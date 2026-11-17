Motorkerékpár és személygépkocsi balesetezett a Szabadi utcában Marosvásárhelyen kedden délelőtt. A motorkerékpáros súlyosan megsérült.

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A Maros megyei hivatásos tűzoltókat kedden kilenc óra körül riasztották, hogy biztosítsák a tűzmegelőzési és tűzoltási intézkedéseket egy közúti baleset helyszínén Marosvásárhelyen, a Szabadi utcában, ahol egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött.

A helyszínre a marosvásárhelyi tűzoltóegység egy tűzoltóautóval, valamint a SMURD mobil intenzív terápiás egységével szállt ki.