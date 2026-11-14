Értik a rendőrök, hogy nehéz parkolni, mégis büntetniük kell

Sepsiszentgyörgyön január 1. és október 26. között a helyi rendőrség összesen 2129 esetben állapított meg parkoláshoz köthető kihágást.

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„Tudjuk, hogy nehéz helyzetben vannak a városlakók, hiszen évek óta vannak olyan lakóövezetek, ahol rendkívül nehéz autóval szabályosan megállni. De mi rendőrség vagyunk, az a dolgunk, hogy betartassuk a szabályokat. Sokszor kapjuk a kérdést, hogy »de akkor hol álljak meg«: azt kell mondjam, hogy teljesen érthető a kérdés, de

a parkolóhelyek hiánya nem mentesít a szabályok betartása alól.

A megállni tilos tábla és a járda nem alku tárgya: ha nincs felfestve parkoló, ott nem szabad megállni, akkor sem, ha csak öt percről van szó” – fogalmazott Hadnagy István, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség igazgatója. A kihágások többsége, 1895 eset a szabálytalan megálláshoz és várakozáshoz kapcsolódik.

A leggyakrabban a megállni tilos jelzésű táblát hagyják figyelmen kívül a sofőrök, illetve a járdán állnak meg

– pl. a Stadion utcai ANL-tömbházak melletti tiltótáblánál, vagy a Táncsics Mihály utcában. A tilosban történő megállás a pénzbírság mellé két büntetőpontot is von maga után – egy pont értéke 216,25 lej.

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Zöldövezeten történő megállás, parkolás, illetve eladásra kiállított autók miatt 147 esetben léptek fel a helyi rendőrök.