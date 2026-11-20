Feloldották a forgalomkorlátozást, pénteken 12 órakor újraindult a közlekedés a Bucsin-tetőn, a 13B jelzésű országúton – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.

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Amint arról korábban beszámoltunk, a péntek hajnalban tomboló szélvihar miatt több fa dőlt az úttestre, ezért reggel hét órától teljesen lezárták a Parajd és Gyergyószentmiklós közötti útszakaszt.

A kidőlt fák eltávolításán a tűzoltók és az útügyi igazgatóság munkatársai dolgoztak, s noha korábban délelőtt tíz órát jelölték meg a forgalom újraindítására, úgy tűnik,