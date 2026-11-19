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Nicușor Dan államfő csütörtökön megérkezett Berlinbe, hogy részt vegyen a Tettrekészek Koalciójának „Együtt az ukrajnai békéért és az európai biztonságért” mottojú ülésén.
A román államfőt Friedrich Merz német kancellár, az esemény fő házigazdája fogadta, aki Emmanuel Macron francia elnökkel és Andy Burnham brit miniszterelnökkel közösen szervezi a tanácskozást.
Nicușor Dan a plenáris ülés előtt hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is szolidáris Ukrajnával, mind a jelenlegi helyzetben, mind a béketárgyalások során.
„Fontos, hogy a béketárgyalások során ne engedjünk az európai biztonság kérdésében:
– nyilatkozta Dan az újságíróknak.
Arra a kérdésre, hogy mennyire közel érzi a béke megvalósulását az ukrán-orosz konfliktusban, így válaszolt: „A béke megkötését mindkét félnek akarnia kell. Jelenleg nem látom, hogy Oroszország ezt akarná. Fontos azonban a gazdasági szankciók fenntartása Oroszország ellen, hogy közelebb kerülhessünk a közösen kívánt békéhez”.
Arra a kérdésre, hogy 2027-ben várható-e békekötés, Dan azt mondta, nem szeretne jóslatokba bocsátkozni, de
A Tettrekészek Koalciójának berlini ülésén több mint 20 állam- és kormányfő vesz részt, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is. A nemzetközi szervezetek részéről az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Tanács elnöke, António Costa, valamint a NATO főtitkára, Mark Rutte lesz jelen – írja az Agerpres hírügynökség.
Az Egyesült Államok részéről Donald Trump elnök ukrán béketárgyalásokért felelős különmegbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner vesznek részt az eseményen.
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