Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: sikeresen elvégezték az intézményben az első robotasszisztált általános sebészeti beavatkozást.
A műtét során egy 62 éves, jobb oldali vastagbéldaganattal diagnosztizált férfi beteget operáltak meg. A beavatkozást dr. László Barna sebész főorvos végezte, dr. Lőkös Barna Csaba sebész főorvos közreműködésével. A műtét problémamentesen zajlott, a páciens már másnap mobilizálható volt, felépülése pedig gyorsan haladt. A beteg időközben hazatérhetett, és otthonában lábadozik tovább.
A kórház tájékoztatása szerint az általános sebészeti robotasszisztált beavatkozások összetett műtéteknek számítanak, hiszen a daganatos szövet eltávolítása mellett gyakran az érintett szerv vagy szervrész helyreállítására is szükség van. A mostani műtét során is megmutatkoztak a minimálisan invazív robotsebészet előnyei: a hagyományos eljárásokhoz képest
Az első robotasszisztált általános sebészeti beavatkozás dr. Hassan Noor, a Nagyszebenből érkezett sebész szakorvos szakmai irányítása és proktori felügyelete mellett zajlott. A műtéti csapat munkájában Tamás Márta főasszisztens és Andrási Emőke asszisztens vett részt. Az altatást dr. Márton Helga biztosította, munkáját Halmágyi Anna Mária asszisztens segítette.
A csíkszeredai kórház a négykaros, moduláris Da Vinci robotsebészeti rendszert a Beruházások az onkológiai osztály infrastruktúrájába elnevezésű, 327258-as SMIS-kódú projekt keretében szerezte be. Az első sikeres robotasszisztált általános sebészeti beavatkozás
a csíkszeredai kórházban. A beruházást az intézmény Hargita Megye Tanácsával partnerségben valósítja meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap vissza nem térítendő támogatásával, az Egészségügyi Operatív Program keretében. A projekt teljes értéke 24 879 500 lej, ebből az önrész 497 590 lej.
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