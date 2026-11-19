Jubileumi kiadásához érkeztek a Csángó Napok, amelyet idén november 20–22. között rendeznek meg Csíkszeredában. A rendezvénysorozatra változatos programokkal várják az érdeklődőket.

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A Hargita Megyei Kulturális Központ által szervezett esemény az elmúlt negyedszázadban a moldvai csángómagyar közösségek nyelvi, néprajzi és szellemi örökségének megismertetését, valamint hagyományaik továbbadását szolgálta. Az idei jubileum alkalmából a szervezők a rendezvénysorozat történetét és

a moldvai csángómagyar közösségekkel kialakult kapcsolatokat is felidézik.

A háromnapos programsorozat november 20-án, pénteken 16.30-kor kezdődik a Csángó Kollégiumban, ahol Mirk Szidónia-Kata néprajzkutató A csángó név és identitás gyökerei címmel tart előadást.

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Szombaton 15 órától a Csíki Moziban kerekasztal-beszélgetést szerveznek 25 év – A Csángó Napok krónikája Csíkszeredában címmel. A beszélgetésen Borbáth Erzsébet, Darvas-Kozma József esperes-plébános, Ádám Gyula és Fazakas-Timaru Carina vesz részt, a moderátor Triff Ramona Gabriela lesz.

Ugyanitt mutatják be a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének Csángó világok, csángó vidékek, csángó emberek – Riportok a moldvai csángókról című kötetét, amelyet Sarány István ismertet. A látogatók