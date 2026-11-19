Ingyen kapják meg a juhhimlő elleni oltásokat a farmok, és a magángazdaságokban az vakcinák beadásának költségét is átvállalja az állam

Leállítják az állatmozgást a juhállomány esetében abban az időszakban, amikor az adott körzetben himlő ellen oltják az állatokat. Hamarosan elkezdődik Hargita megyében a juhok himlő elleni immunizálása. A magángazdaságokban ingyen oltanak.

Széchely István 2026. november 19., 10:252026. november 19., 10:25

Jövő hétre várja a juh- és kecskehimlő elleni oltóanyagok megérkezését a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, amely a vakcinák szétosztását követően

azonnal meg is kezdené a juhállomány immunizálását.

Ez a feltétele annak, hogy újraindulhasson az állatok külföldre, főként az arab országok irányába történő értékesítése, amit a juhhimlő és a kiskérődző-pestis romániai jelenléte miatt függesztettek fel. Szükséges tudnivalók juhtartók számára A megyei állategészségügyi szakhatóság múlt héten indította el a tíz napos, gyorsított oltóanyag-beszerzési eljárást, és a napokban az állatorvosok eligazítása is lezajlott.

Fotó: Veres Nándor

„Amit tudni kell a gazdáknak, az, hogy amíg egy körzetben az oltás zajlik, tehát

ahol az állatorvoscsapat elkezdi oltani a juhokoat, abban a körzetben a juhmozgás arra az időre leáll.

Azért, hogy az egész állomány változatlan maradjon, és mindegyik állat megkapja az oltást. Minden oltást elektronikusan bevezetnek egy applikációba, ez a fülszámozási applikációban van, és oda az összes oltott állatnak a fülszámát és adatait be kell vezessék. Amikor ez megtörtént, attól a pillanattól mozgathatják az állatokat” – sorolta a juhtartók számára szükséges tudnivalókat a megyei főállatorvos. Hirdetés Amint az oltáskampány befejeződik, egy gazdaságból egy másikba már csak beoltott állatok kerülhetnek át, az oltás feltétele lesz az állatmozgásoknak, hívta fel a figyelmet István Róbert. Tehát ha egy gazda juhokat ad el egy másik gazdaságnak, az állatokat kötelezően be kell oltassa, ugyanis amikor azokat be akarják vinni a másik körzetbe,

az állatorvos meg tudja majd nézni, hogy a juhok be voltak-e oltva.

Az oltás csak akkor nem lesz feltétele az állatmozgásnak, ha a juhokat a Tulcea vagy Konstanca megyei begyűjtőközpontokba szállítják, ugyanis az oda beérkező birkákat ott mindenképpen beoltják a juhhimlő és a kiskérődző-pestis ellen – magyarázta a megyei állategészségügyi szakhatóság vezetője. A gazdák többségének állatait ingyen oltják be István Róbert az oltások költségét illetően elmondta, az állam ingyen biztosítja az oltásokat a farmok számára, és a magángazdaságokban az oltások beadásának költségét is átvállalja. A kereskedelmi gazdaságok is

ingyen megkapják a himlő elleni vakcinákat,

a beadás költsége viszont rájuk hárul. De értesülései szerint folyamatban van egy törvénymódosítás, és ha az véglegessé válik, a kereskedelmi farmok is mentesülnek a beoltás költsége alól, tehát azokon is teljes ingyenessé válik az állatok beoltása – húzta alá a megyei főállatorvos. Ha viszont van olyan farm, ahol sürgősen be szeretnék oltatni a juhokat, saját költségükön, az oltásokat is megvásárolva ezt bármikor megtehetik, fűzte hozzá.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Az oltásnak nincs semmilyen különösebb mellékhatása, és egyes gazdák aggodalmával ellentétben a vemhes állatokat is be lehet oltani, oszlatta el a kételyeket István Róbert. Hargita megyében a juhállomány zömét magángazdaságokban tartják, tehát a gazdák többségét semmilyen költség nem terheli majd az állatok beoltása során. A megyei főállatorvos reményei szerint

a decemberi ünnepek kezdetéig lezajlik az oltáskampány a megyében.

Ahhoz, hogy ez gördülékenyen menjen, István Róbert szerint jó volna, ha a beoltásig az állatok seregben maradnának, ugyanis ha behajtják a nyájakat, akkor az állatorvosoknak házalniuk kell az immunizálás érdekében, és az lelassítja a folyamatot. A juhok himlő elleni beoltása feltétele az exportok újraindulásának. A szakember tudomása szerint Marokkó is Tunézia is fogadná a Romániából eladásra kínált juhokat, de ehhez a hazai állománynak legalább a 85 százaléka be kell legyen oltva juhhimlő ellen. A szakhatóság által kitűzött dátum szerint ezt december 31-ig teljesíti Románia.