A piacvezető OMV Petrom péntek délben immár harmadik egymást követő napon csökkentette az üzemanyagok árát a töltőállomásain. Ismét olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is. A többi töltőállomás-hálózat néhány órán belül hasonló árcsökkentést hajthat végre.

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Az OMV Petrom péntek dél körül literenként 9 banival mérsékelte a benzin, és 5 banival a gázolaj árát – derül ki az economica.net gazdasági portál összesítéséből. Az árcsökkentés a Petrom és az OMV töltőállomásain is érzékelhető.

Péntek kora délutánig a többi nagy üzemanyag-forgalmazó még nem csökkentette az árait, de a következő órákban valószínűleg a többi hálózat kútjainál is olcsóbb lesz mindkét üzemanyagtípus.

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Romániában immár harmadik napja csökken az üzemanyagok ára, a pénteki módosítás után