Frontálisan ütközött egy teherautó és egy furgon péntek reggel a 11-es országúton, Bereck kijáratánál. A balesetben egy 58 éves férfi megsérült, kórházba szállították. Az érintett útszakaszon órákig állt a forgalom.

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A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset péntek reggel, körülbelül 6 órakor történt. Az elsődleges vizsgálatok alapján

a két jármű azért ütközött frontálisan, mert az egyik sofőr olyan előzésbe kezdett, amely az adott útszakaszon tilos volt.

Az ütközés következtében az egyik járművezető, egy 58 éves férfi megsérült, őt kórházba szállították orvosi ellátásra.

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A baleset miatt az érintett útszakaszon órákon keresztül szünetelt a forgalom, jelentős fennakadást okozva a közlekedésben. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset pontos okainak és körülményeinek megállapítása érdekében.

A hatóságok egyúttal arra figyelmeztetik a gépkocsivezetőket, hogy tartsák be az előzési szabályokat, és mindig igazítsák sebességüket az út- és látási viszonyokhoz.