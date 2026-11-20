Volodimir Zelenszkij és Nicușor Dan államfők találkozója idén májusban
Fotó: Presidency
Nicușor Dan államelnök csütörtökön Berlinben kijelentette, Románia szándéka, hogy 2027-ben további hozzájárulást nyújtson Ukrajna finanszírozásához és felfegyverzéséhez, de ezek az összegek „sokkal alacsonyabbak”, mint a Kijevnek támogatást nyújtó más államok hozzájárulásai.
2026. november 20., 10:042026. november 20., 10:04
2026. november 20., 10:062026. november 20., 10:06
A román elnököt a Tettrekészek Koalíciójának berlini ülése után kérdezték erről a témáról az újságírók.
Dan hozzátette: bár Románia kevésbé járul hozzá a finanszírozáshoz, rengeteg logisztikai támogatást nyújt Ukrajnának, mint például az ukrán gabona tranzitjának biztosítására tett erőfeszítések.
Nicușor Dan államelnök csütörtökön Berlinben azt is kijelentette, hogy Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai államfő csütörtöki sencseni csúcstalálkozója nem változtat semmit a nemzetközi renden. Ez a találkozó
Ez egy többoldalú találkozó keretében zajlott, de természetesen olyan szereplőkről van szó, akik a globális színtéren fontos szerepet töltenek be, és akikre mindig oda kell figyelnünk” – idézi Dant az Agerpres hírügynökség
Az újságírók azon felvetésére, hogy sok nemzetközi elemző attól tart, hogy a hármak egyfajta Jalta 2.0-t készítenek elő, azaz befolyási övezetekre kívánják osztani a világot, Nicușor Dan azt állította, hogy nem lehet szó ilyesmiről. „Nem, semmiképpen sem.
Ráadásul, amint említettem, a két amerikai különmegbízott ma részt vett a Tettrekészek Koalíciójának ülésén, és Donald Trump elnök telefonos bejelentkezésében is kifejezte szolidaritását az együttműködés iránt. A biztonsági garanciák kidolgozása közös erőfeszítése lesz a Tettrekészek Koalíciója országainak és az Egyesült Államoknak. Egy jaltai típusú egyezmény azt jelentené, hogy Európa ki lenne zárva ebből a folyamatból, de erről nem lehet szó” – magyarázta a román államfő.
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Nicușor Dan államfő csütörtökön megérkezett Berlinbe, hogy részt vegyen a Tettrekészek Koalciójának „Együtt az ukrajnai békéért és az európai biztonságért” mottojú ülésén.
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