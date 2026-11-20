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Minden eddiginél nagyobb teljesítményt értek el a romániai szélturbinák pénteken, helyi idő szerint reggel 7 óra körül 3242 megawattal működtek – írja az economedia.ro gazdasági portál beszámolója nyomán az MTI.
2026. november 20., 13:462026. november 20., 13:46
2026. november 20., 13:472026. november 20., 13:47
Az országos energetikai rendszer (SEN) adatai szerint pénteken reggel a szélenergia volt a legfontosabb áramtermelési forrás Romániában,
A gáztüzelésű erőművek 1651 megawatt, a cernavodai atomerőmű 1342 megawatt, a vízerőművek 1202 megawatt, a széntüzelésű erőművek pedig 651 megawatt kapacitással termeltek.
Az országos termelés 8361 megawatt volt, a fogyasztás nem érte el a 7000 megawattot.
Mióta november második hetében újraindult a csernavodai atomerőmű, Románia ismét nettó áramexportőrré vált. Az erőművet augusztusban állították le a Duna alacsony vízhozama miatt.
A román energetikai rendszer beépített áramtermelési teljesítménye 20 632 megawatt. A szélturbinák rendelkeznek a harmadik legnagyobb beépített, 3343 megawatt teljesítménnyel, a vízerőművek (6690 MW) és a napelemparkok (4623 MW) után. Tavaly a szélerőművek 6,0459 millió megawatt villanyáramot juttattak az országos hálózatba, a teljes termelés 11,7 százalékát.
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