Nagyobbak az idei termésátlagok a tavalyiaknál, de az inputköltségek növekedése miatt még így is bizonytalan, hogy lesz-e elég pénze a gazdáknak előkészíteni a jövő évi szezont
Fotó: Borbély Fanni
Ha a jelenlegi ütemben folytatódik az inputköltségek növekedése, az idei termény értékesítéséből befolyó összegek nem lesznek elegendők a gazdaságok számára a jövő évi termesztés kiadásainak a finanszírozására. Pedig az idei termésátlagok nem rosszak.
A minőség és a mennyiség tekintetében is kielégítő az idei mezőgazdasági szezon Hargita megyében.
Minden fontosabb növénykultúra terméshozama magasabb a tavalyinál,
„Mi főként a minőség és mennyiség szempontjából követjük a mezőgazdasági termelést. Az árak legtöbbször kereskedelmi szerződések és igényajánlat alapján alakulnak ki a piacon, így abba mi nem nagyon tudunk beleszólni. De megállapításunk szerint
Fotó: Borbély Fanni
Ez direkt módon emelte a termelési költségeket. A betakarításkor, szintén kereskedelmi szerződések alapján értékesített burgonya ára viszont nem növekedett tavalyhoz képest” – foglalta össze a probléma okát Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője.
A jövő évi kilátások még úgy is bizonytalanok, hogy
Fotó: Tuchiluș Alex
Ebben az évben 4400 hektáron termesztettek őszi burgonyát Hargita megyében, és a pityókaföldek átlagban 25 tonnás termésátlagot hoztak, ami 7 tonnával nagyobb a tavalyi, 18 tonnás hektáronkénti átlagtermésnél. További 600 hektár pityókaföld van még a megyében, amin korai burgonyát termesztettek a gazdák.
Idén 12 800 hektáron termesztették a gazdák, a termésátlag pedig 4900 kilogramm volt, de előfordult 6 tonnás hektáronkénti termésmennyiség is. A hektáronkénti 4900 kilogrammos megyei átlag 500 kilóval nagyobb a tavalyinál, a 2024-es termésátlagot pedig 600 kilogrammal haladja meg.
„A fő probléma az értékesítési áraknál adódik, a farmok kapujában, hiszen a gazda ott értékesíti a termést, még nem kereskedelni láncban. Az ottani ár, akár a búza, akár a burgonya esetében kilónként 1 lej körül mozgott a betakarítási időszakban, jelenleg megközelíti az 1,4 lejt a burgonya esetében, a gabona maradt az 1 lejes kilónkénti árral. A végeredmény az, hogy kis vesztességgel értékesítik, vagy megközelíti a zérót, esetleg nagyon kevés jövedelmet biztosít bármilyen kultúra megyei szinten, ezeken az árakon értékesítve.
– magyarázta Romfeld Zsolt.
Fotó: Olti Angyalka
Az említett okok miatt nagyon fontos, hogy a gazdák a farmmenedzseri feladatokkal is foglalkozzanak, megpróbálják előre látni a problémákat és a lehetőségeket, és olyan gazdasági terveket készítsenek, amelyek biztosítják a megélhetésüket és azt, hogy a jövőben is biztos egzisztenciával rendelkezzenek. Romfeld Zsolt szerint ez nagy kihívás minden mezőgazdász számára.
Az állatok takarmányozására használt silókukorica is kielégítően termett idén,
A termésben azonban idén is sok kárt tettek a medvék. A vadkárok száma ugyan csökkent, de az érintett területek mérete nem, esetleg még nőtt is. Erre az a magyarázat, hogy a nagyobb gazdaságok fejlődnek, nagyobb szakmai hozzáértést szereznek, komolyabb gépekre, gépsorokra pályáznak és növekednek, tehát átveszik a kisebb gazdaságokat. A gazdaságok száma tehát csökken, a megművelt területek és a nagyüzemi termelés a nagyobb gazdaságoknál koncentrálódik, így
– tudtuk meg a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetőjétől.
Fotó: Tuchiluș Alex
A cukorrépát 79 hektáron termesztenek Hargita megyében, a termés még a földben van, de az igazgatóság összesítése szerint idén mintegy 45 tonnás a hektáronkénti termésátlag.
– a cukorrépa betakarításáról is a gyár gondoskodik, gépeket is küldenek ehhez.
A csapadékhozam tekintetében az idei esztendő nem volt jobb a korábbinál, de a csapadék időszakos eloszlása kedvezőbb volt, tudtuk meg Romfeld Zsolttól.
„Gyakorlatilag a pedológiai (talajtani) szárazság határán vagyunk, és azon is voltunk egész évben. Nem volt kimutatható a pedológiai szárazság, mondjuk úgy, de
– fogalmazott.
Fotó: Pinti Attila
Az ország jó részén aszály volt idén, és azokhoz a térségekhez képest ugyan jobb itt a helyzet, de ez azzal magyarázható, hogy Hargita hegyvidéki megye, azonban a déli országrészekhez hasonlóan arányaiban itt is csökkent a csapadék mennyisége – mondta.
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