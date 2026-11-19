Ingyen kapják meg a juhhimlő elleni oltásokat a farmok, és a magángazdaságokban az vakcinák beadásának költségét is átvállalja az állam
Fotó: Veres Nándor
Leállítják az állatmozgást a juhállomány esetében abban az időszakban, amikor az adott körzetben himlő ellen oltják az állatokat. Hamarosan elkezdődik Hargita megyében a juhok himlő elleni immunizálása. A magángazdaságokban ingyen oltanak.
Jövő hétre várja a juh- és kecskehimlő elleni oltóanyagok megérkezését a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, amely a vakcinák szétosztását követően
Ez a feltétele annak, hogy újraindulhasson az állatok külföldre, főként az arab országok irányába történő értékesítése, amit a juhhimlő és a kiskérődző-pestis romániai jelenléte miatt függesztettek fel.
A megyei állategészségügyi szakhatóság múlt héten indította el a tíz napos, gyorsított oltóanyag-beszerzési eljárást, és a napokban az állatorvosok eligazítása is lezajlott.
Fotó: Veres Nándor
„Amit tudni kell a gazdáknak, az, hogy amíg egy körzetben az oltás zajlik, tehát
Azért, hogy az egész állomány változatlan maradjon, és mindegyik állat megkapja az oltást. Minden oltást elektronikusan bevezetnek egy applikációba, ez a fülszámozási applikációban van, és oda az összes oltott állatnak a fülszámát és adatait be kell vezessék. Amikor ez megtörtént, attól a pillanattól mozgathatják az állatokat” – sorolta a juhtartók számára szükséges tudnivalókat a megyei főállatorvos.
Amint az oltáskampány befejeződik, egy gazdaságból egy másikba már csak beoltott állatok kerülhetnek át, az oltás feltétele lesz az állatmozgásoknak, hívta fel a figyelmet István Róbert. Tehát ha egy gazda juhokat ad el egy másik gazdaságnak, az állatokat kötelezően be kell oltassa, ugyanis amikor azokat be akarják vinni a másik körzetbe,
Az oltás csak akkor nem lesz feltétele az állatmozgásnak, ha a juhokat a Tulcea vagy Konstanca megyei begyűjtőközpontokba szállítják, ugyanis az oda beérkező birkákat ott mindenképpen beoltják a juhhimlő és a kiskérődző-pestis ellen – magyarázta a megyei állategészségügyi szakhatóság vezetője.
István Róbert az oltások költségét illetően elmondta, az állam ingyen biztosítja az oltásokat a farmok számára, és a magángazdaságokban az oltások beadásának költségét is átvállalja. A kereskedelmi gazdaságok is
a beadás költsége viszont rájuk hárul. De értesülései szerint folyamatban van egy törvénymódosítás, és ha az véglegessé válik, a kereskedelmi farmok is mentesülnek a beoltás költsége alól, tehát azokon is teljes ingyenessé válik az állatok beoltása – húzta alá a megyei főállatorvos.
Ha viszont van olyan farm, ahol sürgősen be szeretnék oltatni a juhokat, saját költségükön, az oltásokat is megvásárolva ezt bármikor megtehetik, fűzte hozzá.
Fotó: Erdély Bálint Előd
Az oltásnak nincs semmilyen különösebb mellékhatása, és egyes gazdák aggodalmával ellentétben a vemhes állatokat is be lehet oltani, oszlatta el a kételyeket István Róbert.
Hargita megyében a juhállomány zömét magángazdaságokban tartják, tehát a gazdák többségét semmilyen költség nem terheli majd az állatok beoltása során.
A megyei főállatorvos reményei szerint
Ahhoz, hogy ez gördülékenyen menjen, István Róbert szerint jó volna, ha a beoltásig az állatok seregben maradnának, ugyanis ha behajtják a nyájakat, akkor az állatorvosoknak házalniuk kell az immunizálás érdekében, és az lelassítja a folyamatot.
A juhok himlő elleni beoltása feltétele az exportok újraindulásának. A szakember tudomása szerint Marokkó is Tunézia is fogadná a Romániából eladásra kínált juhokat, de ehhez a hazai állománynak legalább a 85 százaléka be kell legyen oltva juhhimlő ellen. A szakhatóság által kitűzött dátum szerint ezt december 31-ig teljesíti Románia.
A juhhimlő (variola ovina) először 2025 júniusában jelent meg Romániában, Teleorman megyében, azóta viszont tovább terjedt más térségekbe is, így például Székelyföldre is eljutott. Rendkívül ragályos, vírusos megbetegedés, amely lázzal és az állatok bőrén megjelenő vörös kiütésekkel jár, és súlyos gazdasági károkat okozhat az állattartóknak.
Az állategészségügyi hatóságok (ANSVSA) a fertőzött gazdaságokban az állomány leölését, valamint védelmi és megfigyelési zónákat, illetve karanténokat rendeltek el. Több térségben korlátozták az állatok mozgását és szállítását. A hatósági korlátozásokat (köztük az élőállat-mozgatási szigorításokat) az érvényben lévő szabályozások alapján többször is meghosszabbították, ami a gazdák körében is tiltakozásokat váltott ki.
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