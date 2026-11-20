Megkezdte próbaüzemét Csíkszereda új jelzőlámparendszere az autóbusz-állomásnál – osztotta meg Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

Székelyhon 2026. november 20., 13:042026. november 20., 13:04

A beruházás célja a gyalogosok és az autósok biztonságának növelése, de a fejlesztés az autóbuszok közlekedését is segíti, az új rendszerhez ugyanis

autóbuszelőnyt biztosító megoldás is társul, amelynek révén a járatok könnyebben tarthatják a menetrendet.