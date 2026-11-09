Több mint száz lakrész maradt gázszolgáltatás nélkül Sepsiszentgyörgy központjában

Három napja, mínusz fokokban maradt gázszolgáltatás nélkül egy Sepsiszentgyörgy központjában levő tömbház közel 120 lakása. És bár gőzerővel dolgozik a szerződtetett szakcég, még napok kérdése a normalitáshoz való visszatérés.

Bodor Tünde 2026. november 09., 19:012026. november 09., 19:01

A sepsiszentgyörgyi Bem József utcai 2 száma alatti 3-as tömbház egyik lépcsőházában gázszagot, gázszivárgást észleltek péntek este. Hirdetés Kihívták a szolgáltatót, amelynek az emberei még aznap este lezárták a gázt, így

hétvégére a tömbház öt lépcsőháza maradt fűtés és melegvíz nélkül, miközben az éjszakai hőmérsékletek -6, -8 Celsius-fokra csökkentek.

Ugyan a tömbház lakásai magántulajdonban vannak és a tulajdonosok egyenként kötnek szerződést a szolgáltatóval, az illetékes 16-os Sugás Zóna lakótársulás képviselője a hétvégén azon dolgozott, hogy egy olyan szakcéget találjon amely

elvégzi a Distrigaz Sud által kért ellenőrzéseket a közös terekben és a lakásokban, valamint felszereli a gázérzékelőket.

Ott, ahol ez nem történik meg, nem is engedik meg a gázt – közölte a lakótársulás elnöke.

Fotó: Tuchiluș Alex

Márpedig ez lakásonként több száz lejes költsége jelent: az ellenőrzés 350, a detektor felszerelése 500, a lépcsőházban levő hálózat átnézése egy lakásra leosztva további 420 lej. Nem kevés, és nincs alku, hogy

akinél nincs minden rendben, nem számíthat a gázszolgáltatásra.

Hogy miként vészelték át a lakók ezt a kritikus pár napot? Vannak köztük szerencsésebbek, akiknek a lakása a déli oldalra néz, és mivel a hétvégén hétágra sütött a nap, szépen megemelte a benti hőmérsékletet is, legalább 2 Celsius-fokkal – mesélte az egyik megszólított lakó. Az északi oldalon viszont 14 Celsius-fokos volt a lakások hőmérséklete. Természetesen mindenki kapkodott elektromos fűtőeszközért, a Székelyhonnak nyilatkozó férfi is elmondta, hogy

a hétvégi házából hazahozta az olajradiátort, ám annak a fogyasztása 3 nap alatt 40 kilowatt, ami szerinte magas.

Ahogy az lenni szokott, az elégedetlenkedők felteszik azt a kérdést is – éppen mint ahogy tavaly a Kovásznán hasonló helyzetben levő tömbházlakók –, hogy

miért kellett az egyik lépcsőházban észlelt szivárgás miatt mindenütt, közel 120 lakásban , „egy falunyi embernél” elzárni a gázt.

Azt is felrótták, hogy késve, csupán szombaton kora délután informálták a lakókat arról, hogy további intézkedések szükségesek a szolgáltatás visszaállításához.

Kint is ben tis ellenőriznek mindent, kötelező módon gázdetektort is fel kell szerelni minden lakásban, ez szinte 1000 lejes költség lakásonként Fotó: Tuchiluș Alex

Jelenleg egy helyi szakcég dolgozik a tömbházban, halad is, de még a terepmunka után a bürokratikus folyamat is beletelhet pár napba, ugyanis a Distrigaz központjába kell küldeni a teljes dokumentációt.

Mióta Bukarestben tavaly októberben egy tömbház több emelete leszakadt egy gázrobbanás következtében, még az eddigieknél is szigorúbban járnak el