Fotó: Borbély Fanni
A diákok körében népszerű a csíkszeredai tömegközlekedés, a Csíki Trans adatai szerint közel nyolcezer tanuló kapott ingyenes bérletet. Bár a kezdeményezés néhol már érezteti hatását, a reggeli városi dugókat egyelőre nem csökkentette számottevően.
Közel nyolcezer diák rendelkezik ingyenes tömegközlekedési bérlettel Csíkszeredában, és a tanulók alkotják a városi buszjáratok legnagyobb utascsoportját – közölte a Székelyhon megkeresésére Demény Attila, a Csíki Trans igazgatója. Bár azt egyelőre nem tudják pontosan megmondani, hányan és milyen gyakran veszik igénybe a szolgáltatást,
Az utasok pontos számát jelenleg azért nem tudják meghatározni, mert az ehhez szükséges ellenőrzési rendszerek még nincsenek üzembe helyezve.
Ezek bevezetését az év végéig szeretnék befejezni, ezt követően már pontos adatokkal rendelkezhetnek a diákok utazási szokásairól. Azt azonban már most látják, hogy
Egyes járatokon a megnövekedett utasforgalom miatt pótbuszokat is kell indítaniuk. Különösen a 2-es, a Széchenyi utcai vonalon, valamint a C jelzésű ipari járaton tapasztalnak jelentős forgalmat.
Az ingyenes utazás egyik célja az is, hogy minél több diák válassza a tömegközlekedést, ezáltal pedig csökkenjen az iskolák körüli autóforgalom.
Fotó: Pinti Attila
Demény Attila szerint ezen a téren már tapasztalható némi változás: azokban az iskolákban, ahová a szülők busszal engedik el gyermekeiket, kevesebb a közlekedési probléma,
A Csíki Trans igazgatója szerint a torlódások legnagyobb részét a környező településekről Csíkszeredába ingázó autósok okozzák. Csicsóból, Csíkszentlélekről, Fitódból és más környező településekről naponta sokan érkeznek a városba, számukra pedig egyelőre nem áll rendelkezésre megfelelő tömegközlekedési alternatíva. Ennek kialakításán dolgoznak, de a változáshoz még időre van szükség.
Az ingyenes utazás nemcsak a diákokat érinti:
Demény Attila szerint ennek is érzékelhető az eredménye, hiszen szombaton és vasárnap olyanok is buszra szállnak, akik hétköznap egyébként nem választanák ezt a közlekedési formát.
Fotó: Borbély Fanni
A tapasztalatok szerint a hétvégi utazások után új bérletesek is megjelennek, ami arra utal, hogy egyesek a díjmentes utazás alkalmával ismerkednek meg a szolgáltatással, majd később rendszeresebben is igénybe veszik. A diákok és a hétvégi ingyenes utazók mellett
A Csíki Trans igazgatója szerint a legforgalmasabb városi járat a 2-es, de népszerű a Szécsenyt érintő 4-es, zöld vonal, valamint a város belső körgyűrűjén közlekedő 0-s, lila járat is. Az utóbbi időben az 5-ös vonalon is növekvő utasforgalmat tapasztalnak, amely a csíksomlyói városrészt szolgálja ki. Az ipari járatok közül a C jelzésű a legforgalmasabb, de bizonyos időpontokban a 3-as, csibai járatot is sokan választják.
A pontos utasforgalmi adatokra tehát még várni kell, az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az ingyenes utazási lehetőséget különösen a diákok használják ki. Hogy ez hosszabb távon mennyiben változtatja meg a város közlekedési szokásait, az a következő időszakban derülhet ki.
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