Árva Bethlen Kata életművét és egyházpártoló tevékenységét mutatja be az a kötet, amelyet november 20-án, pénteken 18 órától ismertetnek a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban.

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Árva Bethlen Kata a 18. századi magyar emlékiratírás egyik kiemelkedő alakja volt, írásaiban egy támasz nélkül maradt asszony sorsát, személyes küzdelmeit és érzékeny lelki világát örökítette meg. Ugyanakkor az erdélyi református egyház egyik jelentős mecénásaként is számon tartják: udvarában vált íróvá Bod Péter, irányítása alatt pedig Erdély egyik legjelentősebb hímzőműhelye is virágzott.

Ezt az értékes örökséget tárja fel a kolozsvári székhelyű Erdélyi Református Múzeum munkatársainak, Kovács Mária-Mártának, T. Horváth Iringónak és Tóth Leventének a közös könyve, a Bethlen Kata öröksége. Teleki Józsefné egyházpártoló tevékenysége című kiadvány.

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A könyvbemutatón a szerzőkkel Orbán János, a Maros Megyei Múzeum művészettörténésze beszélget, az esemény házigazdája Szőcsné Gazda Enikő lesz.

A kötet az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és a Kriza János Néprajzi Társaság kiadásában jelent meg Kolozsváron, 2026-ban. A könyv a bemutató helyszínén megvásárolható.