Fotó: Gergely Imre
Ünnepélyesen emlékeztek vissza a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonának elmúlt harminc évére, és elköszöntek az intézményt 1994 óta vezető Magyari Venceltől. A jubileumi rendezvényen az alapítás emlékezetes körülményeit is felidézték.
A csütörtöki jubileumi rendezvényen sokaknak mondtak köszönetet, akik hozzájárultak az elmúlt három évtized tevékenységéhez. Közülük jelen volt és felszólalt Vencser László, a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet egykori igazgatója, aki elindította az idősotthon létrehozásának folyamatát; Szász János, aki az építkezést irányította; valamint Magyari Vencel, aki három évtizeden át vezette az intézményt.
A házigazda Kiss Gabriella jelenlegi igazgató volt, az otthon lakói nevében pedig Horváth Sándor szólalt fel.
Vencser László a kezdeteket idézte fel. Mint elmondta, 1990 februárjában, a politikai változásokat követően Jakab Antal püspök bízta rá az újjáalakított egyházi Caritas vezetését. Ezt követően fogalmazódott meg a gyergyószentmiklósi idősek otthona és a csíksomlyói Tanulmányi Ház megépítésének terve, amely ma az alapító püspök nevét viseli.
Fotó: Gergely Imre
Akkoriban a romániai árvaházak nehéz helyzetéről szóló híradások nyomán sok külföldi szervezet a gyermekotthonok támogatására összpontosított. Vencser László azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy
A gyergyószentmiklósi állami öregotthon zsúfoltsága és rossz állapota is megerősítette a kezdeményezés szükségességét.
Fotó: Gergely Imre
Osztrák támogatás biztosította az anyagi alapot, a gyergyószentmiklósi önkormányzat és a plébánia együttműködésével pedig megfelelő telket is találtak.
Fotó: Gergely Imre
Szász János felidézte, hogy a kilencvenes évek elejének súlyos inflációja jelentősen megnehezítette a munkát, a költségek pedig többszöröződtek.
A folytatáshoz a Linzi Caritas és a helyi partnerek többszöri támogatására volt szükség.
Fotó: Gergely Imre
Az ünnepség megható pillanata volt Magyari Vencel búcsúztatása. 1994. augusztus 15-én érkezett az akkor még befejezetlen épülethez, most pedig egy stabil, elismert intézmény vezetését adja át.
Nagyon jól működik az intézmény, mert van hírnevünk. Fontos volt számomra, hogy biztosítsuk a gazdasági egyensúlyt, és most, amikor elmegyek, stabilan áll a mérleg, vannak tartalékaink, jól képzett személyzet van. A környék számára nagyon fontos az is, hogy van nálunk 112 munkahely, 112 családnak biztosítunk megélhetést” – fogalmazott az elköszönő igazgató.
Kiss Gabriella, az intézmény jelenlegi igazgatója a további fejlesztések irányáról beszélt. Mint elmondta, nemcsak az infrastruktúra korszerűsítésére, hanem az idősek életminőségére is hangsúlyt fektetnek.
Fotó: Gergely Imre
„Ahogy eddig tettük, az idősek ezután is életminőség-orientált ellátást kapnak. Az idősotthon nem csak egy ház, hanem olyan hely, ahol úgy érezhetik, saját otthonukban élnek, ahol tudnak egymáshoz kapcsolódni, újabb kapcsolatokat kiépíteni.
– fejtette ki.
Fotó: Gergely Imre
Az intézmény három évtizedes működése alatt összesen 1940 idős ember élt a Szent Erzsébet Idősek Otthonában. A jubileum alkalmából az otthon kápolnájában búcsús szentmisét is tartottak, a rendezvény végén pedig a Rubin Stúdió által készített, mintegy negyvenperces dokumentumfilmet vetítették le, amely archív felvételekkel idézte fel az intézmény történetét az alapkőletételtől napjainkig.
Fotó: Gergely Imre
Egy 15 méter magas ezüstfenyő lesz idén Gyergyószentmiklós karácsonyfája. A város ünnepi díszítése és hangulata hasonló lesz a tavalyihoz.
Kijavították a Gyilkostó üdülőtelep ivóvízrendszerében keletkezett meghibásodást, kedd délutántól újra működik a szolgáltatás.
Áramszünetre kell számítani szerdán 10 és 12 óra között Gyergyócsomafalván, az elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt – közölte az Electrica áramszolgáltató.
Tovább emelkedik az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás ára Gyergyószentmiklóson 2027 januárjától: az ivóvíz köbmétere 7,29 lej plusz áfa, a csatornadíj 6,26 lej plusz áfa lesz. A változásról a HVCSK az októberi közműszámlákon tájékoztatja a fogyasztókat.
Több ezer euró értékű szivattyú meghibásodása miatt szünetel a vízszolgáltatás Gyilkostó üdülőtelepen. A szakemberek igyekeznek megoldani a helyzetet, mielőtt a fagy nagyobb bajokat okozna.
Támogatják az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésének elhalasztását a gyergyószéki polgármesterek. Szerintük a plusz fél évet a díjszabás átgondolására, a hiányzó infrastruktúra kialakítására és a lakosság felkészítésére kell fordítani.
A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kábelek földbe helyezésével dolgoznak a szakemberek, és ezzel elkezdődött Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli részének felújítása. A városrész teljeskörű modernizálása tavasszal kap nagyobb lendületet.
A Ne hagyd, hogy betörjenek! című produkciót november 15-én, vasárnap este 7 órától mutatják be a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templomban.
Két kutyát szállítottak menhelyre egy gyergyószentmiklósi állatvédelmi ellenőrzés során szerdán. Amikor megtalálták az állatokat, nem volt megfelelő menedékük, elegendő élelmük és vizük sem.
Árokba hajtott személyautójával egy 42 éves, Brassó megyei férfi a 12C jelzésű országúton, Gyergyószentmiklós közelében. A sofőr ittasan vezetett, és az is kiderült, hogy nem volt jogosítványa.
1 hozzászólás