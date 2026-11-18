Az Országos Lakásügynökség (ANL) által építtetett bérlakások megvásárlása folyamatos a lakók részéről Csíkszeredában. A piacinál jóval kedvezőbb árakat sokan egy összegben, mások részletekben, vagy banki hitelből fizetik ki.

Kovács Attila 2026. november 18., 19:332026. november 18., 19:33

Csíkszeredában két helyszínen, a Pacsirta sétányon és a Nagyrét utcában építtetett 2003 és 2008 között több tömbházat az Országos Lakásügynökség, a Nagyrét utcában 80, a Pacsirta sétányon 72 bérlakással, amelyeket elsősorban fiatal családok igényelhettek.

A lakások eladását a bérlőknek a korábbi városvezetés nem tartotta prioritásnak,

végül tavaly decemberben fogadta el az önkormányzati képviselő-testület az erre vonatkozó eljárásrendet, az igényeket pedig márciustól lehetett benyújtani. Hirdetés Azóta már számos bérlőből tulajdonos lett – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől, aki jelezte, az érdeklődés folyamatos a lakások megvásárlása iránt.

Eddig 26 lakás esetében írtak alá adásvételi szerződést, ezeket egy összegben fizették ki a bérlők.

Ugyanakkor 5 esetben részletfizetést kértek a vásárlók. Az elöljáró kitért arra is, hogy október végéig a lakáseladásokból származó összeg elérte a 4 millió 761 ezer lejt, ezt az ANL-nek utalták át. Az eladások elkezdése egyébként feltétele volt a két új ANL-tömbház építésének is, amelyek esetében folyamatban van a kivitelezéshez szükséges közbeszerzés.

Jelenleg további 9 lakás eladásának jóváhagyása zajlik,

ebből 2-t részletfizetéssel, 3-at teljes összegű kifizetéssel, 4-et pedig banki hitel igénybevételével fognak megvásárolni. Ezek után még 3 újabb kérés érkezett – tudtuk meg.

Van igény a lakások megvásárlására Fotó: Pinti Attila

Az eladási árak nemcsak a lakófelület és a szobák száma szerint változnak, hanem az is számít, hogy hány éve lakik ott a bérlő, mivel

az eddig befizetett bérleti díjakat beszámítják az árba.

Így a Pacsirta sétányon az egyszobás lakások 130 és 170 ezer lej közötti árakon találtak gazdára, a kétszobásokért pedig 170 és 200 ezer lej közötti összegeket fizettek. A Nagyrét utcában ugyanezek a típusú lakások 130 és 150 ezer, valamint 200 és 230 ezer lej közötti összegekbe kerültek. Az alpolgármester szerint ez egy soha vissza nem térő lehetőség a bérlők számára, hogy végre saját tulajdonuk legyen az a lakás, amelyben laknak. Ráadásul alig több mint 20 éves, és ennél újabb tömbházakról van szó, nem 50 évesekről.