Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
A Neptun Deep földgázberuházás révén Románia meghatározó szereplővé és az energiabiztonság fontos garantálójává válhat a térségben, de meg kell találni a módját annak is, hogy az országnak minél nagyobb hozzáadott értéke származzon a Fekete-tengerből kitermelt gázból – jelentette ki szerda este Antal Lóránt.
2026. november 19., 09:542026. november 19., 09:54
2026. november 19., 10:142026. november 19., 10:14
A szenátus energiaügyi bizottságának elnöke egy energetikai szakmai rendezvényen szólalt fel. Kifejtette, hogy a Neptun Deep jelentős lehetőséget teremt Románia számára, de a kitermelt földgázt a hazai gazdaság fejlesztésére is fel kell használni.
De meg kell találnunk a módját annak is, hogyan teremtsünk hozzáadott értéket ebből a román földgázból” – idézi a szenátort az Agerpres hírügynökség.
A szenátor a vasúti hálózat villamosítását is fontos feladatnak nevezte. Emlékeztetett, hogy a CFR adatai alapján
Antal szerint a vasút jelenleg az ország éves villamosenergia-fogyasztásának mintegy egy százalékát adja, teljesebb villamosítással azonban ez az arány 5–7 százalékra emelkedhetne. A vasúti infrastruktúra fejlesztését azért is sürgette, mert
Az RMDSZ-es politikus úgy vélte, hogy Romániának és egész Európának olyan energiaátmenetre van szüksége, amely egyszerre szolgálja az ellátásbiztonságot és a gazdaság versenyképességét.
Hivatalos személy elleni erőszak miatt indult eljárás egy nő ellen, aki megharapott és arcon ütött egy csendőrt, miközben rendőrségre szállították – közölte csütörtökön a bukaresti csendőrség.
Romániát újra kell iparosítani, enélkül nem lehet egészséges gazdaságról, munkahelyteremtésről és az elvándorlás mérsékléséről beszélni – jelentette ki szerda este a képviselőház ipari és szolgáltatási bizottságának elnöke, Bende Sándor.
Bár évek óta nem közlekednek vonatok a Parajd és Szováta térségét érintő vasútvonalon, a vasúti átjárók jelzéseit nem fogják a közeljövőben eltávolítani az országútról. Egyelőre marad a sofőrök bosszúsága és a kötelező megállás az András-keresztnél.
A Duna vízhozamának növekedése nyomán ismét zavartalanul működik a cernavodai atomerőmű mindkét reaktora, fedezve az ország villamosenergia-szükségletének közel 20 százalékát; a földgáztárolók töltöttsége elérte a 85 százalékot.
A téli áram- és földgázellátás biztosításával, a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások védelmével és a nagy ipari fogyasztók támogatásával foglalkozó munkacsoport létrehozásáról döntött a miniszterelnök.
A csütörtökön esedékes Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója előtt már találkozott a kínai Szencsenben Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Újabb telefonos csalási módszerre figyelmeztet az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC). Az elkövetők először mobilszolgáltatók képviselőinek, majd a kiberbiztonsági igazgatóság munkatársainak adják ki magukat.
Románia bruttó finanszírozási igénye az előzetes becslések szerint a 2026-os 279 milliárd lejről 248 milliárd lejre csökkenhet jövőre a költségvetési hiány mérséklődésének és a lejáró adósságállomány csökkenésének köszönhetően
Elektronikusan ellenőrizhetik a jövőben az orvosok és az egészségügyi szolgáltatók, hogy a páciensek rendelkeznek-e egészségbiztosítással.
Eltérő technológiával, adatforrásokkal és számítási módszerekkel dolgozik a Google földrengésjelző rendszere és az országos földfizikai intézet (INCDFP).
1 hozzászólás