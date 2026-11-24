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Megváltozott a könyvtárak szerepe: ma inkább a közösségek találkozásának a helye Átadták Marosvásárhelyen a teljesen felújított és modern eszközökkel felszerelt kövesdombi könyvtárrészleget, amely 65 éve szolgálja a helyi közösséget. De nemcsak a megyei könyvtár, hanem több település könyvtára is megújult a projektből. Hajnal Csilla 2026. november 24., 16:592026. november 24., 16:59

Fotó: Haáz Vince

Átadták Marosvásárhelyen a teljesen felújított és modern eszközökkel felszerelt kövesdombi könyvtárrészleget, amely 65 éve szolgálja a helyi közösséget. De nemcsak a megyei könyvtár, hanem több település könyvtára is megújult a projektből.

Hajnal Csilla 2026. november 24., 16:592026. november 24., 16:59

A Maros megyei önkormányzat elnöke, Péter Ferenc is jelen volt kedden a Kövesdomb lakónegyedbeli megújult fiókkönyvtár átadóján. Ez volt az első olyan könyvtár a megyében, amely az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében újult meg. A projekt keretében az Ádámos községbeli könyvtárat is felújították és kibővítették, illetve még 14 vidéki közkönyvtárat szereltek fel a helyi igényeknek megfelelően.

Fotó: Haáz Vince

A Kövesdomb lakónegyedbeli könyvtárban számos projektet valósítanak meg: időseket tanítanak okostelefon-használatra, de digitális kompetenciáikat is fejlesztették, kirándulásokat szerveznek számukra, ugyanakkor gyerekfoglalkozásoknak is helyet ad a könyvtár, amely Hirdetés

most korszerűbb, tágasabb, modern felszerelésekkel ellátott térben várja a közösséget.

A megye közkönyvtárainak fenntartását teljesen a megyei tanács finanszírozza.

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke: a kultúra egyik legfontosabb központja a könyvtár Fotó: Haáz Vince

Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke a keddi átadón biztosította további támogatásról is a könyvtárakat, hiszen, mint mondta, nyitottak arra, hogy még több pályázati lehetőséggel éljenek a könyvtárak számára, amelyeket a kultúra egyik legfontosabb központjaként tart számon a megyei tanács elnöke. Kiemelte,

nem a könyvek, hanem az odalátogatók számában mérhető egy könyvtár értéke,

bár ma már nem ugyanaz a szerepük, mint évtizedekkel ezelőtt, hiszen a tudás mindenkitől egy kattintásra van: ma inkább a közösségek találkozásának, a tudás személyes átadásának a helye a könyvtár.

Fotó: Haáz Vince

Ahány település, annyiféle igény Monica Avram, a Maros megyei könyvtár igazgatója a Székelyhonnak kifejtette,

mintegy hárommillió lejes beruházás valósult meg a megye 16 könyvtárában,

többek között Ádámos, Szászrégen, Dicsőszentmárton, Nyárádszereda, Nagysármás, Marosludas, Radnót és Mezőceked közkönyvtárai részesültek a beruházásból a helyi önkormányzatokon keresztül. A 16 intézmény közül kettőnek a belső tere teljesen megújult, kibővült és modern eszközökkel szerelték fel.

Monica Avram, a Maros megyei könyvtár igazgatója: ahány település, annyiféle igény valósult meg a projektből Fotó: Haáz Vince

A többi olyan digitális eszközöket kapott, amelyekre a helyi közösségeknek szükségük volt. Így volt olyan könyvtár, amely projektort kapott, egy másik a digitális kompetenciák tanításához szükséges alapeszközökkel bővült, vagy olyan is volt, amelynek podcast-berendezést vásároltak – magyarázta a megyei könyvtár igazgatója. Nem vonzó a szakma? Maros megye községeinek mintegy hetven százaléka közkönyvtár nélkül maradt az elmúlt évtizedek alatt.

Míg 2012-ben még a megye 44 aktív könyvtára vett részt a Biblionet programban, amelynek célja a közkönyvtárak szolgáltatásainak bővítése és korszerűsítése volt, mára alig 4–5 könyvtár maradt ezek közül

– tudtuk meg a megyei könyvtár vezetőjétől.

Fotó: Haáz Vince

A közkönyvtárak megszűnésének több oka van, egyik fontos szempont az is, hogy a könyvtáros-fizetés egyáltalán nem vonzó ma a fiatalok számára. Többen helyezkednek el a szakmában, majd az alacsony fizetés miatt továbbállnak. Ez általános probléma országos szinten, így csak azok maradnak, akik hivatásuknak tekintik a könyvtárosi szakmát – fejtette ki a Székelyhonnak Monica Avram.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince