Székelyföldet sem kerüli el a közelgő szélvihar: Hargita és Kovászna megyében is erős széllökésekre figyelmeztetnek a meteorológusok. A hegyvidéki területeken akár 120–140 km/órás szél is tombolhat.

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több megyében is veszélyes időjárási jelenségekre kell számítani.

A szakemberek sárga, narancssárga és vörös szintű riasztásokat adtak ki. A sárga jelzésű területeken a szél sebessége elérheti az 50–70 km/órát. A figyelmeztetés a Bánságot, a déli Körösvidéket, Olténiát, Munténiát, Dobrudzsát, valamint Moldova keleti részét érinti.

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A narancssárga riasztás már jóval erősebb széllökésekre figyelmeztet. Erdélyben, Máramarosban, a Körösvidék északi részén, Moldova nyugati és északi térségeiben, valamint az 800 és 1200 méter közötti hegyvidéki területeken