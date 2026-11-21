Semjén Zsolt egy székelyudvarhelyi iskolaavatón. Archív
Fotó: Olti Angyalka
Jövő szombaton tartja országos tisztújító választmányát a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Budapesten, Semjén Zsolt távozását követően, a pártelnöki tisztségre – konszenzussal – Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a jelölt – értesült az MTI. A párt ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba, a parlament alelnöke marad.
2026. november 21., 14:492026. november 21., 14:49
2026. november 21., 14:492026. november 21., 14:49
Változás várható a KDNP országgyűlési frakciójának élén is, amelynek vezetésére az MTI információi szerint Juhász Hajnalka a legesélyesebb jelölt. Komoly szerepet szánnak Máthé Zsuzsa országgyűlési képviselőnek is, aki frakcióvezető-helyettes lehet.
A tisztújítással megvalósulhat – a korábban Semjén Zsolt pártelnök által szükségesnek tartott – generációváltás, a negyvenes korosztály veheti át a párt vezetését és első ízben női politikus kerülhet egy jobboldali frakció élére.
Semjén Zsolt az április 12-i országgyűlési választás után Facebook-oldalán azt írta,
Azt akkor az országos elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadta el, de a pártelnök jelezte, a tisztújításig vállalja csak a párt vezetését.
A KDNP eddigi elnöke a tisztújítás után egy senior tanács élén támogatja a párt megújult vezetését.
A KDNP augusztus végén Lakitelken tartott rendkívüli választmányi ülésen döntött arról, hogy teljes tisztújítást tartanak és a helyi szervezetektől a pártvezetésig teljesen megújul a párt.
Ezt megelőzően júliusban a párt országos választmánya számára készült, MTI birtokába került vitaanyag szerint szinte teljes a konszenzus abban, hogy
A Helyzet és jövőkép címmel a tagok bevonásával készült elemzésben többek között – nem vitatva és elismerve az elért kormányzati eredményeket – általánosságban
A dokumentumban rámutattak: 2029, az európai parlamenti választások közel vannak, addig fel kell készülni az önálló megmérettetésre, függetlenül attól, hogy végül az aktuális választójogi szabályok figyelembevételével milyen formában indulnak el. Ha a kormány – alkotmányellenes módon – előre hozza az önkormányzati választásokat, a KDNP önálló arculatának felmutatása még sürgetőbb lesz – hangsúlyozták.
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