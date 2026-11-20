Közvitára bocsátotta pénteken a fejlesztési minisztérium az önkormányzatok önkéntes összevonását szabályozó sürgősségirendelet-tervezetet – jelentette be Marcel-Alexandru Stoica tárcavezető.

Székelyhon 2026. november 20., 16:062026. november 20., 16:06

A miniszter a kormányülés után elmondta, hogy a jogszabályjavaslat szerint az egyesülő településeken öt évre felére csökkentenék a lakóingatlanok és a belterületi telkek adóját, az önkormányzati alkalmazottak pedig legalább egy évig megtarthatnák állásukat.

Önkormányzatokat vonunk össze, nem településeket szüntetünk meg. A reform az emberekért történik, és az emberekkel együtt valósítjuk meg”

– idézi Stoicát az Agerpres hírügynökség. Hirdetés A miniszter rámutatott arra is, hogy az összevonásról a helyi közösségek döntenek: megvalósulásához

az érintett helyi tanácsok jóváhagyására és helyi népszavazásra is szükség van.

A tervezet szerint az önkéntesen egyesülő települések legalább négymillió lej fejlesztési támogatást kapnak a START Közigazgatási Reform programból. A négymilliárd lejes keretből egyebek mellett víz- és csatornahálózatok, utak, orvosi rendelők, iskolák és óvodák fejlesztését finanszíroznák.

A támogatások odaítélésénél előnyt élveznének azok az összevonások, amelyek nyomán az új község lakossága eléri a 2500 főt.

A miniszter szerint az egyesülés után a települések nem tűnnek el a térképről, megőrzik identitásukat, hagyományaikat és történelmüket. A korábbi községekben ügyintézési pontok maradnának, így a lakosoknak nem kellene más településre utazniuk egy-egy igazolásért vagy ügyiratért.

Az összevonás miatt a személyi igazolványokat, jogosítványokat és más okmányokat sem kellene lecserélni.

Az új közigazgatási megnevezést csak az okmányok következő megújításakor vezetnék át. A folyamatban lévő beruházások, engedélyezési eljárások és uniós projektek is folytatódnának. Az összevonásban érintett önkormányzatok betöltött álláshelyeit legalább egy évig megőriznék.

A tervezett menetrend szerint a helyi közösségek 2027-ben dönthetnek az önkéntes egyesülésről, az új önkormányzatok pedig 2028-tól kezdenék meg működésüket.