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A katasztrófavédelem munkatársai két tűzoltóautóval siettek a helyszínre, hiszen fennáll a veszélye, hogy a lángok tovább terjednek a melléképületről. Rajtuk kívül egy mentőautó is segíti az akciót. Az oltás folyamatban van.