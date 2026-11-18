Elbocsátott bányászok. Nem mindenki talál munkahelyet Parajd közelében. Archív
Fotó: Thomas Campean
Az elbocsátott hatvan parajdi bányász kap ugyan végkielégítést, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nehezen találhatnak új munkát. Egy részük a közeli kőbányában, az autópálya-építésen, a környező városokban vagy külföldön kereshet lehetőséget.
Hatvan parajdi alkalmazottjának elbocsátását jelentette be az elmúlt héten az Országos Sóipari Társaság (Salrom), mivel szerkezeti átalakításokat tervez.
Az érintetteknek nem lesz egyszerű új munkát találniuk.
– erősítette meg a Székelyhon információit Moldován István, a Bányász Remény Egyesület (BRE) vezetője. Mint mondta, ezt a juttatást az alkalmazottak kollektív munkaszerződése szavatolja.
Hatvan parajdi alkalmazottját bocsátja el az Országos Sóipari Társaság e hónapban. A tömeges leépítés korábbi bányászokat és a vállalat kisegítő, valamint adminisztratív személyzetét egyaránt érinti.
Azt is közölte, hogy az elbocsátások ezen a héten, pénteken történnek meg. Az érintett bányászok a végkielégítés ellenére is nehéz helyzetbe kerülnek.
Archív
Fotó: Thomas Campean
A szervezet szerint a környéken nincs olyan munkahely, amely lehetővé tenné, hogy a sóbánya dolgozói a szakmájukban helyezkedjenek el, ezért sokan kénytelenek lesznek munkanélküli segélyért folyamodni.
Szerencsésebb helyzetben van ugyanakkor néhány bányász, akiket egy közeli kőbányánál alkalmaznak.
Ha nem, a Nyárádszeredánál már zajló hasonló munkálatokhoz is csatlakoznának. Amennyiben a felsoroltak egyike sem bizonyul jó megoldásnak, a környék városaiban, például Székelyudvarhelyen, vagy külföldön kell szerencsét próbálniuk.
Moldován kérdésünkre elmondta, tud arról, hogy lehetséges helyszínt találtak egy új bánya létesítéséhez, ám a szükséges tanulmányok és engedélyek beszerzése miatt szerinte
Ilyen körülmények között erre nem lehet alapozni, hiszen addig is meg kell élniük az embereknek valamiből.
Azt is hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban és nehéz gazdasági helyzetben a vállalkozók nem igazán alkalmaznak új munkatársakat, ez pedig tovább nehezíti az elbocsátott bányászok helyzetét. Szerinte ezért is lenne fontos, hogy a cégvezetők nyitottabbak legyenek a bányából elbocsátott, dolgozni akaró emberekkel szemben.
Archív
Fotó: Thomas Campean
A leépítéseket követően a Salrom parajdi alkalmazottainak csak nagyjából fele marad a vállalatnál. Ők a terület felügyeletét végzik, ugyanakkor
– tudtuk meg Moldován Istvántól. Utóbbiban egyebek mellett csomagolt őrölt sót, sóbrikettet és kősót állítanak elő. Emellett karbantartási munkálataik is vannak.
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Hatvan parajdi alkalmazottját bocsátja el az Országos Sóipari Társaság e hónapban. A tömeges leépítés korábbi bányászokat és a vállalat kisegítő, valamint adminisztratív személyzetét egyaránt érinti.
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