Több mint száz lakrész maradt gázszolgáltatás nélkül Sepsiszentgyörgy központjában

Fotó: Tuchiluș Alex
Három napja, mínusz fokokban maradt gázszolgáltatás nélkül egy Sepsiszentgyörgy központjában levő tömbház közel 120 lakása. És bár gőzerővel dolgozik a szerződtetett szakcég, még napok kérdése a normalitáshoz való visszatérés.
A sepsiszentgyörgyi Bem József utcai 2 száma alatti 3-as tömbház egyik lépcsőházában gázszagot, gázszivárgást észleltek péntek este.
Kihívták a szolgáltatót, amelynek az emberei még aznap este lezárták a gázt, így
Ugyan a tömbház lakásai magántulajdonban vannak és a tulajdonosok egyenként kötnek szerződést a szolgáltatóval, az illetékes 16-os Sugás Zóna lakótársulás képviselője a hétvégén azon dolgozott, hogy egy olyan szakcéget találjon amely
Ott, ahol ez nem történik meg, nem is engedik meg a gázt – közölte a lakótársulás elnöke.
Fotó: Tuchiluș Alex
Márpedig ez lakásonként több száz lejes költsége jelent: az ellenőrzés 350, a detektor felszerelése 500, a lépcsőházban levő hálózat átnézése egy lakásra leosztva további 420 lej. Nem kevés, és nincs alku, hogy
Hogy miként vészelték át a lakók ezt a kritikus pár napot? Vannak köztük szerencsésebbek, akiknek a lakása a déli oldalra néz, és mivel a hétvégén hétágra sütött a nap, szépen megemelte a benti hőmérsékletet is, legalább 2 Celsius-fokkal – mesélte az egyik megszólított lakó. Az északi oldalon viszont 14 Celsius-fokos volt a lakások hőmérséklete. Természetesen mindenki kapkodott elektromos fűtőeszközért, a Székelyhonnak nyilatkozó férfi is elmondta, hogy
Ahogy az lenni szokott, az elégedetlenkedők felteszik azt a kérdést is – éppen mint ahogy tavaly a Kovásznán hasonló helyzetben levő tömbházlakók –, hogy
Azt is felrótták, hogy késve, csupán szombaton kora délután informálták a lakókat arról, hogy további intézkedések szükségesek a szolgáltatás visszaállításához.
Kint is ben tis ellenőriznek mindent, kötelező módon gázdetektort is fel kell szerelni minden lakásban, ez szinte 1000 lejes költség lakásonként
Fotó: Tuchiluș Alex
Jelenleg egy helyi szakcég dolgozik a tömbházban, halad is, de még a terepmunka után a bürokratikus folyamat is beletelhet pár napba, ugyanis a Distrigaz központjába kell küldeni a teljes dokumentációt.
– mondta a lakószövetségi elnök.
És bár – mint mondta –, a „rekordok rekordja” lenne, ha három nap múlva visszazökkenne az élet a normális kerékvágásba, reméli, hogy ez megtörténik, és nem lesz belőle 2-3 hét.
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