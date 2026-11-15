Az Olt partfalába mélyen beékelődve, talán az egykori meder helyén hevertek az özönfák, mélyen a föld alatt
Fotó: Papucs András
Sokan látták őket, sokan írtak róluk, de kézzelfogható darabjai a közelmúltig nem voltak fellelhetők a székelyföldi ún. özönfáknak, az egykori nagy erejű áradások által elhordott és azonnal eltemetett farönköknek. Nemrég azonban változott a helyzet.
A téma iránt érdeklődő geológus, Papucs András évekkel ezelőtt Kerezsi Nemerével kezdte, majd Csákány László környezetmérnökkel folytatta az ún. özönfák nyomának keresését. A szóban forgó dolog meghatározása Kriza János Erdélyi tájszótárában így szerepel: az „özönfa: vizben keménynyé avult fekete fa”.
A körülbelül hároméves keresés során végül sikerült találni
néhány darabot a Feketeügy hordalékában,
egy közel 30 centiméteres ágat egy horgásztó zsilipjének javításakor,
illetve nemrég három hatalmas példányt az Olt medrében.
Papucs András a Székelyhonnak elmondta, tavaly a közösségi hálón bukkant rá egy bejegyzésre, amelyben egy vélhetően brassói személy adott hírt arról, hogy
amelyekből haza is vitt néhány darabot. Ez lehetett a sorsa azoknak a korábbi leleteknek is, amelyekre avatatlan személyek találtak rá, és mivel az egykori áradások által elhordott farönköknek szép erezete volt, vagy dísztárgyakat faragtak belőlük, vagy kiszárítva eltüzelték őket a környéken lakók.
Egykor is keményfa volt (talán tölgy), de az eltelt több ezer év alatt még keményebbé és feketévé vált
Fotó: Papucs András
A közösségi oldalon közzétett bejegyzést olvasva a két kutató az illető által megadott helyszínre sietett, vagyis az Olt Árapatak és Erősd közötti szakaszához, ahol
Ezek úgy kerülhettek napvilágra, hogy az egykor a Kovászna megyei vízügyi hivatal által végzett partmegerősítéseket elmosta a víz, és mögöttük láthatóvá váltak a fatörzsek. Kiásásukhoz Papucs András és Csákány László engedélyt kért a hivataltól, ezt megkapva
igaz, nem teljes nagyságukban, hiszen ahhoz mélyen el kellett volna bontani a part ezen szakaszát.
A leleteket jelenleg ők őrzik és kapcsolataikat bevetve próbálják megszervezni, hogy azokat alaposabb kutatásnak, dendrokronológiai és szénizotópos mérésnek vessék alá – mondta Papucs András. Mivel Csákány László a sepsiszentgyörgyi Babeș–Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozatával már több közös projektben részt vett, az elképzelés szerint egy egyetemek közötti együttműködés keretében lehetne ezt megvalósítani.
Addig Papucs András sem mert nyilatkozni a leletek koráról, amíg a vizsgálatok meg nem történnek, a rönkökre telepedett hordalék mennyisége alapján azonban
A felfedezésről tavaly a Csíkszeredában megtartott Székelyföldi Geológus Találkozón is beszámolt a megtaláló. Az itt bemutatott tanulmány szerint „a radiokarbon- és dendrokronológiai adatok kulcsfontosságúak lehetnek a folyóvölgyek szintjeinek korrelálásában és a holocén klímadinamika időbeli finomításában”.
A tudományos kutatás lezárultával az özönfákat valamelyik székelyföldi múzeumban szeretnék elhelyezni a kutatók.
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