2026. november 19., csütörtök

Egy hétbe is belekerülhet, amíg egy román tehervonat eléri a magyar határt a Fekete-tengertől a székelyföldi szenátor szerint

A Neptun Deep földgázberuházás révén Románia meghatározó szereplővé válhat a térségben, de meg kell találni a módját annak is, hogy az országnak minél nagyobb hozzáadott értéke származzon a Fekete-tengerből kitermelt gázból – jelentette ki Antal Lóránt.