Közigazgatási reform: semmi sem biztos, de azért már megy a találgatás, ki kivel egyesülne

Nagy a bizonytalanság az új, Luca Niculescu vezette kormány által szorgalmazott közigazgatási reformmal, annak is a kistelepülések összevonását előíró passzusával kapcsolatban az érintett székelyföldi községekben. Legalább akkora az ellenérzés is.

Bodor Tünde 2026. november 06., 07:572026. november 06., 07:57

A szóban forgó, azaz 1500 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező községek polgármesteri hivatalai még semmilyen hivatalos átiratot nem kaptak a tervezett reformmal kapcsolatban, csak a sajtóra, a kormányt képviselők nyilatkozataira támaszkodhatnak ők is, többek között az Alexandru Stoica fejlesztési miniszter által elmondottakra: eszerint országszerte 429 község első körben (márciusig) maga dönthet arról, hogy akar-e egyesülni, s ha igen, melyik településsel. Második körben viszont ez már kötelező lesz számukra. korábban írtuk Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek Alexandru Stoica fejlesztési miniszter pénteken közölte, hogy a kormány két szakaszban tervezi megvalósítani az ezerötszáznál kisebb lélekszámú községek összevonását: 2027. március elsejéig önkéntes alapon, ezt követően pedig kötelező jelleggel. Kovászna és Hargita megyében több kis község polgármesterét megkérdeztük arról, mi az álláspontjuk a tervezett összevonásokkal kapcsolatban, és túlnyomórészt az önállóság mellett tették le voksukat. Mit mondanak az érintett polgármesterek? Málnás község polgármestere, Szotyori Angéla hallani sem akart semmiféle összevonásról. Mint mondta, Málnásnak megvan a történelmileg jól meghatározott identitása, ráadásul minden útja, középülete fel van újítva, nincsenek kiszerződött munkálatai.

A község önfenntartó, akkor miért kellene összeolvadnia más településsel?

– tette fel a kérdést. Hangsúlyozta, álláspontja nem más települések ellen irányul, hanem Málnás község önállóságának és a helyi közösség érdekeinek megőrzését szolgálja. Egy község életképességét nem kizárólag a lakosság száma határozza meg, hanem elsősorban a felelős gazdálkodás, a helyi források hatékony felhasználása, szögezte le. Vargyas polgármestere, Imets Lajos is hasonló nézőponttal közelítette meg a kérdést. A községben rendben van az infrastruktúra, az utcák és középületek is felújításokon estek át, a vargyasiak biztosan nem akarnak a jelenlegi állapotokon változtatni, nyilatkozta.

Tények hiányában, csak feltételezésekre támaszkodva nincs miért akciótervet kidolgozni – vélik Maksán Fotó: Tuchiluș Alex

Latolgatva az esetlegesen mégis megejtendő összevonást, szerinte Bardoccal vagy Baróttal olvadhatna össze a község, de ha eltörlik a megyehatárokat is, akkor Oklánd és Homoródalmás is szóbajöhetne, hiszen

Vargyas több száz évig Udvarhelyszékhez tartozott

(a jelenlegi elképzelés szerint azonban más megyei településsel nem lehet egyesülni). Vargyasnak a népszámlálás adatai szerint 1472, a statisztika szerint 1728 lakosa van, még az sem biztos, hogy rájuk is vonatkozna a törvény, mely jelenlegi formájában csak tervezet. Hargita megyéből Székelyderzs került fel az összesen 429 települést felsoroló listára a maga 852 lakosával. Rajta kívül még Kányád, Oklánd, Homoródalmás, Székelyandrásfalva (Románandrásfalva) és Gyergyóholló van ugyanebben a helyzetben. István Adrián székelyderzsi polgármester úgy érezte, nem rendelkezik elég információval ahhoz, hogy nyilatkozzon, egy Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel tartandó közeli találkozótól reméli, hogy pontosabbat fog tudni. Hirdetés Amíg nem kötelező, addig népszavazást sem írnak ki e témában – közölte érdeklődésünkre Godra Lehel, Oklánd polgármestere –, de

ha muszáj lesz lépni, Homoródalmással társulhatnak.

Hasonlóképpen nyilatkozott Vitályos Lehel, Maksa polgármestere is. Tények hiányában, csak feltételezésekre támaszkodva nincs miért akciótervet kidolgozni, fogalmazta meg véleményét a községvezető. Másrészt elismerte azt is, hogy a település lakosai, akik nagy arányban az idősebb korosztályhoz tartoznak, nyugtalankodnak a kilátásba helyezett átszervezések miatt, és mint kiderült, neki is vannak fenntartásai: hiszen ha Maksa kisebb faluként olvadna bele egy nagyobb községbe, akkor vélhetően nem figyelnének oda annyira a fejlesztésekre, mint a községközpontban. Továbbá

csak egy falufelelőse, kapcsolattartó személye lenne a településnek, a most sem túl nagy, mindössze négyfős hivatali adminisztrációs személyzet munkahelye pedig megszűnne.

