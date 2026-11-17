A diákok körében népszerű a csíkszeredai tömegközlekedés, a Csíki Trans adatai szerint közel nyolcezer tanuló kapott ingyenes bérletet. Bár a kezdeményezés néhol már érezteti hatását, a reggeli városi dugókat egyelőre nem csökkentette számottevően.

Nagy Lilla 2026. november 17., 09:342026. november 17., 09:34

Közel nyolcezer diák rendelkezik ingyenes tömegközlekedési bérlettel Csíkszeredában, és a tanulók alkotják a városi buszjáratok legnagyobb utascsoportját – közölte a Székelyhon megkeresésére Demény Attila, a Csíki Trans igazgatója. Bár azt egyelőre nem tudják pontosan megmondani, hányan és milyen gyakran veszik igénybe a szolgáltatást,

a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban jól látható a diákforgalom.

Az utasok pontos számát jelenleg azért nem tudják meghatározni, mert az ehhez szükséges ellenőrzési rendszerek még nincsenek üzembe helyezve. Hirdetés Ezek bevezetését az év végéig szeretnék befejezni, ezt követően már pontos adatokkal rendelkezhetnek a diákok utazási szokásairól. Azt azonban már most látják, hogy

a tanulók nagy számban használják a buszokat.

Egyes járatokon a megnövekedett utasforgalom miatt pótbuszokat is kell indítaniuk. Különösen a 2-es, a Széchenyi utcai vonalon, valamint a C jelzésű ipari járaton tapasztalnak jelentős forgalmat. A dugókat egyelőre nem sikerült érdemben csökkenteni Az ingyenes utazás egyik célja az is, hogy minél több diák válassza a tömegközlekedést, ezáltal pedig csökkenjen az iskolák körüli autóforgalom.

Fotó: Pinti Attila

Demény Attila szerint ezen a téren már tapasztalható némi változás: azokban az iskolákban, ahová a szülők busszal engedik el gyermekeiket, kevesebb a közlekedési probléma,

a reggeli közlekedési dugókra azonban egyelőre nincs jelentős hatása az intézkedésnek.

A Csíki Trans igazgatója szerint a torlódások legnagyobb részét a környező településekről Csíkszeredába ingázó autósok okozzák. Csicsóból, Csíkszentlélekről, Fitódból és más környező településekről naponta sokan érkeznek a városba, számukra pedig egyelőre nem áll rendelkezésre megfelelő tömegközlekedési alternatíva. Ennek kialakításán dolgoznak, de a változáshoz még időre van szükség. Hétvégén is egyre többen buszoznak Az ingyenes utazás nemcsak a diákokat érinti:

hétvégén mindenki díjmentesen használhatja a csíkszeredai tömegközlekedést.

Demény Attila szerint ennek is érzékelhető az eredménye, hiszen szombaton és vasárnap olyanok is buszra szállnak, akik hétköznap egyébként nem választanák ezt a közlekedési formát.

Fotó: Borbély Fanni

A tapasztalatok szerint a hétvégi utazások után új bérletesek is megjelennek, ami arra utal, hogy egyesek a díjmentes utazás alkalmával ismerkednek meg a szolgáltatással, majd később rendszeresebben is igénybe veszik. A diákok és a hétvégi ingyenes utazók mellett

a nyugdíjasok, a nagycsaládosok és a véradók is a díjmentesen utazók közé tartoznak.