Nicușor Dan államelnök csütörtökön Berlinben kijelentette, Románia szándéka, hogy 2027-ben további hozzájárulást nyújtson Ukrajna finanszírozásához és felfegyverzéséhez, de ezek az összegek „sokkal alacsonyabbak”, mint a Kijevnek támogatást nyújtó más államok hozzájárulásai.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Nicușor Dan államelnök csütörtökön Berlinben azt is kijelentette, hogy Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai államfő csütörtöki sencseni csúcstalálkozója nem változtat semmit a nemzetközi renden. Ez a találkozó

Dan hozzátette: bár Románia kevésbé járul hozzá a finanszírozáshoz, rengeteg logisztikai támogatást nyújt Ukrajnának, mint például az ukrán gabona tranzitjának biztosítására tett erőfeszítések.

A román elnököt a Tettrekészek Koalíciójának berlini ülése után kérdezték erről a témáról az újságírók.

nem volt olyan kivételes esemény, amely ezen három ország közül bármelyiknek a hozzáállását megváltoztatná.

Ez egy többoldalú találkozó keretében zajlott, de természetesen olyan szereplőkről van szó, akik a globális színtéren fontos szerepet töltenek be, és akikre mindig oda kell figyelnünk” – idézi Dant az Agerpres hírügynökség

Hirdetés

Az újságírók azon felvetésére, hogy sok nemzetközi elemző attól tart, hogy a hármak egyfajta Jalta 2.0-t készítenek elő, azaz befolyási övezetekre kívánják osztani a világot, Nicușor Dan azt állította, hogy nem lehet szó ilyesmiről. „Nem, semmiképpen sem.