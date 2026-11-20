Fotó: Borbély Fanni
A piacvezető OMV Petrom péntek délben immár harmadik egymást követő napon csökkentette az üzemanyagok árát a töltőállomásain. Ismét olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is. A többi töltőállomás-hálózat néhány órán belül hasonló árcsökkentést hajthat végre.
Az OMV Petrom péntek dél körül literenként 9 banival mérsékelte a benzin, és 5 banival a gázolaj árát – derül ki az economica.net gazdasági portál összesítéséből. Az árcsökkentés a Petrom és az OMV töltőállomásain is érzékelhető.
Péntek kora délutánig a többi nagy üzemanyag-forgalmazó még nem csökkentette az árait, de a következő órákban valószínűleg a többi hálózat kútjainál is olcsóbb lesz mindkét üzemanyagtípus.
Romániában immár harmadik napja csökken az üzemanyagok ára, a pénteki módosítás után
Kevesebb mint három hét alatt a Petrom töltőállomásain a benzin literje 89, a gázolajé pedig 40 banival lett olcsóbb, és további árcsökkenések sem kizártak. A folyamat hátterében az üzemanyagok nemzetközi árainak mérséklődése áll, amelyet az olaj világpiaci árának hordónként 90 dollárra történő csökkenése idézett elő.
Kicsit nem figyelünk oda, s máris 9 lejhez közelít a standard benzin ára a székelyföldi üzemanyagtöltő-állomásokon.
Péntek kora délután a benzin ára az alábbiak szerint alakult a romániai töltőállomásokon:
Petrom: 9,06 lej
OMV: 9,12 lej
Lukoil: 9,14 lej
Rompetrol: 9,21 lej
MOL: 9,21 lej
A gázolaj ára ugyanezeken a töltőállomásokon:
Petrom: 10,51 lej
OMV: 10,57 lej
Lukoil: 10,57 lej
Rompetrol: 10,62 lej
MOL: 10,62 lej
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