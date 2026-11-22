Újabb innovatív ötlet kapott helyet a marosvásárhelyi 7-es számú iskolában. Nem egy hagyományos osztálytermi okostáblát, hanem egy óriási, projektoros interaktív tornatermi rendszert szereltek fel, amely összeköti a mozgást a digitális tanulással.
A mozgást köti össze a digitális tanulással
Fotó: Haáz Vince
Újabb innovatív ötlet kapott helyet a marosvásárhelyi 7-es számú iskolában. Nem egy hagyományos osztálytermi okostáblát, hanem egy óriási, projektoros interaktív tornatermi rendszert szereltek fel, amely összeköti a mozgást a digitális tanulással.
Marosvásárhely helyi önkormányzatának részvételi költségvetésprogramjára pályázott a helyi 7-es számú általános iskola – már nem először –, és meg is nyerte a pályázatot, amely 300 ezer lejes keretet biztosított egy közösségi fejlesztésre.
Körtesi Sándor, a 7-es számú általános iskola igazgatója: Romániában ez a második iskola, amely beszerezte ezt az interaktív tornatermi rendszert
Fotó: Haáz Vince
Körtesi Sándor, az iskola igazgatója ezt követően annak nézett utána, milyen eszközzel tehetnék még érdekesebbé az oktatást. Így talált rá egy norvég iskolában a Lü interaktív tornatermi rendszerre, majd megérdeklődte, hogy hazai forgalmazótól is beszerezhető-e. Végül meg is találta azt a szatmárnémeti céget, amely forgalmazza.
Ez a platform szó szerint bármilyen teret interaktív játszótérré alakít, ahol a gyerekek a videójátékokat a fizikai aktivitással párosítva szórakozhatnak.
Fotó: Haáz Vince
„Több részből áll, van egy mennyezetre szerelt, nagy fényerejű vetítő, egy szenzor, amely érzékeli a mozgást, és egy nagyobb kapacitású számítógép, amely az egészet koordinálja, tartoznak hozzá LED-rendszerek, erős hangfalak, és felszereltettünk egy hamis falat, hogy ne a tornaterem falát rongáljuk a labdákkal, bár kevésbé rongálódnak, mert ezek nagyon puha labdák, és még szereltünk sötétítőrendszert is az ablakra, merthogy ezt teljes sötétségben lehet a legvagányabbul játszani” – mutatta be nekünk Körtesi Sándor az újonnan beszerzett Lü-rendszert, amely hatalmas érintőképernyővé alakítja a tornaterem falát.
Fotó: Haáz Vince
Egyelőre tornaórákon használják a legnagyobb előszeretettel a diákok, de nem csak ott lehet alkalmazni.
A rendszer annyira új, hogy egyelőre csak a testneveléstanároknak tartottak bemutatót, ezért jelenleg ők használják az órákon, a többi pedagógusnak ezután mutatja be az iskolavezető.
Fotó: Haáz Vince
„A gyerekek nagyon szeretik, azóta tényleg előszeretettel járnak tornaórára, amit előtte nem mindenkiről mondhatunk el, jó motiváció számukra” – tette hozzá az igazgató. Mint mondta,
A rendszer érdekessége, hogy a pedagógusok saját maguk alakíthatják benne a feladatokat attól függően, hogy éppen melyik témánál tartanak a tananyagban.
Fotó: Haáz Vince
ezen kívül még Bukarestben van egy tanintézet, amely megpályázta és megnyerte.
Körtesi Sándor kiemelte, megéri ez a befektetés, és reméli, hogy ezzel is pozitív példát tudnak mutatni más iskoláknak, hogy merjék megpályázni és beszerezni a Lü-t. Éppen ezért arra biztatja a város többi tanintézetét, hogy az Iskola másként heteken hozzák el a 7-es iskolába az osztályokat, hogy a diákok kipróbálhassák az innovatív fejlesztést.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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