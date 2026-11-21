Jövő szombaton tartja országos tisztújító választmányát a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Budapesten, Semjén Zsolt távozását követően, a pártelnöki tisztségre – konszenzussal – Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a jelölt – értesült az MTI. A párt ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba, a parlament alelnöke marad.

Székelyhon 2026. november 21., 14:492026. november 21., 14:49 2026. november 21., 14:492026. november 21., 14:49

Változás várható a KDNP országgyűlési frakciójának élén is, amelynek vezetésére az MTI információi szerint Juhász Hajnalka a legesélyesebb jelölt. Komoly szerepet szánnak Máthé Zsuzsa országgyűlési képviselőnek is, aki frakcióvezető-helyettes lehet. A tisztújítással megvalósulhat – a korábban Semjén Zsolt pártelnök által szükségesnek tartott – generációváltás, a negyvenes korosztály veheti át a párt vezetését és első ízben női politikus kerülhet egy jobboldali frakció élére. Semjén Zsolt az április 12-i országgyűlési választás után Facebook-oldalán azt írta,

a választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás, ezért benyújtotta lemondását a párt elnöki tisztségéről.

Azt akkor az országos elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadta el, de a pártelnök jelezte, a tisztújításig vállalja csak a párt vezetését. A KDNP eddigi elnöke a tisztújítás után egy senior tanács élén támogatja a párt megújult vezetését. Hirdetés A KDNP augusztus végén Lakitelken tartott rendkívüli választmányi ülésen döntött arról, hogy teljes tisztújítást tartanak és a helyi szervezetektől a pártvezetésig teljesen megújul a párt. Ezt megelőzően júliusban a párt országos választmánya számára készült, MTI birtokába került vitaanyag szerint szinte teljes a konszenzus abban, hogy

a jelen krízisből való kibontakozásra akkor lesz esély, ha a párt képes az elkövetett hibák őszinte feltárása után egy teljeskörű tisztújításra, és arra is, hogy a politikai életben ismét önálló pártként szerepeljen.

A Helyzet és jövőkép címmel a tagok bevonásával készült elemzésben többek között – nem vitatva és elismerve az elért kormányzati eredményeket – általánosságban

erős kritikával illették a pártszövetségen belüli viszonyokat.