Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Székelyföldet sem kerüli el a közelgő szélvihar: Hargita és Kovászna megyében is erős széllökésekre figyelmeztetnek a meteorológusok. A hegyvidéki területeken akár 120–140 km/órás szél is tombolhat.
Komoly szélviharra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): november 20-án, hajnali 1 órától délelőtt 10 óráig
A szakemberek sárga, narancssárga és vörös szintű riasztásokat adtak ki. A sárga jelzésű területeken a szél sebessége elérheti az 50–70 km/órát. A figyelmeztetés a Bánságot, a déli Körösvidéket, Olténiát, Munténiát, Dobrudzsát, valamint Moldova keleti részét érinti.
A narancssárga riasztás már jóval erősebb széllökésekre figyelmeztet. Erdélyben, Máramarosban, a Körösvidék északi részén, Moldova nyugati és északi térségeiben, valamint az 800 és 1200 méter közötti hegyvidéki területeken
A legmagasabb, vörös szintű riasztást Vrancea megyére és az 1200 méter feletti hegyvidéki területekre adták ki. Ezeken a helyeken a szél különösen erőteljes és tartós lehet: Vrancea megyében a széllökések meghaladhatják a 90 km/órát, a magashegyi térségekben pedig a 120–140 km/órát is.
A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy az erős szél komoly veszélyt jelenthet, ezért az érintett térségekben fokozott óvatosságra lesz szükség.
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