Minden eddiginél nagyobb teljesítményt értek el a romániai szélturbinák pénteken, helyi idő szerint reggel 7 óra körül 3242 megawattal működtek – írja az economedia.ro gazdasági portál beszámolója nyomán az MTI.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az országos energetikai rendszer (SEN) adatai szerint pénteken reggel a szélenergia volt a legfontosabb áramtermelési forrás Romániában,

A gáztüzelésű erőművek 1651 megawatt, a cernavodai atomerőmű 1342 megawatt, a vízerőművek 1202 megawatt, a széntüzelésű erőművek pedig 651 megawatt kapacitással termeltek.

Hirdetés

Az országos termelés 8361 megawatt volt, a fogyasztás nem érte el a 7000 megawattot.

Mióta november második hetében újraindult a csernavodai atomerőmű, Románia ismét nettó áramexportőrré vált. Az erőművet augusztusban állították le a Duna alacsony vízhozama miatt.