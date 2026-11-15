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Egykori hatalmas áradásról adnak hírt az erősdi özönfák

Az Olt partfalába mélyen beékelődve, talán az egykori meder helyén hevertek az özönfák, mélyen a föld alatt • Fotó: Papucs András

Az Olt partfalába mélyen beékelődve, talán az egykori meder helyén hevertek az özönfák, mélyen a föld alatt

Fotó: Papucs András

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Sokan látták őket, sokan írtak róluk, de kézzelfogható darabjai a közelmúltig nem voltak fellelhetők a székelyföldi ún. özönfáknak, az egykori nagy erejű áradások által elhordott és azonnal eltemetett farönköknek. Nemrég azonban változott a helyzet.

Bodor Tünde

2026. november 15., 19:232026. november 15., 19:23

A téma iránt érdeklődő geológus, Papucs András évekkel ezelőtt Kerezsi Nemerével kezdte, majd Csákány László környezetmérnökkel folytatta az ún. özönfák nyomának keresését. A szóban forgó dolog meghatározása Kriza János Erdélyi tájszótárában így szerepel: az „özönfa: vizben keménynyé avult fekete fa”.

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A körülbelül hároméves keresés során végül sikerült találni

  • néhány darabot a Feketeügy hordalékában,

  • egy közel 30 centiméteres ágat egy horgásztó zsilipjének javításakor,

  • illetve nemrég három hatalmas példányt az Olt medrében.

Papucs András a Székelyhonnak elmondta, tavaly a közösségi hálón bukkant rá egy bejegyzésre, amelyben egy vélhetően brassói személy adott hírt arról, hogy

az Olt medrében, pontosabban annak partfalában feketére színeződött, nagyon kemény fákat talált,

amelyekből haza is vitt néhány darabot. Ez lehetett a sorsa azoknak a korábbi leleteknek is, amelyekre avatatlan személyek találtak rá, és mivel az egykori áradások által elhordott farönköknek szép erezete volt, vagy dísztárgyakat faragtak belőlük, vagy kiszárítva eltüzelték őket a környéken lakók.

Egykor is keményfa volt (talán tölgy), de az eltelt több ezer év alatt még keményebbé és feketévé vált • Fotó: Papucs András Galéria

Egykor is keményfa volt (talán tölgy), de az eltelt több ezer év alatt még keményebbé és feketévé vált

Fotó: Papucs András

A közösségi oldalon közzétett bejegyzést olvasva a két kutató az illető által megadott helyszínre sietett, vagyis az Olt Árapatak és Erősd közötti szakaszához, ahol

a földfelszíntől számítva mintegy három méter mélyen végül megtaláltak három farönköt.

Ezek úgy kerülhettek napvilágra, hogy az egykor a Kovászna megyei vízügyi hivatal által végzett partmegerősítéseket elmosta a víz, és mögöttük láthatóvá váltak a fatörzsek. Kiásásukhoz Papucs András és Csákány László engedélyt kért a hivataltól, ezt megkapva

három darab, körülbelül másfél méteres rönköt sikerült kiszabadítaniuk,

igaz, nem teljes nagyságukban, hiszen ahhoz mélyen el kellett volna bontani a part ezen szakaszát.

A leleteket jelenleg ők őrzik és kapcsolataikat bevetve próbálják megszervezni, hogy azokat alaposabb kutatásnak, dendrokronológiai és szénizotópos mérésnek vessék alá – mondta Papucs András. Mivel Csákány László a sepsiszentgyörgyi Babeș–Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozatával már több közös projektben részt vett, az elképzelés szerint egy egyetemek közötti együttműködés keretében lehetne ezt megvalósítani.

Addig Papucs András sem mert nyilatkozni a leletek koráról, amíg a vizsgálatok meg nem történnek, a rönkökre telepedett hordalék mennyisége alapján azonban

legalább pár tízezer vagy pár ezer évesek lehetnek az özönfák.

A felfedezésről tavaly a Csíkszeredában megtartott Székelyföldi Geológus Találkozón is beszámolt a megtaláló. Az itt bemutatott tanulmány szerint „a radiokarbon- és dendrokronológiai adatok kulcsfontosságúak lehetnek a folyóvölgyek szintjeinek korrelálásában és a holocén klímadinamika időbeli finomításában”.

A tudományos kutatás lezárultával az özönfákat valamelyik székelyföldi múzeumban szeretnék elhelyezni a kutatók.

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