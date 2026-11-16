Jogosítvány nélkül okozott balesetet, majd sérült utasát hátrahagyva elmenekült

Balesetet okozott egy jogosítvány nélkül vezető sofőr Maroshévízen, utasa megsérült, ő pedig elhagyta a helyszínt. Ráadásul az is kiderült, hogy jogosítványa sem volt.

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Egy villanyoszlopnak ütközött autójával november egy 20 éves fiatalember Maroshévízen, majd elhagyta a baleset helyszínét, szombat este.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset fél 8 körül történt. A fiatalember a karambol után elmenekült,

a rendőrök azonban a nyomába eredtek.

Az ellenőrzések során az is kiderült, hogy a maroshévízi fiatalembernek nem volt jogosítványa.

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A rendőrök a bizonyítékok összegyűjtése után őrizetbe vették. Gondatlanságból elkövetett testi sértés, a baleset helyszínének elhagyása, illetve a baleset nyomainak megváltoztatása vagy eltüntetése, valamint jogosítvány nélküli vezetés miatt folytatnak eljárást ellene.