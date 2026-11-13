Több mint 26 ezer lejt loptak el egy autóból, négy helyszínen tartottak házkutatást

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Két férfit vettek őrizetbe a rendőrök, miután több mint 26 ezer lejnek veszett nyoma egy gépkocsiból. A pénz egy vállalat tulajdonát képezte, az ügyben négy házkutatást is tartottak.
Egy 57 éves marosvásárhelyi férfi tett feljelentést október 30-án, miután aznap több mint 26 ezer lejt loptak el abból az autóból, amelyben a pénzt tartották.
A rendőrök november 13-án négy házkutatást tartottak Szászrégenben, a környező településeken, valamint Temes megyében.
Az akció során
A bűncselekmény elkövetésével két férfit gyanúsítanak, egy 56 éves Szászrégenből származó, illetve egy 57 éves Temes megyei személyt.
és a hatóságok a további jogi intézkedésekről döntenek. A nyomozás folytatódik a bűncselekmény teljes körülményeinek feltárása érdekében – számol be a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Csaknem napi szinten látnak medvét a Maros megyei településeken és ezekről riasztásokat is küldenek. A vadállatok által okozott károkat összesítő jegyzék egyre hosszabb, a kártérítések azonban késnek. A megengedett 71 nagyvadból 19-et lőttek ki eddig.
Mintegy 50 négyzetméteren csaptak fel a lángok szerda éjszaka egy gazdasági melléképületben a Maros megyei Erdőidecsen.
Adományokat gyűjt az Angyalok a Városban Egyesület, hogy száz pár minőségi, meleg, téli cipőt vásárolhasson árva, félárva és nehéz sorsú Maros megyei gyerekeknek a Száz lélek, száz cipő kezdeményezés keretében.
Vizsgáznak vasárnap az országos rezidensvizsgán Marosvásárhelyen, ahol 834 jelentkező méretteti meg magát az általános orvostudomány, a fogorvostudomány és a gyógyszerészet szakterületén.
Eltűnt egy 13 éves lány a Maros megyei Nyárádtőről. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.
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Kányádi Sándor Volna még című versével nyitották meg a 32. Nemzetközi Könyvvásárt Marosvásárhelyen csütörtök reggel a Nemzeti Színház előterében. A vasárnapig tartó összművészeti rendezvényen 83 kulturális program közül válogathatnak az érdeklődők.
Áramellátási zavar miatt akadozik az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen és a környező településeken. A szolgáltató tájékoztatása szerint egyes területeken akár teljesen is megszűnhet a vízellátás.
Hálózati munkálatok miatt november 12-én, csütörtökön két Maros megyei városban is szünetel az ivóvíz-szolgáltatás – közölte az Aquaserv közműszolgáltató.
Három projektet lehet támogatni csütörtökön személyesen és online is Marosvásárhelyen, amikor megszervezik az idei adományozói kör, immár XVI. kiadását.
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