Archív Fotó: Thomas Campean

Akik maradnak A leépítéseket követően a Salrom parajdi alkalmazottainak csak nagyjából fele marad a vállalatnál. Ők a terület felügyeletét végzik, ugyanakkor

van egy felszíni, működőképes sófeldolgozó részlegük, ahová a legközelebbi sóbányából hoznak alapanyagot

– tudtuk meg Moldován Istvántól. Utóbbiban egyebek mellett csomagolt őrölt sót, sóbrikettet és kősót állítanak elő. Emellett karbantartási munkálataik is vannak.