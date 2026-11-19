Nicușor Dan államfő csütörtökön megérkezett Berlinbe, hogy részt vegyen a Tettrekészek Koalciójának „Együtt az ukrajnai békéért és az európai biztonságért” mottojú ülésén.

Székelyhon 2026. november 19., 18:312026. november 19., 18:31

A román államfőt Friedrich Merz német kancellár, az esemény fő házigazdája fogadta, aki Emmanuel Macron francia elnökkel és Andy Burnham brit miniszterelnökkel közösen szervezi a tanácskozást. Nicușor Dan a plenáris ülés előtt hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is szolidáris Ukrajnával, mind a jelenlegi helyzetben, mind a béketárgyalások során. „Fontos, hogy a béketárgyalások során ne engedjünk az európai biztonság kérdésében:

meg kell őriznünk egy erős, védelemre képes Európát, és fenn kell tartanunk a transzatlanti kapcsolatot az Egyesült Államokkal”

– nyilatkozta Dan az újságíróknak. Arra a kérdésre, hogy mennyire közel érzi a béke megvalósulását az ukrán-orosz konfliktusban, így válaszolt: „A béke megkötését mindkét félnek akarnia kell. Jelenleg nem látom, hogy Oroszország ezt akarná. Fontos azonban a gazdasági szankciók fenntartása Oroszország ellen, hogy közelebb kerülhessünk a közösen kívánt békéhez”. Hirdetés Arra a kérdésre, hogy 2027-ben várható-e békekötés, Dan azt mondta, nem szeretne jóslatokba bocsátkozni, de

véleménye szerint jelenleg „nem tűnik közelinek a béke.”