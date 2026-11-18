Folyamatos az érdeklődés a lakók részéről
Fotó: Pinti Attila
Az Országos Lakásügynökség (ANL) által építtetett bérlakások megvásárlása folyamatos a lakók részéről Csíkszeredában. A piacinál jóval kedvezőbb árakat sokan egy összegben, mások részletekben, vagy banki hitelből fizetik ki.
Csíkszeredában két helyszínen, a Pacsirta sétányon és a Nagyrét utcában építtetett 2003 és 2008 között több tömbházat az Országos Lakásügynökség, a Nagyrét utcában 80, a Pacsirta sétányon 72 bérlakással, amelyeket elsősorban fiatal családok igényelhettek.
végül tavaly decemberben fogadta el az önkormányzati képviselő-testület az erre vonatkozó eljárásrendet, az igényeket pedig márciustól lehetett benyújtani.
Azóta már számos bérlőből tulajdonos lett – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől, aki jelezte, az érdeklődés folyamatos a lakások megvásárlása iránt.
Ugyanakkor 5 esetben részletfizetést kértek a vásárlók. Az elöljáró kitért arra is, hogy október végéig a lakáseladásokból származó összeg elérte a 4 millió 761 ezer lejt, ezt az ANL-nek utalták át. Az eladások elkezdése egyébként feltétele volt a két új ANL-tömbház építésének is, amelyek esetében folyamatban van a kivitelezéshez szükséges közbeszerzés.
ebből 2-t részletfizetéssel, 3-at teljes összegű kifizetéssel, 4-et pedig banki hitel igénybevételével fognak megvásárolni. Ezek után még 3 újabb kérés érkezett – tudtuk meg.
Van igény a lakások megvásárlására
Fotó: Pinti Attila
Az eladási árak nemcsak a lakófelület és a szobák száma szerint változnak, hanem az is számít, hogy hány éve lakik ott a bérlő, mivel
Így a Pacsirta sétányon az egyszobás lakások 130 és 170 ezer lej közötti árakon találtak gazdára, a kétszobásokért pedig 170 és 200 ezer lej közötti összegeket fizettek. A Nagyrét utcában ugyanezek a típusú lakások 130 és 150 ezer, valamint 200 és 230 ezer lej közötti összegekbe kerültek.
Az alpolgármester szerint ez egy soha vissza nem térő lehetőség a bérlők számára, hogy végre saját tulajdonuk legyen az a lakás, amelyben laknak. Ráadásul alig több mint 20 éves, és ennél újabb tömbházakról van szó, nem 50 évesekről.
Az Országos Lakásügynökség (románul: Agenția Națională pentru Locuințe, röviden ANL) egy állami ügynökség, amelynek fő feladata a fiatalok számára épített kedvezményes bérlakások, valamint a különböző szociális és lakásépítési programok kivitelezése és kezelése. Az ANL-lakásokat elsősorban fiatalok (általában 35 év alattiak) igényelhetik a helyi polgármesteri hivatalokon keresztül, a vonatkozó helyi tanácsi határozatok és elsőbbségi listák alapján. A bérlőknek lehetőségük van megvásárolni az általuk bérelt ANL-lakásokat, amennyiben teljesítik a törvényi feltételeket (például legalább 1 éve folyamatosan bérlik, és a tulajdonukban nincs másik lakóingatlan). A vételár fizethető egy összegben vagy részletekben is (minimális előleggel, akár 15, 20 vagy 25 éves futamidővel). Az ANL folyamatosan indít új lakásépítési programokat (például zöldebb megoldásokkal, lifttel és napelemmel felszerelt új tömbházakat).
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