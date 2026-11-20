Fotó: Pinti Attila
Luca Niculescu miniszterelnök bejelentette, hogy a fejlesztési minisztérium elkészítette az ezerötszáz fő alatti községek önkéntes egyesítéséről szóló jogszabálytervezetet, amelyet pénteken közvitára bocsátanak.
2026. november 20., 13:012026. november 20., 13:01
2026. november 20., 13:322026. november 20., 13:32
„Ez az első konkrét lépés az utóbbi 35 évben az ország közigazgatási reformja felé” – emelte ki Niculescu a pénteki kormányülés elején.
A tervezet több mint 420 községnek ad lehetőséget és támogatást, hogy elsőként nyújtsanak lakóiknak jobb minőségű szolgáltatásokat alacsonyabb költségek mellett, miközben megőrzik a helyi hagyományokat, identitást és történelmet – írja az Agerpres hírügynökség.
Nagy a bizonytalanság az új, Luca Niculescu vezette kormány által szorgalmazott közigazgatási reformmal, annak is a kistelepülések összevonását előíró passzusával kapcsolatban az érintett székelyföldi községekben. Legalább akkora az ellenérzés is.
Luca Niculescu miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány pénteki ülésén jóváhagyja a központi közigazgatás és az állami vállalatok reformjáért felelős minisztériumközi bizottság létrehozását.
A kabinet ülésének elején Niculescu elmondta, hogy a bizottságot ő maga fogja koordinálni, és együtt fog dolgozni Marian Neacșu miniszterelnök-helyettessel.
– magyarázta Niculescu.
Marian Neacșu miniszterelnök-helyettes november 16-án beszélt arról, hogy a központi államapparátusnak és területi intézményeinek, valamint a többségi állami tulajdonú vállalatoknak az átszervezésére tett javaslatot. Elmondta:
Neacșu javaslatai szerint több ellenőrző hatóságot összevonnának, egyes megyei intézményeket regionális szinten szerveznének újjá, a párhuzamos feladatokat ellátó vagy nem hatékonyan működő intézményeket pedig összevonnák vagy megszüntetnék.
A reform a többségi állami tulajdonú vállalatokra is kiterjed. A tartósan veszteséges cégeket egyenként megvizsgálnák, és az eredménytől függően összevonhatják, átszervezhetik vagy felszámolhatják őket. A tőzsdén jegyzett vállalatok kivételt képeznének – részletezte a miniszterelnök-helyettes.
de egyelőre nem lehet megbecsülni az érintett alkalmazottak számát. A kormány szociális védelmi és átképzési programokkal segítené őket, ehhez a munkaügyi minisztérium meglévő támogatási programjait is felhasználnák – magyarázta.
A miniszterelnök-helyettes által ismertetett menetrend szerint november 20-áig létrehoznának egy tárcaközi bizottságot a miniszterelnök vezetésével. Az adatgyűjtés és az elemzés után februárra készülne el a reform törvénytervezete, amelyet március 1-jéig fogadna el a kormány, majd parlamenti felelősségvállalással terjesztene a törvényhozás elé.
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