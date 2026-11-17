Mikrobusz borult fel hétfőn este Vámosgálfalva és Szászbogács között, a 142A jelzésű megyei úton. Egy személyt a roncsok közül kellett kiszabadítani – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.

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Kiszabadították a roncsok közül, majd súlyos állapotban szállították kórházba a mentőegységek a sofőrt, aki egyedül utazott a felborult mikróbuszban – olvasható a tájékoztatásban.

A katasztrófavédelem munkatársai két műszaki mentésre alkalmas járművel és egy rohammentővel siettek a helyszínre, ugyanakkor a Maros Megyei Mentőszolgálat munkatársai is jelen voltak.