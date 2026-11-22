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Fotó: László Ildikó
Gazdasági melléképületben csaptak fel a lángok vasárnap délután a Marosszentgyörgy községhez tartozó Csejden – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
A katasztrófavédelem munkatársai két tűzoltóautóval siettek a helyszínre, hiszen fennáll a veszélye, hogy a lángok tovább terjednek a melléképületről. Rajtuk kívül egy mentőautó is segíti az akciót. Az oltás folyamatban van.
Testének felén égési sérüléseket szenvedett egy 81 éves nő vasárnap, miután felrobbant egy gázkályha a Mezőcsávás községhez tartozó Bazédon – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Harmincéves a marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség diakóniai szolgálata. Vasárnap a gyülekezet és közéleti vezetők jelenlétében adtak hálát a Kistemplomban a szolgálat fennmaradásáért, és azért, hogy tovább végezhessék a munkát.
Újabb innovatív ötlet kapott helyet a marosvásárhelyi 7-es számú iskolában. Nem egy hagyományos osztálytermi okostáblát, hanem egy óriási, projektoros interaktív tornatermi rendszert szereltek fel, amely összeköti a mozgást a digitális tanulással.
Tizenhat országból érkeztek színésznövendékek Marosvásárhelyre, ahol tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Színházi Iskolák Találkozóját. Az előadások ingyenesek, de helyfoglalás szükséges.
Ellenőrzéseket tartottak a Maros megyei rendőrök a vasútállomásokon, személyvonatokon, vasúti átjáróknál és a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtér környékén. Az akció során 210 embert igazoltattak, 160 járművet vizsgáltak át.
Harmincöt éves a marosvásárhelyi Milvus Csoport, amely a helyi természetvédelmi kutatásoktól az országos és nemzetközi fajvédelemig jutott. A jubileumi sajtótájékoztatón az A8-as autópálya vadátjáróiról és a veszélyeztetett fajokról is beszéltek.
Nőtt ugyan a Maros megyében megszálló turisták száma, de továbbra is kevés a külföldi vendég. A Visit Maros vezetője szerint ebben szerepe van a hiányzó programcsomagoknak, miközben a marosvásárhelyi repülőtér forgalma már érezhetően segíti a turizmust.
November 20-ig kell benyújtani a fűtéspótlékra vonatkozó kéréseket annak érdekében, hogy a teljes téli időszakra támogatásban részesüljenek a kis jövedelmű családok, illetve az egyedül élők.
Megkezdték az előkészítő munkálatokat a Nyárádszereda és Sóvárad közötti autópálya megépítésére: a török építővállalat már kialakította a munkatelepet Nyárádmagyarós határában, és a munkagépek is megjelentek a területen.
Tizenhat éves mezőcsávási fiú halt meg abban a közúti balesetben, amely kedden reggel történt Marosvásárhelyen, a Szabadi utcában.
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