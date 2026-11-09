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Több elektronikai hulladék, kevesebb lom gyűlt össze Háromszéken

Csak Sepsiszentgyörgyön közel 70 tonna lomot gyűjtöttek össze

Csak Sepsiszentgyörgyön közel 70 tonna lomot gyűjtöttek össze

Fotó: TEGA Rt.

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A TEGA Rt. több mint száz településen 500 tonna, azaz mintegy ötven teherautónyi hulladékot gyűjtöttek össze Háromszéken. A tavalyi évhez képest nőtt a leadott elektronikai eszközök és textíliák mennyisége, a lomoké viszont jelentősen csökkent.

Kocsis Károly

2026. november 09., 20:022026. november 09., 20:02

Október végén lezárult a TEGA Rt. háromszéki köztisztasági vállalat idei lomtalanítási, elektronikai- és textilhulladék-gyűjtési akciója. A gyűjtés során

  • 385 tonna terjedelmes hulladékot,

  • közel 107 tonna elektronikai berendezést

  • és 8,7 tonna textíliát adtak le a lakosok.

Az elektronikai hulladékot 1913 személytől vették át, összesen 33 455 lej értékben, amit az egyéni szerződéssel rendelkező ügyfelek hulladékszállítási számlájából írnak jóvá.

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„A legfontosabb, hogy az emberek élnek a lehetőséggel, és kihasználják a gyűjtési lehetőséget” – értékelte az eredményeket Máthé László, a TEGA igazgatója. Hozzátette:

a leadott textíliák mennyisége mintegy 140 százalékkal nőtt, az elektronikai hulladéké pedig több mint három tonnával haladta meg a tavalyit,

azaz mennyisége 3,6 százalékkal emelkedett, míg a lomoké 23,4 százalékkal csökkent.

„Az elektronikai hulladékokból az újabb generációs eszközök érkeznek már, a mennyiséget pedig mindig befolyásolja, hogy van-e éppen aktuális roncsprogram ezekre az eszközökre” – magyarázta az igazgató, megjegyezve, hogy jelenleg nincs ilyen országos program.

Sepsiszentgyörgyön közel 70 tonna lomot, 29 tonna elektronikai hulladékot és csaknem hat tonna textíliát gyűjtöttek össze.

Utóbbi az egész gyűjtési területen leadott mennyiség több mint kétharmadát jelenti. A megyeszékhelyen az elektronikai hulladék mennyisége közel 31 százalékkal nőtt, a lomoké viszont kevesebb mint felére esett vissza.

Baróton 13,7 tonna elektronikai hulladékot és 18,2 tonna lomot adtak le.

A községek közül az elektronikai hulladék gyűjtésében Torja és Kézdiszentlélek, a lomtalanításban a Szentkatolnához tartozó Imecsfalva és Torja jeleskedett.

A TEGA emlékeztet: az elektronikai hulladék egész évben leadható a sepsiszentgyörgyi Energia utca 2. szám alatt. A megyeszékhelyen a régi bútorokat előzetes egyeztetés alapján díjmentesen elszállítják a lakóházak elől. Időpontot a 0267 310 123-as telefonszámon vagy az office@tega.ro címen lehet kérni.

Háromszék
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