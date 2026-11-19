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Fotó: Beliczay László
Narancssárga meteorológiai riasztást adott ki péntekre a Hargita megyei katasztrófavédelem: a hegyekben 100–130 km/órás sebességű szélre lehet számítani.
A figyelmeztetés a csütörtök éjszakától péntek délelőttig tartó időszakra szól; az 1200 méter fölötti magasságban a 100–130 kilométer/órás szélfúvás órákig is eltarthat, figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófavédelem. A tengerszint felett 800–1200 méter közötti magasságokban is erős, 70–90 km/h sebességű szélre lehet számítani, narancssárga riasztás van érvényben.
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