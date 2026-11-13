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Több mint 26 ezer lejt loptak el egy autóból, négy helyszínen tartottak házkutatást

• Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

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Két férfit vettek őrizetbe a rendőrök, miután több mint 26 ezer lejnek veszett nyoma egy gépkocsiból. A pénz egy vállalat tulajdonát képezte, az ügyben négy házkutatást is tartottak.

Székelyhon

2026. november 13., 15:162026. november 13., 15:16

Egy 57 éves marosvásárhelyi férfi tett feljelentést október 30-án, miután aznap több mint 26 ezer lejt loptak el abból az autóból, amelyben a pénzt tartották.

Az összeg annak a cégnek a tulajdonát képezte, ahol a férfi dolgozott.

A rendőrök november 13-án négy házkutatást tartottak Szászrégenben, a környező településeken, valamint Temes megyében.

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Az akció során

a lopás elkövetéséhez használt tárgyakat, pénzt és egy gépkocsit is lefoglaltak.

A bűncselekmény elkövetésével két férfit gyanúsítanak, egy 56 éves Szászrégenből származó, illetve egy 57 éves Temes megyei személyt.

Mindkettőjüket őrizetbe vették,

és a hatóságok a további jogi intézkedésekről döntenek. A nyomozás folytatódik a bűncselekmény teljes körülményeinek feltárása érdekében – számol be a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Maros megye Marosszék Bűnügy
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