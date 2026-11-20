Jól halad a víz- és szennyvízhálózat építése Csíkszereda szécsenyi városrészében, és Csibában is készül a vízhálózat. A Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató óriásprojektje részeként ezek a peremvidékek is közművekhez csatlakozhatnak.

Kovács Attila 2026. november 20., 07:352026. november 20., 07:35

A nyáron kezdődtek el a munkálatok mindkét, a várostól távolabb fekvő övezetben a Harvíz Rt. európai uniós támogatással megvalósuló, Hargita megye számos településére kiterjedő óriásprojektje részeként. Csibában, ahol jelenleg csak a vízhálózat kiépítésére van lehetőség, két szerződés keretében dolgoznak: a 123F jelzésű megyei út környezetében jelenleg egy kivitelező végzi a munkát,

a 13A jelzésű országút mentén, a Vasfúvó, Mézesek, Aratástető utcákban pedig egy másik cég feladata a hálózatépítés. Ez utóbbi szerződés részeként egyelőre csak a város belterületén, a Baromtér, Hajnal, Harom utcákban dolgoznak, Csibába és Erdőaljára jövő év folyamán érnek el – tudtuk meg a Harvíztől.

A megyei út környékén viszont a munkálatok mintegy 95 százaléka elkészült.

A vezetékek mindenütt a földben vannak, már csak az ürítő- és levegőztető aknák beépítése van hátra. Ezután következik a vezetékek mosása, fertőtlenítése, majd a városi hálózatra történő csatlakoztatás, várhatóan még idén. Így januárban már értesíteni szeretné a lakókat a szolgáltató, hogy ebben az övezetben, aki igényli, jelentkezhet a Harvíz ügyfélszolgálati irodájában szerződéskötésre. Hirdetés A tájékoztatás szerint Szécsenyben az ivóvíz- és a szennyvízhálózatnak eddig mintegy 30 százaléka készült el, és ott is folyamatosan haladnak a munkálatok. Október végéig

a két városrészben összesen több mint 10 kilométer ivóvízvezeték és mintegy 6,2 kilométer szennyvízvezeték épült meg, elkészült 239 ivóvíz- és 132 szennyvízbekötés is.

Kérdésünkre a Harvíz közölte, hogy néhány előre nem látott helyzettel is szembesültek. Szécsenyben például a tervezett ivóvíz nyomásfokozó helyére a tervezési szakasz után került egy transzformátorállomás.

Beépítésre váró aknák Szécsenyben Fotó: Borbély Fanni

A Fürdő utcában a szennyvíz-nyomóvezetéket a tervező az Olt-híd oldalára erősítve javasolta átvinni, de mivel az önkormányzat szeretné a hidat felújíttatni, a vezetéket átfúrással az Olt medre alatt vezetnék át.

Olyan ismert akadály viszont nincs, ami a kivitelezési határidő hosszabbítását okozhatná.

A munkát szakaszosan végzik a kivitelezők, hogy a lakók a lehető legkevésbé legyenek elzárva otthonaiktól. A keskeny utcákban napközben időszakos útlezárásokra van szükség, de a munkát úgy szervezik, hogy a munkaprogram után mindenki hazajuthasson – ismertették kérdésünkre. A szolgáltató egyúttal köszöni a lakók türelmét, és elnézést kér a munkálatok miatti elkerülhetetlen kellemetlenségek miatt.