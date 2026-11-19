Fokozzák a kóbor kutyák befogását Sepsiszentgyörgyön, mert a befogások ellenére alig látszik javulás, részben az innen-onnan szabadon engedett állatok miatt. Csíkszeredában is a felelőtlen állattartás és az ivartalanítás hiánya okoz tartós gondot.

Bodor Tünde 2026. november 19., 21:032026. november 19., 21:03

Sepsiszentgyörgyön karácsonyig fokozzák a kóbor kutyák befogását, mert november közepéig 282 állatot fogtak be, mégis alig látszik javulás.

A menhely szerint a problémát részben a városban autóból kirakott kutyák és a környező erdőkből, mezőkről bejáró állatok okozhatják.

Csíkszeredában idén 126 kutyát fogtak be és 102-nek találtak gazdát, miközben hosszú távú megoldásként az ivartalanítást tartják fontosnak.

A csíkszeredai ingyenes ivartalanítási programban 2026 áprilisától novemberig 169 kutyát regisztráltak, közülük 150 már átesett a beavatkozáson. Hirdetés A kóbor kutyák számának szemmel látható növekedését a sepsiszentgyörgyi menhely működtetői nem nézhetik tétlenül: karácsonyig fokozott erőfeszítéssel fogják be a csatangoló kutyákat – közölte a sepsiszentgyörgyi önkormányzati alárendeltségben működő Urban Locato cég adminisztrátora.

Kollégáink november közepéig 282 kutyát fogtak be, azaz szinte minden napra jut egy. Nem lehet normális, hogy ennyi befogás mellett is alig érzékelhető a változás.

Többen jelezték, hogy járművekből egy vagy több kutyát dobnak ki és engednek el a városban. Ez lehet az egyik ok, a másik pedig, hogy a város körüli erdőkben, mezőkön csatangoló kóbor állatok élelem és menedék reményében is bejönnek” – tájékoztatott Szabó Mária Magdolna. Az intenzív befogóakció célja, hogy a városlakók és a kutyák egyaránt biztonságban legyenek. A menhely azt is jelenti, hogy a kutyáknak esélyük van az örökbefogadásra: olyan gazdához kerülhetnek, aki gondoskodik róluk és eteti őket.

Fotó: Haáz Vince

A kábítólövedék nem okoz maradandó sérülést A kóbor kutyákat két váltásban, délelőtt és délután keresik. A munkatársak a lakosság segítségét is kérik: aki kóbor kutyát lát, a 0732 717 185-ös telefonszámon jelezze, lehetőleg minél hamarabb, mert a kutyák rendszerint nem maradnak sokáig egy helyen. A délelőtti és a délutáni órákban 2-2 ember foglalkozik a befogással. Ez kábítólövedékkel vagy csapdával történhet. Fontos tudni, hogy az elkábított kutya nem pusztul el, még akkor sem, ha fájdalmas hangot ad ki, vagy úgy tűnik, mintha nem élne.

A kábítólövedék hatása pár órán belül teljesen elmúlik,

maradandó sérülést nem okoz. Az Őrkőn – és nem csak ott – azonban előfordult, hogy a befogott állatot a helybeliek még azelőtt kiengedték, hogy el tudták volna szállítani. korábban írtuk Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért. A menhely munkatársai nyomatékosan arra kérik a városlakókat, hogy ha azt látják, egy autóból kutyát dobnak ki, készítsenek fényképet vagy videót, és jelentsék az esetet a rendőrségen a 112-es segélyhívó számon. Ilyen informális bejelentést viszonylag gyakran kapnak a menhely működtetői, de

bizonyítékkal még senki nem szolgált.

Az ilyen esetek az állatrendőrség hatáskörébe tartoznak, és ők fel is tudnak lépni az elkövetők ellen. korábban írtuk Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt. A rendőrség viszont nem tud segíteni abban, hogy a roma telepen és a felelőtlen állattartóknál levő ebeket ellenőrizzék, vagy a tulajdonosokat ivartalanításra kötelezzék, erre nincs semmilyen jogalap. Ezt nem is erőltette a menhely, mert idén elég sok szabadon kószáló kutyát befogtak az Őrkőn.

Fotó: Haáz Vince

A szépmezői kutyamenhelyet idén 260 négylábú hagyta el, többen

külföldi örökbefogadókhoz kerültek.

Ez reális segítséget jelent, mert helyben nem olyan ütemű az örökbefogadás, hogy az láthatóan csökkentse a menhelyi kutyák számát. A létesítmény munkatársai köszönetüket fejezik ki mindenkinek, aki esélyt adott a gazdátlan kutyáknak egy jobb életre. Csíkszeredában idén 126 kutyát fogtak be Csíkszeredában az önkormányzat a 2001-ből származó 155-ös számú sürgősségi kormányrendelet értelmében látja el a kóbor kutyák helyzetével kapcsolatos feladatokat. A városi menhely működtetésére az önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében szerződést kötött a Bundi Total Kft.-vel, amelynek feladatkörébe tartozik az ebek befogása, a menhelyen való tartózkodásuk alatti ellátása, állatorvosi ellátása, valamint az ivartalanítás és az örökbeadás menedzselése, továbbá a kutyák szocializálása. Idén 126 kutyát fogtak be, és

102 négylábúnak sikerült szerető gazdit találni.

Mint Bors Béla csíkszeredai alpolgármester közölte, szeretnék bővíteni és modernizálni a menhelyet, továbbá terveik között szerepel – lehetőségeikhez mérten – évente ivartalanítási kampányokat szervezni, amelyek eredménye viszont csak hosszú távon mutatkozik majd meg.

Fotó: Haáz Vince

Sepsiszentgyörgyhöz hasonlóan itt is a kulturált városi környezet megteremtésének legfőbb hátráltató tényezője a felelőtlen kutyatartásból eredő folyamatos utánpótlás kezelése, különös tekintettel a város környékéről és a falvakból bekerülő ebekre. Sok esetben

az állatoknak nincs értéke a tartók szemében, így az utcára kerülnek;

ezen a szemléletmódon mindenképpen változtatni kellene a hatóságok szerint. Hogyan zajlik a befogás? Az intézmény a 2025-ből származó 321-es helyi tanácsi határozat értelmében az alábbi prioritási sorrend szerint végzi a befogást: a tanintézmények, játszóterek, parkok és közösségi terek környékén kísérő nélkül tartózkodó ebek,

egyéb közterületeken kísérő nélkül tartózkodó kutyák, valamint

a város perifériáján felügyelet nélkül tartózkodó állatok. A befogáson belüli prioritási sorrend a következő: 1. agresszív kutyák; 2. vemhes, beteg vagy sérült egyedek; 3. tüzelő szukák. Hosszú távú megoldást itt is az ivartalanítás jelenthetne, de ahhoz a gazdáknak is be kellene tartaniuk a nem törzskönyvezett kutyákra vonatkozó előírásokat, valamint a felelős állattartás alapvető szabályait. Ezek betartatása érdekében az önkormányzat együttműködik az állategészségügyi igazgatósággal és az állatrendőrséggel. 2026 áprilisától novemberig a csíkszeredai városháza

ingyenes ivartalanítási programot indított

a fajtatisztaságot igazoló törzskönyvvel (pedigree) nem rendelkező kutyák számára, de a chipezést és az egészségügyi könyv kiállítását is felvállalták. Az ivartalanítási beavatkozásokat a Vetprakticom Kft. mobil állatorvosi klinika végzi szolgáltatási szerződés értelmében. A programban kizárólag a csíkszeredai kutyatartók vehettek részt.

Fotó: Tuchiluș Alex