A katonai ügyészség vádat emelt Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője ellen a Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.

Székelyhon 2026. november 20., 14:122026. november 20., 14:12 2026. november 20., 15:182026. november 20., 15:18

A periratot csütörtökön iktatták a bukaresti ítélőtáblán. Az eljárásban összesen 17 vádlott és három polgári jogi felelős – az Airbus Helicopters Románia, az Omniasig és az AON biztosítótársaság – érintett csempészet miatt. A katonai ügyészek szerint az érintettek társtettesként, bűnsegédként vagy felbujtóként vettek részt abban, hogy a helikoptert az áfafizetés megkerülésével hozták be Romániába.

Raed Arafatot csempészettel vádolják.

Az ügy előzménye, hogy 2016. június 2-án a Légirendészeti Főfelügyelőség Moldovai Köztársaságban SMURD-küldetést teljesítő helikoptere Haragîș térségében lezuhant. A balesetben a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette, a helikopter pedig teljesen megsemmisült. A CASCO-biztosítás alapján a biztosító vagy pénzbeli kártérítést fizethetett volna, vagy egy hasonló felszereltségű másik helikopterrel pótolhatta volna a megsemmisült gépet. Hirdetés A felek végül az utóbbi megoldás mellett döntöttek, és 2017 novemberében a Légirendészeti Főfelügyelőség átvette az új helikoptert Guernsey szigetén. Ez a brit fennhatóság alá tartozó terület kívül esik az Európai Unió áfaövezetén, ezért a helikopter romániai használatba vételéhez vámeljárásra, valamint a kapcsolódó adóterhek kifizetésére lett volna szükség.

A nyomozás megállapította, hogy a helikoptert ezeknek a formaságoknak a teljesítése nélkül hozták be az országba, és nem fizették ki a vámnál esedékes, 4 435 269 lej értékű áfát.

Az ügyészség szerint ezzel kár érte az állami költségvetést, miközben a biztosító jogtalan előnyhöz jutott. A vádhatóság közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – megalapozott a gyanú, hogy a kár rendezésében részt vevő személyek lehetővé tették a biztosító számára kötelezettsége teljesítését egy olyan helikopter átadásával, amelyre nem alkalmazták a szükséges vámeljárást. Arafat: nem követtem el semmilyen bűncselekményt A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője, Raed Arafat pénteken a Facebook-oldalán közölte, hogy nem követett el bűncselekményt, nincs jogalapja az ellene megfogalmazott vádaknak. Bejegyzésében Arafat emlékeztetett arra, hogy egy 2016-ban lezuhant helikoptert a biztosítás alapján egy másik légijárművel pótoltak, és az ügyletből a román államnak nem keletkezett kára.

Határozottan visszautasítom az ellenem felhozott vádakat. Nem követtem el semmilyen bűncselekményt”