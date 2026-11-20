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Fotó: Tuchiluș Alex
Frontálisan ütközött egy teherautó és egy furgon péntek reggel a 11-es országúton, Bereck kijáratánál. A balesetben egy 58 éves férfi megsérült, kórházba szállították. Az érintett útszakaszon órákig állt a forgalom.
A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset péntek reggel, körülbelül 6 órakor történt. Az elsődleges vizsgálatok alapján
Az ütközés következtében az egyik járművezető, egy 58 éves férfi megsérült, őt kórházba szállították orvosi ellátásra.
A baleset miatt az érintett útszakaszon órákon keresztül szünetelt a forgalom, jelentős fennakadást okozva a közlekedésben. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset pontos okainak és körülményeinek megállapítása érdekében.
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