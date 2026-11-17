Nagyobbak az idei termésátlagok a tavalyiaknál, de az inputköltségek növekedése miatt még így is bizonytalan, hogy lesz-e elég pénze a gazdáknak előkészíteni a jövő évi szezont

Ha a jelenlegi ütemben folytatódik az inputköltségek növekedése, az idei termény értékesítéséből befolyó összegek nem lesznek elegendők a gazdaságok számára a jövő évi termesztés kiadásainak a finanszírozására. Pedig az idei termésátlagok nem rosszak.

Széchely István 2026. november 17., 07:562026. november 17., 07:56

A minőség és a mennyiség tekintetében is kielégítő az idei mezőgazdasági szezon Hargita megyében. Hirdetés Minden fontosabb növénykultúra terméshozama magasabb a tavalyinál,

a helyzet azonban mégsem rózsás és ennek a mezőgazdasági inputköltségek – az energia, üzemanyag, a műtrágya, vetőmagok stb. ára – növekedése az oka.

„Mi főként a minőség és mennyiség szempontjából követjük a mezőgazdasági termelést. Az árak legtöbbször kereskedelmi szerződések és igényajánlat alapján alakulnak ki a piacon, így abba mi nem nagyon tudunk beleszólni. De megállapításunk szerint

az input része – tehát amit muszáj megvásárolnia a gazdának ahhoz, hogy tudjon termelni – nagyon sokat növekedett.

Fotó: Borbély Fanni

Ez direkt módon emelte a termelési költségeket. A betakarításkor, szintén kereskedelmi szerződések alapján értékesített burgonya ára viszont nem növekedett tavalyhoz képest” – foglalta össze a probléma okát Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője. A jövő évi kilátások még úgy is bizonytalanok, hogy

az idei termésátlag a megye legfontosabb növénykultúrája, a burgonya esetében jóval magasabb a tavalyinál, és a többi haszonnövény is jól termett idén.

Fotó: Tuchiluș Alex

10-40 százalékkal nőttek a termésátlagok Ebben az évben 4400 hektáron termesztettek őszi burgonyát Hargita megyében, és a pityókaföldek átlagban 25 tonnás termésátlagot hoztak, ami 7 tonnával nagyobb a tavalyi, 18 tonnás hektáronkénti átlagtermésnél. További 600 hektár pityókaföld van még a megyében, amin korai burgonyát termesztettek a gazdák.

Az őszi gabonák közül a búza a legfontosabb és legnagyobb területen termesztett növénykultúra a megyében.

Idén 12 800 hektáron termesztették a gazdák, a termésátlag pedig 4900 kilogramm volt, de előfordult 6 tonnás hektáronkénti termésmennyiség is. A hektáronkénti 4900 kilogrammos megyei átlag 500 kilóval nagyobb a tavalyinál, a 2024-es termésátlagot pedig 600 kilogrammal haladja meg. „A fő probléma az értékesítési áraknál adódik, a farmok kapujában, hiszen a gazda ott értékesíti a termést, még nem kereskedelni láncban. Az ottani ár, akár a búza, akár a burgonya esetében kilónként 1 lej körül mozgott a betakarítási időszakban, jelenleg megközelíti az 1,4 lejt a burgonya esetében, a gabona maradt az 1 lejes kilónkénti árral. A végeredmény az, hogy kis vesztességgel értékesítik, vagy megközelíti a zérót, esetleg nagyon kevés jövedelmet biztosít bármilyen kultúra megyei szinten, ezeken az árakon értékesítve.

A probléma az, hogy a termények értékesítéséből befolyt összeg, amit most regisztrálnak a gazdák, valószínűleg nem lesz elég a jövő évi kultúra költségeinek a fedezésére, ha így emelkednek tovább az inputárak”

– magyarázta Romfeld Zsolt.

Fotó: Olti Angyalka

Az említett okok miatt nagyon fontos, hogy a gazdák a farmmenedzseri feladatokkal is foglalkozzanak, megpróbálják előre látni a problémákat és a lehetőségeket, és olyan gazdasági terveket készítsenek, amelyek biztosítják a megélhetésüket és azt, hogy a jövőben is biztos egzisztenciával rendelkezzenek. Romfeld Zsolt szerint ez nagy kihívás minden mezőgazdász számára. Cukorrépa, silókukorica és vadkárok Az állatok takarmányozására használt silókukorica is kielégítően termett idén,

a zöldtakarmány mennyisége elérte akár az 56 tonnás mennyiséget is hektáronként.

A termésben azonban idén is sok kárt tettek a medvék. A vadkárok száma ugyan csökkent, de az érintett területek mérete nem, esetleg még nőtt is. Erre az a magyarázat, hogy a nagyobb gazdaságok fejlődnek, nagyobb szakmai hozzáértést szereznek, komolyabb gépekre, gépsorokra pályáznak és növekednek, tehát átveszik a kisebb gazdaságokat. A gazdaságok száma tehát csökken, a megművelt területek és a nagyüzemi termelés a nagyobb gazdaságoknál koncentrálódik, így

ugyan kevesebb gazdánál keletkezett kár a vadgarázdálkodások miatt, ám összességében a károk mértéke nem csökkent

– tudtuk meg a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetőjétől.

Fotó: Tuchiluș Alex

A cukorrépát 79 hektáron termesztenek Hargita megyében, a termés még a földben van, de az igazgatóság összesítése szerint idén mintegy 45 tonnás a hektáronkénti termésátlag.

A cukorrépát kimondottan szerződéses alapon termesztik a gazdák, így a termés eladása biztosított a szerződésbe foglalt áron

– a cukorrépa betakarításáról is a gyár gondoskodik, gépeket is küldenek ehhez. A csapadékeloszlás jobb volt idén A csapadékhozam tekintetében az idei esztendő nem volt jobb a korábbinál, de a csapadék időszakos eloszlása kedvezőbb volt, tudtuk meg Romfeld Zsolttól. „Gyakorlatilag a pedológiai (talajtani) szárazság határán vagyunk, és azon is voltunk egész évben. Nem volt kimutatható a pedológiai szárazság, mondjuk úgy, de

a vízellátás a talajban lehetne sokkal jobb”

– fogalmazott.

Fotó: Pinti Attila