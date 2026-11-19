A Neptun Deep földgázberuházás révén Románia meghatározó szereplővé és az energiabiztonság fontos garantálójává válhat a térségben, de meg kell találni a módját annak is, hogy az országnak minél nagyobb hozzáadott értéke származzon a Fekete-tengerből kitermelt gázból – jelentette ki szerda este Antal Lóránt.

Székelyhon 2026. november 19., 09:542026. november 19., 09:54 2026. november 19., 10:142026. november 19., 10:14

A szenátus energiaügyi bizottságának elnöke egy energetikai szakmai rendezvényen szólalt fel. Kifejtette, hogy a Neptun Deep jelentős lehetőséget teremt Románia számára, de a kitermelt földgázt a hazai gazdaság fejlesztésére is fel kell használni.

Egyedülálló lehetőségünk van arra, hogy nélkülözhetetlen szereplővé váljunk a térségben, és hozzájáruljunk annak energiabiztonságához.

De meg kell találnunk a módját annak is, hogyan teremtsünk hozzáadott értéket ebből a román földgázból” – idézi a szenátort az Agerpres hírügynökség. Hirdetés A szenátor a vasúti hálózat villamosítását is fontos feladatnak nevezte. Emlékeztetett, hogy a CFR adatai alapján

a romániai vasút mintegy 40 százaléka villamosított, ami jelentősen elmarad az európai átlagtól.

Antal szerint a vasút jelenleg az ország éves villamosenergia-fogyasztásának mintegy egy százalékát adja, teljesebb villamosítással azonban ez az arány 5–7 százalékra emelkedhetne. A vasúti infrastruktúra fejlesztését azért is sürgette, mert

jelenleg egy tehervonatnak akár 7–12 napra is szüksége lehet ahhoz, hogy a Fekete-tengertől elérje a magyar határt.