Ünnepélyesen emlékeztek vissza a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonának elmúlt harminc évére, és elköszöntek az intézményt 1994 óta vezető Magyari Venceltől. A jubileumi rendezvényen az alapítás emlékezetes körülményeit is felidézték.

Gergely Imre 2026. november 19., 18:012026. november 19., 18:01

A csütörtöki jubileumi rendezvényen sokaknak mondtak köszönetet, akik hozzájárultak az elmúlt három évtized tevékenységéhez. Közülük jelen volt és felszólalt Vencser László, a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet egykori igazgatója, aki elindította az idősotthon létrehozásának folyamatát; Szász János, aki az építkezést irányította; valamint Magyari Vencel, aki három évtizeden át vezette az intézményt. Hirdetés A házigazda Kiss Gabriella jelenlegi igazgató volt, az otthon lakói nevében pedig Horváth Sándor szólalt fel. Osztrák támogatás biztosította az anyagi alapot Vencser László a kezdeteket idézte fel. Mint elmondta, 1990 februárjában, a politikai változásokat követően Jakab Antal püspök bízta rá az újjáalakított egyházi Caritas vezetését. Ezt követően fogalmazódott meg a gyergyószentmiklósi idősek otthona és a csíksomlyói Tanulmányi Ház megépítésének terve, amely ma az alapító püspök nevét viseli.

Fotó: Gergely Imre

Akkoriban a romániai árvaházak nehéz helyzetéről szóló híradások nyomán sok külföldi szervezet a gyermekotthonok támogatására összpontosított. Vencser László azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy

az időseknek is szükségük van segítségre.

A gyergyószentmiklósi állami öregotthon zsúfoltsága és rossz állapota is megerősítette a kezdeményezés szükségességét.

Fotó: Gergely Imre

Osztrák támogatás biztosította az anyagi alapot, a gyergyószentmiklósi önkormányzat és a plébánia együttműködésével pedig megfelelő telket is találtak.

Az építkezés alapkövét 1991. október 5-én tették le.

Fotó: Gergely Imre

Szász János felidézte, hogy a kilencvenes évek elejének súlyos inflációja jelentősen megnehezítette a munkát, a költségek pedig többszöröződtek.

A kezdetben 300 ezer dollárosra tervezett beruházás végül több mint 3 millió dollárba került.

A folytatáshoz a Linzi Caritas és a helyi partnerek többszöri támogatására volt szükség.

Fotó: Gergely Imre

Az ünnepség megható pillanata volt Magyari Vencel búcsúztatása. 1994. augusztus 15-én érkezett az akkor még befejezetlen épülethez, most pedig egy stabil, elismert intézmény vezetését adja át.

Amikor idejöttem, a házon még se ablak, se ajtó nem volt. És a mai nap a legboldogabb nap számomra, mert egy olyan intézményt hagyok magam mögött, amelyik felépült, és tele van jó szándékú emberrel.

Nagyon jól működik az intézmény, mert van hírnevünk. Fontos volt számomra, hogy biztosítsuk a gazdasági egyensúlyt, és most, amikor elmegyek, stabilan áll a mérleg, vannak tartalékaink, jól képzett személyzet van. A környék számára nagyon fontos az is, hogy van nálunk 112 munkahely, 112 családnak biztosítunk megélhetést” – fogalmazott az elköszönő igazgató. Az idősotthon nem csak egy ház Kiss Gabriella, az intézmény jelenlegi igazgatója a további fejlesztések irányáról beszélt. Mint elmondta, nemcsak az infrastruktúra korszerűsítésére, hanem az idősek életminőségére is hangsúlyt fektetnek.

Fotó: Gergely Imre

„Ahogy eddig tettük, az idősek ezután is életminőség-orientált ellátást kapnak. Az idősotthon nem csak egy ház, hanem olyan hely, ahol úgy érezhetik, saját otthonukban élnek, ahol tudnak egymáshoz kapcsolódni, újabb kapcsolatokat kiépíteni.

Nem az élet lezáró szakaszára gondolnak, hanem az élet folytatására, amikor még mindig van remény valami jót megélni, ami az életnek értelmet ad”

– fejtette ki.

Fotó: Gergely Imre

Az intézmény három évtizedes működése alatt összesen 1940 idős ember élt a Szent Erzsébet Idősek Otthonában. A jubileum alkalmából az otthon kápolnájában búcsús szentmisét is tartottak, a rendezvény végén pedig a Rubin Stúdió által készített, mintegy negyvenperces dokumentumfilmet vetítették le, amely archív felvételekkel idézte fel az intézmény történetét az alapkőletételtől napjainkig.