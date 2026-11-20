A kormány még az év vége előtt a parlament elé terjeszti a 2027-es állami költségvetést – jelentette be pénteken Dan Cărbunaru.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Niculescu-kabinet ülése után a kormányszóvivő elmondta, hogy a pénzügyminisztérium a többi miniztériummal együtt már

„Nem tudom megmondani, hogy december 25. vagy 31. lesz-e a határidő, de az biztos, hogy még az év vége előtt elkészül a költségvetés” – nyilatkozta Cărbunaru. Hangsúlyozta: a kormány nem akarja megismételni azt a gyakorlatot, hogy a költségvetést csak jóval az év kezdete után fogadják el.

Hirdetés

A szóvivő szerint a 2027-es büdzsének támogatnia kell a gazdaság élénkülését, és kiszámítható környezetet kell biztosítania a vállalkozások számára. A kabinet RoBOOST néven alapot is létrehozna a romániai vállalatok beruházásainak ösztönzésére.

Cărbunaru szerint