A lehetséges társtelepülések között a polgármester Dálnokot említette – régen amúgy is összetartoztak – de Réty mellett is szólnak érvek, például az, hogy mindkét község Sepsiszentgyörgy metropoliszövezetéhez tartozik. Ha lejárnak a politikai harcok és tényleg hatályba lép ez a törvény, a népszavazáson a lakosok mondják ki a végső szót. Viszont kisebb és nagyobb, közösségi, székelyföldi szinten csak veszítenivalónk lehet ezzel a „reformmal”, mondta a polgármester. Öt erős „nem” után egy „igen” Kányád község polgármestere, György Sándor az egyesülés mellett pro és kontra érveket fontolgatva felidézte: sok korábbi, községfejlesztést (aszfaltozást, szennyvízelvezetést, gázbevezetést) lehetővé tevő pályázatról éppen azért csúsztak le, mert nem volt meg a kért lakosságszám (általában 2000). Így,

mint a tribünből a focimeccset, úgy néztük, hogy más községek elhúznak mellettünk, ráadásul a lakosság reklamációját is hallgatnunk kellett,

emlékezett a kellemetlenségekre. Kányád község települései ráadásul annyira szétszórtan helyezkednek el, és annyira más a domborzatuk, hogy ez is megnehezítette a különböző beruházásokra való pályázást.

Aszfalt a kányádi úton: korábban és könnyebben lehetett volna az infrastruktúrát felújítani, ha a község lélekszáma nagyobb lett volna Fotó: Olti Angyalka

György Sándor negatívumként azt említette meg, hogy az adminisztráció nehéz lehet az összevont településeken: „sok település, sok probléma”, fogalmazott. Elkezdett beruházásokat, a föld-visszaszolgáltatást kell kezelni, az ivóvizet biztosítani, de az emberek szempontjából is hátrányos az összeolvasztás, mert nekik sem mindegy, hogy egy dokumentumért milyen messzire kell menniük. Nincs elképzelés arról, milyen személyzettel látják majd el a községek a további feladatokat, hogy alakul majd az iskolák és osztályok helyzete. És nem látni azt sem, mik a kormány által ígért stimuláló kedvezmények, mibe kerül egy népszavazás megszervezése és azt honnan teremtik elő a kis községek – a napi politikai nyilatkozatok erre nem térnek ki. És

mi van akkor, ha elindul ez a folyamat és megbukik a kormány?

– sorjázott kérdést kérdésre György Sándor. A kormány, ha reformot akar, akkor inkább a föld-visszaszolgáltatást kellene megoldania szakemberek segítségével, hiszen az önkormányzatoknál ritkán jut pénz arra, hogy alkalmazzanak – akár szerződéssel – egy földmérőt, véleményezte Kányád vezetője. Kányád lakossága a 2021-es népszámlálási adatok szerint 1180, gyakorlatilag azonban kevesebben vannak, tudtuk meg. A román politikában az a biztos, hogy semmi sem biztos Egyelőre annyi konkrétum történt ez ügyben, hogy a fejlesztési minisztérium elrendelte egy olyan központi és megyei bizottság felállítását, amely a jövő év márciusáig koordinálni fogja a folyamatot, vagyis első körben azt a szakaszt, amelyikben még önkéntesen társulnak a kistelepülések – magyarázta kérdésünkre Miklós Zoltán háromszéki RMDSZ-es képviselő. Ez

a bizottság a prefektusból, a megyei önkormányzat elnökéből, a Községek Országos Tanácsának (ACOR) megyei elnökéből – Kovászna megyében Tăraș Silviu kökösi elöljáró viseli ezt a tisztséget – áll.

A fejlesztési miniszter elképzelése szerint az önkéntes összeolvadást némi ösztönzőkkel (pl. adókedvezményekkel, beruházások finanszírozásával) próbálja vonzóbbá tenni a községek számára a kormány, de ezek tételesen még nem szerepelnek semmilyen dokumentumban.

Felújított kultúrotthon Oklándon Fotó: Csató Andrea

A második szakaszban – amelyikről szintén semmi pontos információ nincs –, azaz jövő év márciusa után kötelező lenne az 1500 főnél kevesebb lakosú települések összeolvasztása. Az egész folyamat nagyon aggályos, az RMDSZ fenntartja, hogy nem lehet ezt az átszervezést fűnyíró módszerrel kivitelezni, hiszen például Kommandó vagy akár Kászonaltíz annyira elzárt település, hogy nincs mivel összeolvasztani.

Torockót pedig csak román községgel lehetne összecsatolni, és az egyesülés megfordítaná a nemzetiségi arányokat, ami nemzetközi egyezményeket sért. Az már az eddigiekből is látszik, hogy a közigazgatási reform a jelenlegi, köztudatba bedobott formájában csak növeli a politikai káoszt. A folyamat viszont elindult. A reformot a Szociáldemokrata Párt (PSD) szorgalmazza leginkább, jövő tavasszal a kormány felelősségvállalásával szeretné átvinni, holott Dél-Romániában éppen a szociáldemokrata polgármesterek veszíthetik el nagy számban az állásokat. Tăraș Silviu, Kökös polgármestere is egyetért azzal, hogy annak ellenére, hogy az ország közigazgatási átszervezése nagyon fontos reform, nagyon rosszul előkészített kísérletnek vagyunk az alanyai: még azt sem tudni, miért pont a 2023 januári népességi adatokat használták a törvénytervezet megalapozásakor, hiszen hivatalosan a népszámlálási adatokat kellene figyelembe venni.

Nagyon fejetlenül fogtak neki, és ez nem korrekt: itt nem is községekről van szó, hanem emberekről, életekről és élettervekről