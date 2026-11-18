Újabb mérföldkőhöz érkezett a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: sikeresen elvégezték az intézményben az első robotasszisztált általános sebészeti beavatkozást.

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A műtét során egy 62 éves, jobb oldali vastagbéldaganattal diagnosztizált férfi beteget operáltak meg. A beavatkozást dr. László Barna sebész főorvos végezte, dr. Lőkös Barna Csaba sebész főorvos közreműködésével. A műtét problémamentesen zajlott, a páciens már másnap mobilizálható volt, felépülése pedig gyorsan haladt. A beteg időközben hazatérhetett, és otthonában lábadozik tovább.

A kórház tájékoztatása szerint az általános sebészeti robotasszisztált beavatkozások összetett műtéteknek számítanak, hiszen a daganatos szövet eltávolítása mellett gyakran az érintett szerv vagy szervrész helyreállítására is szükség van. A mostani műtét során is megmutatkoztak a minimálisan invazív robotsebészet előnyei: a hagyományos eljárásokhoz képest