Több elektronikai hulladék, kevesebb lom gyűlt össze Háromszéken

Csak Sepsiszentgyörgyön közel 70 tonna lomot gyűjtöttek össze
Fotó: TEGA Rt.
A TEGA Rt. több mint száz településen 500 tonna, azaz mintegy ötven teherautónyi hulladékot gyűjtöttek össze Háromszéken. A tavalyi évhez képest nőtt a leadott elektronikai eszközök és textíliák mennyisége, a lomoké viszont jelentősen csökkent.
Október végén lezárult a TEGA Rt. háromszéki köztisztasági vállalat idei lomtalanítási, elektronikai- és textilhulladék-gyűjtési akciója. A gyűjtés során
385 tonna terjedelmes hulladékot,
közel 107 tonna elektronikai berendezést
és 8,7 tonna textíliát adtak le a lakosok.
Az elektronikai hulladékot 1913 személytől vették át, összesen 33 455 lej értékben, amit az egyéni szerződéssel rendelkező ügyfelek hulladékszállítási számlájából írnak jóvá.
„A legfontosabb, hogy az emberek élnek a lehetőséggel, és kihasználják a gyűjtési lehetőséget” – értékelte az eredményeket Máthé László, a TEGA igazgatója. Hozzátette:
azaz mennyisége 3,6 százalékkal emelkedett, míg a lomoké 23,4 százalékkal csökkent.
„Az elektronikai hulladékokból az újabb generációs eszközök érkeznek már, a mennyiséget pedig mindig befolyásolja, hogy van-e éppen aktuális roncsprogram ezekre az eszközökre” – magyarázta az igazgató, megjegyezve, hogy jelenleg nincs ilyen országos program.
Utóbbi az egész gyűjtési területen leadott mennyiség több mint kétharmadát jelenti. A megyeszékhelyen az elektronikai hulladék mennyisége közel 31 százalékkal nőtt, a lomoké viszont kevesebb mint felére esett vissza.
Baróton 13,7 tonna elektronikai hulladékot és 18,2 tonna lomot adtak le.
A TEGA emlékeztet: az elektronikai hulladék egész évben leadható a sepsiszentgyörgyi Energia utca 2. szám alatt. A megyeszékhelyen a régi bútorokat előzetes egyeztetés alapján díjmentesen elszállítják a lakóházak elől. Időpontot a 0267 310 123-as telefonszámon vagy az office@tega.ro címen lehet kérni.
A kommunizmus korszaka nem csak a történelmi múlt része, hiszen sokunk személyes életének meghatározó részét jelenti. A Vörös Csillag Múzeum látványtervezői erre is törekedtek: ne csak nézzük a múltidézést, legyünk részesei azoknak az időknek.
Hamisított termékek illegális forgalmazásával gyanúsított személyeket hallgatott ki szombaton a Kovászna megyei rendőrség.
Gyűjtést szervez a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház az ott született kisbabák számára, mert sok anya úgy érkezik a szülészetre, hogy még a legszükségesebb babaholmikat sem tudja magával hozni.
Lakossági fórumra várják a kézdivásárhelyieket november 9-én és 10-én, hétfőn és kedden 18 órától a Vállalkozói Inkubátorházba.
Bálványos román nevének törvénybe iktatását célzó képviselőházi vitát heves szóváltások, személyeskedés és nacionalizmusról szóló bírálatok kísérték, miközben több párt is szembefordult az indítvánnyal.
Tíz lőfegyvert és csaknem tízezer lőszert foglaltak le csütörtökön Kovászna megyében egy átfogó házkutatás–sorozat nyomán. Három személyt bekísértek és kihallgattak.
Sikkasztás, adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt tartottak házkutatásokat Kovászna megyében a Jupiter művelet részeként. Egy másik ügyben az állami költségvetést több mint 1,2 millió lejjel károsíthatták meg, két személyt őrizetbe vettek.
Péter Alpár képzőművész Ignotus című kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Lábasházba. A tárlat különleges betekintést nyújt Péter Alpár több mint három évtizedes alkotói tevékenységébe.
A képviselőház szerdai ülésén döntő házként elutasította a Kovászna megyei üdülőhely, Bálványosfürdő nevének megváltoztatását előíró törvénytervezetet. Így nem lesz Bálványosból Bălvăniș.
November világszerte a férfiak egészségének hónapja, ennek apropóján újabb prosztatarák-szűrésre várja a 45 év feletti férfiakat a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház és Kovászna Megye Tanácsa.
szóljon hozzá!