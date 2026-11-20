Fotó: Pinti Attila
Közvitára bocsátotta pénteken a fejlesztési minisztérium az önkormányzatok önkéntes összevonását szabályozó sürgősségirendelet-tervezetet – jelentette be Marcel-Alexandru Stoica tárcavezető.
A miniszter a kormányülés után elmondta, hogy a jogszabályjavaslat szerint az egyesülő településeken öt évre felére csökkentenék a lakóingatlanok és a belterületi telkek adóját, az önkormányzati alkalmazottak pedig legalább egy évig megtarthatnák állásukat.
– idézi Stoicát az Agerpres hírügynökség.
A miniszter rámutatott arra is, hogy az összevonásról a helyi közösségek döntenek: megvalósulásához
A tervezet szerint az önkéntesen egyesülő települések legalább négymillió lej fejlesztési támogatást kapnak a START Közigazgatási Reform programból. A négymilliárd lejes keretből egyebek mellett víz- és csatornahálózatok, utak, orvosi rendelők, iskolák és óvodák fejlesztését finanszíroznák.
A miniszter szerint az egyesülés után a települések nem tűnnek el a térképről, megőrzik identitásukat, hagyományaikat és történelmüket. A korábbi községekben ügyintézési pontok maradnának, így a lakosoknak nem kellene más településre utazniuk egy-egy igazolásért vagy ügyiratért.
Az új közigazgatási megnevezést csak az okmányok következő megújításakor vezetnék át.
A folyamatban lévő beruházások, engedélyezési eljárások és uniós projektek is folytatódnának. Az összevonásban érintett önkormányzatok betöltött álláshelyeit legalább egy évig megőriznék.
Az összevonással tisztségüket elveszítő polgármesterek 2028-ig hivatalban maradnának.
Stoica szernt már több tucat önkormányzat jelezte, hogy népszavazást szervezne az egyesülésről.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az önkéntes összevonások csak a közigazgatási reform első szakaszát jelentik. A második szakasz elveiről és kritériumairól egyelőre nem született döntés, a kidolgozásukban több minisztérium és más intézmény is részt vesz majd.
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