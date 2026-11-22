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Interaktív tornatermi rendszerrel újított a 7-es iskola Újabb innovatív ötlet kapott helyet a marosvásárhelyi 7-es számú iskolában. Nem egy hagyományos osztálytermi okostáblát, hanem egy óriási, projektoros interaktív tornatermi rendszert szereltek fel, amely összeköti a mozgást a digitális tanulással. Hajnal Csilla 2026. november 22., 12:502026. november 22., 12:50

A mozgást köti össze a digitális tanulással Fotó: Haáz Vince

Újabb innovatív ötlet kapott helyet a marosvásárhelyi 7-es számú iskolában. Nem egy hagyományos osztálytermi okostáblát, hanem egy óriási, projektoros interaktív tornatermi rendszert szereltek fel, amely összeköti a mozgást a digitális tanulással.

Hajnal Csilla 2026. november 22., 12:502026. november 22., 12:50

Marosvásárhely helyi önkormányzatának részvételi költségvetésprogramjára pályázott a helyi 7-es számú általános iskola – már nem először –, és meg is nyerte a pályázatot, amely 300 ezer lejes keretet biztosított egy közösségi fejlesztésre.

Körtesi Sándor, a 7-es számú általános iskola igazgatója: Romániában ez a második iskola, amely beszerezte ezt az interaktív tornatermi rendszert Fotó: Haáz Vince

Körtesi Sándor, az iskola igazgatója ezt követően annak nézett utána, milyen eszközzel tehetnék még érdekesebbé az oktatást. Így talált rá egy norvég iskolában a Lü interaktív tornatermi rendszerre, majd megérdeklődte, hogy hazai forgalmazótól is beszerezhető-e. Végül meg is találta azt a szatmárnémeti céget, amely forgalmazza. Hirdetés

A Lü intelligens térbeli környezetet hoz létre, amely felismeri és valós időben reagál a játékosok interakcióira és mozgására.

Ez a platform szó szerint bármilyen teret interaktív játszótérré alakít, ahol a gyerekek a videójátékokat a fizikai aktivitással párosítva szórakozhatnak.

Fotó: Haáz Vince

Hatalmas érintőképernyő „Több részből áll, van egy mennyezetre szerelt, nagy fényerejű vetítő, egy szenzor, amely érzékeli a mozgást, és egy nagyobb kapacitású számítógép, amely az egészet koordinálja, tartoznak hozzá LED-rendszerek, erős hangfalak, és felszereltettünk egy hamis falat, hogy ne a tornaterem falát rongáljuk a labdákkal, bár kevésbé rongálódnak, mert ezek nagyon puha labdák, és még szereltünk sötétítőrendszert is az ablakra, merthogy ezt teljes sötétségben lehet a legvagányabbul játszani” – mutatta be nekünk Körtesi Sándor az újonnan beszerzett Lü-rendszert, amely hatalmas érintőképernyővé alakítja a tornaterem falát.

Fotó: Haáz Vince

Egyelőre tornaórákon használják a legnagyobb előszeretettel a diákok, de nem csak ott lehet alkalmazni.

Különböző tantárgyakhoz igazított tananyag is használható rajta a matematikától a fizikáig, valamint nyelvi, történelmi és földrajzi feladatok megoldására is alkalmas.

A rendszer annyira új, hogy egyelőre csak a testneveléstanároknak tartottak bemutatót, ezért jelenleg ők használják az órákon, a többi pedagógusnak ezután mutatja be az iskolavezető.

Fotó: Haáz Vince

Motiváló fejlesztés „A gyerekek nagyon szeretik, azóta tényleg előszeretettel járnak tornaórára, amit előtte nem mindenkiről mondhatunk el, jó motiváció számukra” – tette hozzá az igazgató. Mint mondta,

az innovatív rendszer megmozgat, fejleszti a térbeli koordinációt, és attól függően, milyen témakörben használják, az értelmi képességeket is fejleszti.

A rendszer érdekessége, hogy a pedagógusok saját maguk alakíthatják benne a feladatokat attól függően, hogy éppen melyik témánál tartanak a tananyagban.

Fotó: Haáz Vince

Romániában ez a második iskola, amely beszerezte ezt az interaktív tornatermi rendszert,

ezen kívül még Bukarestben van egy tanintézet, amely megpályázta és megnyerte. Körtesi Sándor kiemelte, megéri ez a befektetés, és reméli, hogy ezzel is pozitív példát tudnak mutatni más iskoláknak, hogy merjék megpályázni és beszerezni a Lü-t. Éppen ezért arra biztatja a város többi tanintézetét, hogy az Iskola másként heteken hozzák el a 7-es iskolába az osztályokat, hogy a diákok kipróbálhassák az innovatív fejlesztést.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince