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Fotó: Veres Nándor
Jubileumi kiadásához érkeztek a Csángó Napok, amelyet idén november 20–22. között rendeznek meg Csíkszeredában. A rendezvénysorozatra változatos programokkal várják az érdeklődőket.
A Hargita Megyei Kulturális Központ által szervezett esemény az elmúlt negyedszázadban a moldvai csángómagyar közösségek nyelvi, néprajzi és szellemi örökségének megismertetését, valamint hagyományaik továbbadását szolgálta. Az idei jubileum alkalmából a szervezők a rendezvénysorozat történetét és
A háromnapos programsorozat november 20-án, pénteken 16.30-kor kezdődik a Csángó Kollégiumban, ahol Mirk Szidónia-Kata néprajzkutató A csángó név és identitás gyökerei címmel tart előadást.
Szombaton 15 órától a Csíki Moziban kerekasztal-beszélgetést szerveznek 25 év – A Csángó Napok krónikája Csíkszeredában címmel. A beszélgetésen Borbáth Erzsébet, Darvas-Kozma József esperes-plébános, Ádám Gyula és Fazakas-Timaru Carina vesz részt, a moderátor Triff Ramona Gabriela lesz.
Ugyanitt mutatják be a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének Csángó világok, csángó vidékek, csángó emberek – Riportok a moldvai csángókról című kötetét, amelyet Sarány István ismertet. A látogatók
Szombaton 17 órától a Zengő Térben nyílik meg Ádám Gyula Énekeltem én… című fotókiállítása. A tárlatot Tőke Sugárka művészettörténész nyitja meg.
A jubileumi Csángó Napok november 22-én, vasárnap 11 órától ünnepi szentmisével zárul a csíkszeredai Millenniumi templomban. A moldvai csángókért szól a harang című szentmisét Darvas-Kozma József pápai káplán, címzetes esperes, plébános celebrálja, közreműködik Fazakas-Timaru Carina és a Csíkszeredai Csángó Kollégium diákjai.
Az Országos Lakásügynökség (ANL) által építtetett bérlakások megvásárlása folyamatos a lakók részéről Csíkszeredában. A piacinál jóval kedvezőbb árakat sokan egy összegben, mások részletekben, vagy banki hitelből fizetik ki.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: sikeresen elvégezték az intézményben az első robotasszisztált általános sebészeti beavatkozást.
Az európai őshonos nemzeti kisebbségek 21. századi kihívásairól, identitásuk és anyanyelvük megőrzésének lehetőségeiről tart előadást Kalmár Ferenc november 20-án, pénteken 18 órától Csíkszeredában, a Magyar Ügyek Házában.
Az elsődleges vizsgálatok már igazolták a veszettség megjelenését Csíkszentgyörgy község területén, ahol egy tehén fertőződött meg, de egy veszett rókát is találtak. Kikerült a felcsíki térségből a veszettség.
Elsősegélynyújtási képzést szerveztek a gyermekvédelemben dolgozóknak Csíkszeredában, és egy életmentő defibrillátort is adományoztak a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak.
Befejezéshez közelít a Tusnádfürdőt ellátó 18 kilométeres vízvezeték építése, közben készül a városban az új víztartály, a vízkezelő állomás és laboratórium épülete, valamint a csíkszentsimoni kutaknál a vízház. A beruházást jövőben fejezik be.
A diákok körében népszerű a csíkszeredai tömegközlekedés, a Csíki Trans adatai szerint közel nyolcezer tanuló kapott ingyenes bérletet. Bár a kezdeményezés néhol már érezteti hatását, a reggeli városi dugókat egyelőre nem csökkentette számottevően.
Balesetet okozott egy jogosítvány nélkül vezető sofőr Maroshévízen, utasa megsérült, ő pedig elhagyta a helyszínt. Ráadásul az is kiderült, hogy jogosítványa sem volt.
A bíróságig jutott a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás, miután az egyik ajánlattevő cég kifogásolta az eredményt. Ezzel csak tovább húzódik a beruházás előkészítése.
A 2026/2027-es téli idényre már felkészült a város és az Eco-Csík Kft.: 800 tonna sóval, további csúszásgátló anyagokkal és kilenc járművel biztosítják a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.
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