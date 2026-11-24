Átadták Marosvásárhelyen a teljesen felújított és modern eszközökkel felszerelt kövesdombi könyvtárrészleget, amely 65 éve szolgálja a helyi közösséget. De nemcsak a megyei könyvtár, hanem több település könyvtára is megújult a projektből.
Fotó: Haáz Vince
Átadták Marosvásárhelyen a teljesen felújított és modern eszközökkel felszerelt kövesdombi könyvtárrészleget, amely 65 éve szolgálja a helyi közösséget. De nemcsak a megyei könyvtár, hanem több település könyvtára is megújult a projektből.
A Maros megyei önkormányzat elnöke, Péter Ferenc is jelen volt kedden a Kövesdomb lakónegyedbeli megújult fiókkönyvtár átadóján. Ez volt az első olyan könyvtár a megyében, amely az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében újult meg. A projekt keretében az Ádámos községbeli könyvtárat is felújították és kibővítették, illetve még 14 vidéki közkönyvtárat szereltek fel a helyi igényeknek megfelelően.
Fotó: Haáz Vince
A Kövesdomb lakónegyedbeli könyvtárban számos projektet valósítanak meg: időseket tanítanak okostelefon-használatra, de digitális kompetenciáikat is fejlesztették, kirándulásokat szerveznek számukra, ugyanakkor gyerekfoglalkozásoknak is helyet ad a könyvtár, amely
A megye közkönyvtárainak fenntartását teljesen a megyei tanács finanszírozza.
Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke: a kultúra egyik legfontosabb központja a könyvtár
Fotó: Haáz Vince
Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke a keddi átadón biztosította további támogatásról is a könyvtárakat, hiszen, mint mondta, nyitottak arra, hogy még több pályázati lehetőséggel éljenek a könyvtárak számára, amelyeket a kultúra egyik legfontosabb központjaként tart számon a megyei tanács elnöke. Kiemelte,
bár ma már nem ugyanaz a szerepük, mint évtizedekkel ezelőtt, hiszen a tudás mindenkitől egy kattintásra van: ma inkább a közösségek találkozásának, a tudás személyes átadásának a helye a könyvtár.
Fotó: Haáz Vince
Monica Avram, a Maros megyei könyvtár igazgatója a Székelyhonnak kifejtette,
többek között Ádámos, Szászrégen, Dicsőszentmárton, Nyárádszereda, Nagysármás, Marosludas, Radnót és Mezőceked közkönyvtárai részesültek a beruházásból a helyi önkormányzatokon keresztül. A 16 intézmény közül kettőnek a belső tere teljesen megújult, kibővült és modern eszközökkel szerelték fel.
Monica Avram, a Maros megyei könyvtár igazgatója: ahány település, annyiféle igény valósult meg a projektből
Fotó: Haáz Vince
A többi olyan digitális eszközöket kapott, amelyekre a helyi közösségeknek szükségük volt. Így volt olyan könyvtár, amely projektort kapott, egy másik a digitális kompetenciák tanításához szükséges alapeszközökkel bővült, vagy olyan is volt, amelynek podcast-berendezést vásároltak – magyarázta a megyei könyvtár igazgatója.
Maros megye községeinek mintegy hetven százaléka közkönyvtár nélkül maradt az elmúlt évtizedek alatt.
– tudtuk meg a megyei könyvtár vezetőjétől.
Fotó: Haáz Vince
A közkönyvtárak megszűnésének több oka van, egyik fontos szempont az is, hogy a könyvtáros-fizetés egyáltalán nem vonzó ma a fiatalok számára. Többen helyezkednek el a szakmában, majd az alacsony fizetés miatt továbbállnak. Ez általános probléma országos szinten, így csak azok maradnak, akik hivatásuknak tekintik a könyvtárosi szakmát – fejtette ki a Székelyhonnak Monica Avram.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Kívül-belül megújult a kövesdombi fiókkönyvtár
Fotó: Haáz Vince
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