Luca Niculescu miniszterelnök bejelentette, hogy a fejlesztési minisztérium elkészítette az ezerötszáz fő alatti községek önkéntes egyesítéséről szóló jogszabálytervezetet, amelyet pénteken közvitára bocsátanak.

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„Ez az első konkrét lépés az utóbbi 35 évben az ország közigazgatási reformja felé” – emelte ki Niculescu a pénteki kormányülés elején.

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A tervezet több mint 420 községnek ad lehetőséget és támogatást, hogy elsőként nyújtsanak lakóiknak jobb minőségű szolgáltatásokat alacsonyabb költségek mellett, miközben megőrzik a helyi hagyományokat, identitást és történelmet – írja az Agerpres hírügynökség.

korábban írtuk Közigazgatási reform: semmi sem biztos, de azért már megy a találgatás, ki kivel egyesülne Nagy a bizonytalanság az új, Luca Niculescu vezette kormány által szorgalmazott közigazgatási reformmal, annak is a kistelepülések összevonását előíró passzusával kapcsolatban az érintett székelyföldi községekben. Legalább akkora az ellenérzés is.

Minisztériumközi bizottságot hoznak létre

Luca Niculescu miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány pénteki ülésén jóváhagyja a központi közigazgatás és az állami vállalatok reformjáért felelős minisztériumközi bizottság létrehozását.

A kabinet ülésének elején Niculescu elmondta, hogy a bizottságot ő maga fogja koordinálni, és együtt fog dolgozni Marian Neacșu miniszterelnök-helyettessel.